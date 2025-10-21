Україна висловила свою готовність закінчити війну. Лінія фронту може бути початком дипломатії, - Зеленський

Україна вкотре висловила свою готовність закінчити війну. Лінія фронту може бути початком дипломатії, однак Росія знову робить усе, щоб зіскочити з переговорів.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії, я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію – усім країнам, усім лідерам. Україна знов-таки висловила свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал президента Трампа його команді. Це було й публічно", - сказав глава держави.

РФ намагається зіскочити з дипломатії

Зеленський наголосив, що лінія фронту може бути початком дипломатії.

"Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру", - сказав очільник держави.

Українська далекобійність

Зеленський зауважив, що чим більше української далекобійності, тим більша й російська готовність закінчити війну.

"Зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про "томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що "томагавки" – це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет – ППО, безумовно", - додав президент.

