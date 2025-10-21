Трамп заявил, что его команда "остановила восемь войн и скоро урегулирует девятую"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация "завершила восемь войн" и вскоре может быть "урегулирована девятая".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Америки сказал во время выступления в Белом доме.

При этом Трамп не уточнил, о каком именно конфликте идет речь.

Во время выступления он сравнил свои действия с президентами Авраамом Линкольном и Джорджем Вашингтоном, заявив, что попытается "превзойти их достижения".

"Будет очень трудно победить Вашингтон и Линкольна, но мы попробуем, да? Эй, они не урегулировали восемь войн, на очереди девятая, понятно? Мы урегулировали восемь войн, и девятая на подходе, верите вы или нет", - заявил Трамп.

Напомним, подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме.

Он добавил, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".

"Но президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы говорить о дальнейших действиях сейчас".

