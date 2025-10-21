Україна висловила свою готовність закінчити війну. Лінія фронту може бути початком дипломатії, - Зеленський
Україна вкотре висловила свою готовність закінчити війну. Лінія фронту може бути початком дипломатії, однак Росія знову робить усе, щоб зіскочити з переговорів.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії, я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію – усім країнам, усім лідерам. Україна знов-таки висловила свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал президента Трампа його команді. Це було й публічно", - сказав глава держави.
РФ намагається зіскочити з дипломатії
Зеленський наголосив, що лінія фронту може бути початком дипломатії.
"Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру", - сказав очільник держави.
Українська далекобійність
Зеленський зауважив, що чим більше української далекобійності, тим більша й російська готовність закінчити війну.
"Зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про "томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що "томагавки" – це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет – ППО, безумовно", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо незламний виклав відос, то скоро шахеди полетять...
Коли Президент казав правду?
Як змінювалася риторика Зеленського щодо проведення переговорів із Путіним (далі по тексту пряма мова глави держави):
06.05.2022 Першим кроком до відновлення переговорів буде виведення російських військ на позиції, які були до 24 лютого.
18.08.2022
Діалог з Росією можливий лише після повного виведення окупаційних військ з української території.
12.09.2022 Будь-які домовленості між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.
31.03.2023 Дипломатія стане можливою лише після того, як держава-терорист без бою виведе свої війська з нашої території.
16.05.2023 Мирні переговори можливі тільки після виведення військ РФ із окупованих територій
21.06.2024 Закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії"
22.01.2025 Переговори можливі лише після відходу російських військ на лінію 24 лютого.
31.06.2025 Переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть у тому випадку, якщо окупанти не виведуть свої війська з усієї української території
18.08.2025 Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення.
18.10.2025 Варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.
Клоун, схоже, розуміє, що )(уйло не забуде "кидок" (вимушений).
то, демобілізація і переведення тцк на підпільне положення?
то, вибори та майдани по всій країні?
цікаво цікаво.....
але українці дуже розлючені та озброєні!
Це, курва, як??? А якщо згорнути цю "сторінку" "петлею Мебіуса", то що??? Ми "на одній сторінці" з московитами? Воно хоч розуміє, що говорить? Хоч іноді?
"Це було й публічно" (с) звідти ж
А також публічно було, що путлєр "мав закінчити цю війну за 4 тижні, а він воює вже 4 роки". Цього найвеличніше (чомусь) не коментує. Також було припинення обміну розвідданими, припинення постачання зброї і фінансування з боку США в Україну, але жодного кроку тиску на московію. Це якось прокоментувати янєлох не хоче? А приниження у лютому (в Овальному кабінеті) і нещодавнє (офіційні особи не зустрічали на аеродромі, посадили спиною до преси, ніхто з офіційних осіб не проваджав з Білого Дому, на спілкування з пресою вигнали у сусідній сквер) порівняти з червоною доріжкою для терориста/вбивці на Алясці порівняти цей лідор не має бажання?
Найвеличніший потужно-незламний результат зламаної "новими ліцами" системи. Ржемо далі!