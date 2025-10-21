Трамп заявил, что его команда "остановила восемь войн и скоро урегулирует девятую"
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация "завершила восемь войн" и вскоре может быть "урегулирована девятая".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Америки сказал во время выступления в Белом доме.
При этом Трамп не уточнил, о каком именно конфликте идет речь.
Во время выступления он сравнил свои действия с президентами Авраамом Линкольном и Джорджем Вашингтоном, заявив, что попытается "превзойти их достижения".
"Будет очень трудно победить Вашингтон и Линкольна, но мы попробуем, да? Эй, они не урегулировали восемь войн, на очереди девятая, понятно? Мы урегулировали восемь войн, и девятая на подходе, верите вы или нет", - заявил Трамп.
Напомним, подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время.
Об этом в соцсети Х сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме.
Он добавил, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".
"Но президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы говорить о дальнейших действиях сейчас".
ко***** (донни трамп и керолайн левитт).
p.s. Одно из колен Израилева - Левиты были поставлены хранителями Заповедей Господних. И сейчас одна из людей назвавшись этой фамилией бесславит Имя Господне. Уже за одно это она не заслуживает быть среди живых. Мне, как потомку колена Вениаминова, вдвойне стыдно за ее действия.
В Газі знову перестрілки.
День ото дня растёт процент жиров у масли.
Довольны все трамписти, сыты в них .е .бала.
і особливо отой обама, з тією нікому не потрібною мєдалькой від нобеля.
Дідусь у лікаря.
- Щось у мене з жінками туго...
- Та в такі роки, що ви хочете?
- Так мій кум має стільки ж. А говорить, що в нього купа баб кожен день!
- Ану відкрийте рота. Скажіть а-а-а. Не бачу у вас нічого, що заважає і вам таке говорити.
А всього лише була потрібна вчасна консультація кваліфікованого психіатра !
Термінова заява Білого дому: Трамп не зустрінеться з Путіним
А потім перший термін 46-го й його звернення до Слуги Народу 6-го в Україні - рятуй мене справою проти Байдена й його синочка... На шо 6-ий відповів 46-ому - ЕСТЬ СЕР! В мене власний прокурор є навіть... Ну і т д й тп. Де зара вовчині рябошапка з венедєдіктовшою? А де почали ночувати й днювата Такери Карслсони з ФОКСУ? У ***** з інтерв"ю про Україна- це Росія. навіть Мердок не витерпів такого падіння - вигнав Такера з каналу.
А що старшино зараз 46-ий став 47-им а 6-ий стає 7-омим просто по факту війни.
У зламаному листуванні російської партії ЛДПР спливли документи, які свідчать про організацію в Україні політичного проекту "Буратіно"
Масив даних зі зламаного сервера проаналізувало російське видання https://theins.ru/politika/151817?fbclid=IwAR3_fdh-kLXmneW6q8T0Wi23fhDgnSeUQKgTII80gF_gI7Pl1dYFszZIO_0 The Insider, повідомляє UAportal.
Так, помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, який є куратором донбаських бойовиків, ще у 2014 році мав план фінансування в Україні кандидата-коміка
Наприклад конфлікт Індія-Пакістан. Гаряча фаза саме при "другому пришесті". І Моді сказав, що трампон навіть поруч не лежав з врегулюванням.
Я вже не згадую "мир" між Ізраїлем та ХАМАСом, який так пафосно оголосив цей "миротворець".
Що там собі руда мавпа понаприписувала, то най психіатри розбираються. А от те, що цьому підігрує увесь світ, то вже якась епідемія....
Чомусь згадолось совкове: "ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"
Можеш допомогти ? - допоможи.
Можеш змінити ? - зміни.
Нічого не виходить?- краще мовчи...