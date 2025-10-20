У США есть "секретное оружие", которое разрабатывали 4 года, - Трамп

Дональд Трамп убеждает, что Соединенные Штаты обладают "секретным оружием", которое начали создавать еще во время его первого срока в Белом доме.

Об этом Трамп сказал 20 октября во время встречи с премьер-министром Австралии в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы значительно опережаем Китай в области искусственного интеллекта и в военном отношении с точки зрения совершенства вооружений. У нас есть оружие, о котором многие люди не знают, и я начал его создавать четыре года назад. (...) У нас есть лучшее оружие", - сказал президент США.

В то же время он отказался рассказать подробности относительно типа или назначения этих разработок.

Напомним, 30 сентября американский лидер Трамп заявил, что США сохраняют значительное военное преимущество над Россией и Китаем, в частности в сфере подводного флота, хотя признал, что эти страны постепенно сокращают отставание.