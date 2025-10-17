Зеленський у США зустрівся з представниками компанії Raytheon, що виготовляє Patriot. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся із представниками оборонної компанії Raytheon, що, зокрема, виготовляє Patriot.

Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та посилення російських ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі.

"Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію.



Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну", - зазначив він.

