2 336 42

У США есть "секретное оружие", которое разрабатывали 4 года, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп убеждает, что Соединенные Штаты обладают "секретным оружием", которое начали создавать еще во время его первого срока в Белом доме.

Об этом Трамп сказал 20 октября во время встречи с премьер-министром Австралии в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы значительно опережаем Китай в области искусственного интеллекта и в военном отношении с точки зрения совершенства вооружений. У нас есть оружие, о котором многие люди не знают, и я начал его создавать четыре года назад. (...) У нас есть лучшее оружие", - сказал президент США.

В то же время он отказался рассказать подробности относительно типа или назначения этих разработок.

Напомним, 30 сентября американский лидер Трамп заявил, что США сохраняют значительное военное преимущество над Россией и Китаем, в частности в сфере подводного флота, хотя признал, что эти страны постепенно сокращают отставание.

оружие (10498) США (28105) Трамп Дональд (6888)
Топ комментарии
+25
...вона летить по пізд@болістичній траєкторії кожні 2-3 тижні...
20.10.2025 22:24 Ответить
+10
АНАЛО ГОВНЕТ. Так це вже було. Трап повторює свого шефа путлора.
20.10.2025 22:31 Ответить
+8
Невже теж фламінго? Чотири роки в гаражі рубанком стругав. І нікому не казав.
20.10.2025 22:25 Ответить
...вона летить по пізд@болістичній траєкторії кожні 2-3 тижні...
20.10.2025 22:24 Ответить
на нових фізічєскіх принципах.
20.10.2025 22:28 Ответить
Отакєзна траєкторія!! 😂🤣

20.10.2025 22:42 Ответить
володіють "секретною зброєю", яку почали створювати ще під час його першого терміну в Білому домі...

тобто, створили при Байдені, але секретно від нього

рудий зовсім плохой стал

.
20.10.2025 23:14 Ответить
Б А Л А Б О Л
20.10.2025 22:24 Ответить
Невже теж фламінго? Чотири роки в гаражі рубанком стругав. І нікому не казав.
20.10.2025 22:25 Ответить
Аквалангісти - это хорошо!
20.10.2025 22:26 Ответить
О, байки про "аналаховнет". Вірим. Всі повірили. Трамп не *******. лол.
20.10.2025 22:26 Ответить
Пердячий пар
20.10.2025 22:26 Ответить
трампець США з таким президентом!
20.10.2025 22:26 Ответить
є "секретна зброя" але я вам не покажу,бо вона секретна
20.10.2025 22:27 Ответить
"Хламінго"
20.10.2025 22:27 Ответить
трампінго.
20.10.2025 23:13 Ответить
орешник, 100%
20.10.2025 22:29 Ответить
Здивував рудий),, У нас також є, Така таємнича блєть, що її ніхто навіть не бачив,)
20.10.2025 22:29 Ответить
Скорость полёта очень большая, рулить не успевает в нужном направлении, после запуска сразу прёт в мировое пространство.
20.10.2025 22:36 Ответить
Во-во, десь так,)
20.10.2025 22:39 Ответить
незламно-потужна чи нестримно-стійка?)
20.10.2025 23:29 Ответить
секретна ключка для гольфу...
20.10.2025 22:29 Ответить
далекобій ракета "*******"
20.10.2025 22:30 Ответить
Або "Tramzda" 😂
20.10.2025 23:03 Ответить
АНАЛО ГОВНЕТ. Так це вже було. Трап повторює свого шефа путлора.
20.10.2025 22:31 Ответить
Єдина зброя, що розробив і користує Трампон - ротовий гівномет.
20.10.2025 22:33 Ответить
Флатрампіч ? ))

так фламіндіч ж потужніше ))
20.10.2025 22:34 Ответить
Це сказав двотижневий самодур
20.10.2025 22:36 Ответить
20.10.2025 22:38 Ответить
F-18, повний лайна?

20.10.2025 22:44 Ответить
американцям "сподобається"

рудий кретін зовсім з глузду зьїхав
.
20.10.2025 23:17 Ответить
як би там не було, але оце опудало має непробиваємий електорат. довелося почитати коменти на ютубчику під якоюсь новиною від фокс ньюз, то спіймав себе на думці, шо якби північні корейці коментили шось про свого кіма, то переважна більшість коментів була б майже однаковою. і це якось стрьомно.
20.10.2025 22:44 Ответить
Тому що там всі змі і інтернет контролює армія кацапських ботів і політтехнологів. Я пару раз хотів на американських каналах написати пару дописів про Тампона на англійській мові так мені відписали по рузки: Харошая попытка, хохол. І заблокували. Потому ще дивився на тих же самих каналах пропагандували і Ина і Асада і Ху й ла. А синка Тампона називали принцом всесвіту. Може ще хто не замітив цього але в сша демократія закінчилася з приходом Тампона до влади, який став диктатором
20.10.2025 23:00 Ответить
канали і газети всякі є

в солідним виданнях трампа криють в коментах

.
20.10.2025 23:18 Ответить
Ага. Називається Дедлайни
20.10.2025 22:48 Ответить
Воно і є секретною зброєю кдбістів
20.10.2025 22:48 Ответить
Дарма старається. Нобелівську все рівно не дадуть!
20.10.2025 22:51 Ответить
прорвало фуфломьотчика
20.10.2025 22:57 Ответить
20.10.2025 23:02 Ответить
4 роки тож при Байдені зброю розробляли
вона інколи зависає у повітрі а потім повільно дрейфує у невідомому напрямку 😀
20.10.2025 23:02 Ответить
Навіть якщо у США і є щось над секретне, а я впевнений що є, і навіть не одне. То ти до цього не маєш взагалі ніякого відношення.
20.10.2025 23:16 Ответить
Це "зірка тесла смерті" він припаркував її на темній стороні місяця)
20.10.2025 23:21 Ответить
Если идиот, то это - надолго. Не только на 4 года.
20.10.2025 23:28 Ответить
Скамкоїн ??
20.10.2025 23:46 Ответить
 
 