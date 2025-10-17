Зеленський у США зустрівся з представниками компанії Raytheon, що виготовляє Patriot. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся із представниками оборонної компанії Raytheon, що, зокрема, виготовляє Patriot.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та посилення російських ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі.
"Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію.
Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну", - зазначив він.
А ми маємо вірити що там відбулись важливі речі. Ну ви шо, Зеля домовився за Петріоти для України.
треба було, демонстративно до демократів їхати!