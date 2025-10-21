РУС
1 718 41

Трамп заявил, что его команда "остановила восемь войн и скоро урегулирует девятую"

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре урегулирует еще одну войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация "завершила восемь войн" и вскоре может быть "урегулирована девятая".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Америки сказал во время выступления в Белом доме.

При этом Трамп не уточнил, о каком именно конфликте идет речь.

Во время выступления он сравнил свои действия с президентами Авраамом Линкольном и Джорджем Вашингтоном, заявив, что попытается "превзойти их достижения".

"Будет очень трудно победить Вашингтон и Линкольна, но мы попробуем, да? Эй, они не урегулировали восемь войн, на очереди девятая, понятно? Мы урегулировали восемь войн, и девятая на подходе, верите вы или нет", - заявил Трамп.

Напомним, подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме.

Он добавил, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".

"Но президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы говорить о дальнейших действиях сейчас".

война (1472) выступление (113) Трамп Дональд (6907) война в Украине (6602)
Топ комментарии
+9
Я зрозумів чому Трамп не любить Зеленського. Конкурент йому. *********** має бути один. *************.
21.10.2025 21:09 Ответить
+6
я и моя молодая команда )))))))))))
21.10.2025 21:03 Ответить
+6
Президенти розвинених країн систематично мають оглядатись лікарями. І не просто лікарями, а лікарськими комісіями. Цікаво, а що в США психіатри в ту комісію не входять?
21.10.2025 21:07 Ответить
я и моя молодая команда )))))))))))
21.10.2025 21:03 Ответить
Та той у кого була мАлАдАя ******* зараз на лазурному бЄрЄгу блоХЄром задЄлався. Чеше по вухах
21.10.2025 21:08 Ответить
я и моя молодая ко ***** (донни трамп и керолайн левитт).
p.s. Одно из колен Израилева - Левиты были поставлены хранителями Заповедей Господних. И сейчас одна из людей назвавшись этой фамилией бесславит Имя Господне. Уже за одно это она не заслуживает быть среди живых. Мне, как потомку колена Вениаминова, вдвойне стыдно за ее действия.
21.10.2025 21:16 Ответить
Геракел!
21.10.2025 21:03 Ответить
І тут Остапа понесло
21.10.2025 21:04 Ответить
21.10.2025 21:04 Ответить
це вже було "храбрий портняжка" - "сілачом зовуть нє даром, (вже) восьмєрих однім ударом!" ))
21.10.2025 21:04 Ответить
піздобол.
В Газі знову перестрілки.
21.10.2025 21:05 Ответить
21.10.2025 21:05 Ответить
АЖ ВІСІМЬ!!!!

День ото дня растёт процент жиров у масли.
Довольны все трамписти, сыты в них .е .бала.
21.10.2025 21:06 Ответить
а, як що б не байден.....
і особливо отой обама, з тією нікому не потрібною мєдалькой від нобеля.
21.10.2025 21:06 Ответить
Нагадує анекдот.
Дідусь у лікаря.
- Щось у мене з жінками туго...
- Та в такі роки, що ви хочете?
- Так мій кум має стільки ж. А говорить, що в нього купа баб кожен день!
- Ану відкрийте рота. Скажіть а-а-а. Не бачу у вас нічого, що заважає і вам таке говорити.
21.10.2025 21:07 Ответить

21.10.2025 21:07 Ответить
Президенти розвинених країн систематично мають оглядатись лікарями. І не просто лікарями, а лікарськими комісіями. Цікаво, а що в США психіатри в ту комісію не входять?
21.10.2025 21:07 Ответить
Там очень политкорректные и толерантные психиатры. Не то ляпнул-раз, и засудили.
21.10.2025 21:10 Ответить
А потім , через багато рокіа , всі задаються питанням - і як же це дійшло до кривавої диктатури ?
А всього лише була потрібна вчасна консультація кваліфікованого психіатра !
21.10.2025 21:23 Ответить
Pilny komunikat Białego Domu: Trump nie spotka się z Putinem
Термінова заява Білого дому: Трамп не зустрінеться з Путіним
21.10.2025 21:08 Ответить
Я зрозумів чому Трамп не любить Зеленського. Конкурент йому. *********** має бути один. *************.
21.10.2025 21:09 Ответить
та вони один проект хйла , шоумени з задатками характеру нарцисів .Коли вовка вже був на Інтері керівником й його садили на голку Єрмака ( той надавав юридичні консультації ІНТЕРУ - синок офіцера ГРУ на кремлівському канали в Україні) . Так сам у цей час Трампа присадили на ТБ шоу на Fox-News (звьоздность у обох різна - у мажора Трампа додана до його нарцисоїдності на етапі старіння, а у вовки з дитячої табуреточки на утрєнніках +дитинка єврейської сім"ї ) .
А потім перший термін 46-го й його звернення до Слуги Народу 6-го в Україні - рятуй мене справою проти Байдена й його синочка... На шо 6-ий відповів 46-ому - ЕСТЬ СЕР! В мене власний прокурор є навіть... Ну і т д й тп. Де зара вовчині рябошапка з венедєдіктовшою? А де почали ночувати й днювата Такери Карслсони з ФОКСУ? У ***** з інтерв"ю про Україна- це Росія. навіть Мердок не витерпів такого падіння - вигнав Такера з каналу.
А що старшино зараз 46-ий став 47-им а 6-ий стає 7-омим просто по факту війни.
21.10.2025 21:27 Ответить
Юля наша ЮЮЮЮЛЯ!!! саме у 2018 му стала бити на сполох - бо наступні вибори повинні вже за планом Хйла відбутися по проекту хйла- руками Бєні ... Й вона ...урвище вже розуміла, що Бєня здасть Україну не під неї!!! Буратіно з власним Бєніним юристом Богданом на вухові вовки- то тимчасово, поки не злітали в ОМАН й не змінили на іншого Андрія - на Єрмака
21.10.2025 21:33 Ответить
Політичний проект "Буратіно": що це і до чого тут Зеленський та Путін

