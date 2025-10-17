УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 728 14

Зеленський у США зустрівся з представниками компанії Raytheon, що виготовляє Patriot. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся із представниками оборонної компанії Raytheon, що, зокрема, виготовляє Patriot.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та посилення російських ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі.

"Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію.

Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну", - зазначив він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25837) США (24542) Patriot (412)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Процес "пішов" - ішак починає фото - відеосесію.
показати весь коментар
17.10.2025 08:45 Відповісти
+4
З представниками укр.діаспори-ніколи і ніяких.
показати весь коментар
17.10.2025 08:52 Відповісти
+4
Він боїться людей
показати весь коментар
17.10.2025 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це значить рівно нуль.👌
показати весь коментар
17.10.2025 08:43 Відповісти
Це називається "кофе з айкосом попили і розійшлись".
показати весь коментар
17.10.2025 09:04 Відповісти
Процес "пішов" - ішак починає фото - відеосесію.
показати весь коментар
17.10.2025 08:45 Відповісти
З представниками укр.діаспори-ніколи і ніяких.
показати весь коментар
17.10.2025 08:52 Відповісти
Він боїться людей
показати весь коментар
17.10.2025 09:06 Відповісти
"нє потцан, петріот я тобі тоже більше не дам, як і томагавк".
показати весь коментар
17.10.2025 08:53 Відповісти
Поговорили про перспективи, взаємну повагу і тд.
А ми маємо вірити що там відбулись важливі речі. Ну ви шо, Зеля домовився за Петріоти для України.
показати весь коментар
17.10.2025 08:59 Відповісти
По обидва боки сонцесяйного Єрмак та стамбульський Умеров, громадянин США
показати весь коментар
17.10.2025 09:05 Відповісти
Може хоч на Петріоти спосудиться - з Томагавками пролітаєм - путлєр сказав Трампу шо це вже занадто
показати весь коментар
17.10.2025 09:09 Відповісти
Динамика потужных потужностей встреч удручает. Скоро главной новостью закордонных вояжей будет - " В Вашингтоне наш Зеленский посетил зоопарк и цирк"
показати весь коментар
17.10.2025 09:11 Відповісти
і фото між ішаком та мавпою з підписом - другий зліва товариш зеленський
показати весь коментар
17.10.2025 09:27 Відповісти
ой, дурак!
треба було, демонстративно до демократів їхати!
показати весь коментар
17.10.2025 09:30 Відповісти
Чергове дно пробито , скоро зеленський буде вести переговори з начальником цеху.
показати весь коментар
17.10.2025 09:47 Відповісти
то raytheon на томагавки дасть хоч подивится? чи знов зеро?
показати весь коментар
17.10.2025 09:49 Відповісти
 
 