У зламаному листуванні російської партії ЛДПР спливли документи, які свідчать про організацію в Україні політичного проекту "Буратіно"

Масив даних зі зламаного сервера проаналізувало російське видання https://theins.ru/politika/151817?fbclid=IwAR3_fdh-kLXmneW6q8T0Wi23fhDgnSeUQKgTII80gF_gI7Pl1dYFszZIO_0 The Insider, повідомляє UAportal.

Так, помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, який є куратором донбаських бойовиків, ще у 2014 році мав план фінансування в Україні кандидата-коміка
21.10.2025 21:39 Ответить
А хамас в курсі?
21.10.2025 21:09 Ответить
Навіщо цю маячню писати що сказав Трамп ,він нічого розумного не може сказати, окрім брехні ,цинізму і жлобства він ні на що не здатний до речі дуже схожий з Зеленським в своєму інтелекті.
21.10.2025 21:10 Ответить
Краще б зробив як Гаррі Трумен у серпні сорок п'ятого...
21.10.2025 21:11 Ответить
лише одне спадає на думку
21.10.2025 21:12 Ответить
А скільки воєн було ДО вступу трампона на президенство вдруге? Дві-три?

Наприклад конфлікт Індія-Пакістан. Гаряча фаза саме при "другому пришесті". І Моді сказав, що трампон навіть поруч не лежав з врегулюванням.
Я вже не згадую "мир" між Ізраїлем та ХАМАСом, який так пафосно оголосив цей "миротворець".
Що там собі руда мавпа понаприписувала, то най психіатри розбираються. А от те, що цьому підігрує увесь світ, то вже якась епідемія....

Чомусь згадолось совкове: "ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"
21.10.2025 21:13 Ответить
ну добре Венс. Він спить і бачить як заступає на місце трампа коли його санітари пов'яжуть. Але наприклад Рубіо??? у нього волосся дибки не стає отета от слухати? І у всієї маладої каманди?
21.10.2025 21:14 Ответить
Врегулюється хіба що гальмівна сорочка на патлатому уй@бку.
21.10.2025 21:16 Ответить
Який же воно шизоїд. Невже в сша не бачать що при владі шизофренік кончений який веде і сша і весь світ в прірву
21.10.2025 21:18 Ответить
Через дві неділі, через 50 днів,чи 24 години?
21.10.2025 21:19 Ответить
..
21.10.2025 21:21 Ответить
Війну Албанії з Абір Бєйджаном вже зупинив, заслуговує на Шнобелівську премію.
21.10.2025 21:22 Ответить
З Камбоджею ж бо
21.10.2025 21:29 Ответить
Дивлячись на оцей "ярмарок марнославства" і його наслідки я вже ніколи не проголосую за будь кого старшого за 55 років.
21.10.2025 21:22 Ответить
ох і дура припакована, ще не було американських президентів щоб фляга так свистіла...
21.10.2025 21:28 Ответить
Можеш вплинути? - зроби.
Можеш допомогти ? - допоможи.
Можеш змінити ? - зміни.
Нічого не виходить?- краще мовчи...
21.10.2025 21:30 Ответить
Мабудь, все було https://x.com/i/status/1980593533284233248 так.
21.10.2025 21:31 Ответить
Стісняюсь спитать: а "******* трампа" вже підрахувала, скільки воєн НЕ розпочалося, тому що Трамп є президентом?
21.10.2025 21:35 Ответить
знов пігулки не випив.
21.10.2025 21:37 Ответить
...языком на аляске
21.10.2025 21:38 Ответить
 
 