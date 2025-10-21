УКР
2 596 43

Україна висловила свою готовність закінчити війну. Лінія фронту може бути початком дипломатії, - Зеленський

Зеленський

Україна вкотре висловила свою готовність закінчити війну. Лінія фронту може бути початком дипломатії, однак Росія знову робить усе, щоб зіскочити з переговорів. 

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії, я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію – усім країнам, усім лідерам. Україна знов-таки висловила свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал президента Трампа його команді. Це було й публічно", - сказав глава держави.

РФ намагається зіскочити з дипломатії 

Зеленський наголосив, що лінія фронту може бути початком дипломатії.

"Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру", - сказав очільник держави.

Українська далекобійність

Зеленський зауважив, що чим більше української далекобійності, тим більша й російська готовність закінчити війну.

"Зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про "томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що "томагавки" – це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет – ППО, безумовно", - додав президент.

Топ коментарі
+19
гарант конституції України готовий залишити мільйони українців в окупації на винищення??!! Це державна зрада.
21.10.2025 19:13 Відповісти
+16
Клоун кровавий тебе прокляли мільйони українців і всю твою сімейку.
21.10.2025 19:18 Відповісти
+13
"зезрадник" плавно спускається в "оманське озеро в котрому "затоплена " частина України...
21.10.2025 19:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Млять🤦‍♂️
Якщо незламний виклав відос, то скоро шахеди полетять...
21.10.2025 19:10 Відповісти
Патуж.
21.10.2025 19:13 Відповісти
гарант конституції України готовий залишити мільйони українців в окупації на винищення??!! Це державна зрада.
21.10.2025 19:13 Відповісти
Держзрада була в 2022р,але мудрим пох.По факту країною керує 3.5р зрадник.
21.10.2025 19:27 Відповісти
втекти до Німеччини , аби потім писати маячню - ось справжня державна зрада !
21.10.2025 19:41 Відповісти
Усё як в Оманських домовленостях.
21.10.2025 20:41 Відповісти
Молодець піськограй, знову ліг під уйла. Тепер чекай наймассованіщого обстрілу, уйло і вся їхня дипломатія таки кроки споиймає як слабкість і ще більше буде обстрілювати Україну...
21.10.2025 19:16 Відповісти
закінчити війну та виграти війну-різні речі
21.10.2025 19:17 Відповісти
Клоун кровавий тебе прокляли мільйони українців і всю твою сімейку.
21.10.2025 19:18 Відповісти
21.10.2025 19:18 Відповісти
"зезрадник" плавно спускається в "оманське озеро в котрому "затоплена " частина України...
21.10.2025 19:20 Відповісти
https://x.com/pogrebeckij/status/1979962038970692092

Коли Президент казав правду?
Як змінювалася риторика Зеленського щодо проведення переговорів із Путіним (далі по тексту пряма мова глави держави):

06.05.2022 Першим кроком до відновлення переговорів буде виведення російських військ на позиції, які були до 24 лютого.
18.08.2022
Діалог з Росією можливий лише після повного виведення окупаційних військ з української території.
12.09.2022 Будь-які домовленості між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.
31.03.2023 Дипломатія стане можливою лише після того, як держава-терорист без бою виведе свої війська з нашої території.
16.05.2023 Мирні переговори можливі тільки після виведення військ РФ із окупованих територій
21.06.2024 Закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії"
22.01.2025 Переговори можливі лише після відходу російських військ на лінію 24 лютого.
31.06.2025 Переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть у тому випадку, якщо окупанти не виведуть свої війська з усієї української території
18.08.2025 Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення.
18.10.2025 Варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.
21.10.2025 19:21 Відповісти
Сказал, что отдаст всё, что Путя управился откусить. А в Украине будет бубнить про "нiколи юридично не визнаємо"
21.10.2025 19:25 Відповісти
Готовність закінчити війну говорішь...А продовження мобілізації та воєнного стану до 2-го лютого ето как???
21.10.2025 19:26 Відповісти
это так-чтобы выборы не проводить , а то шитоду всю придушат
21.10.2025 19:40 Відповісти
Зе тролить )(уйла.... Відомо, що )(уйло на таке не погодиться, а Трампу буде приємно.
Клоун, схоже, розуміє, що )(уйло не забуде "кидок" (вимушений).
21.10.2025 19:29 Відповісти
всім і українцям теж " погано "жилося в Україні при Пороху ...вибрали свого 🤡...типу " хуже не будет "... тепер погано всім ...зате своє гундосе чмо ...не обляпайтеся
21.10.2025 19:30 Відповісти
то, військовий стан буде відмінений?
то, демобілізація і переведення тцк на підпільне положення?
то, вибори та майдани по всій країні?
цікаво цікаво.....
але українці дуже розлючені та озброєні!
21.10.2025 19:34 Відповісти
Військовий стан продовжено до 8 лютого 2026 ... а потім ще продовжать .
21.10.2025 19:39 Відповісти
Гори в пеклі кривавий блазень разом з своїми кураторами з Кремля, на тобі і твоємому патрону #уйлу мільйони смертей і зламаних доль Українців.І хто з вас більший злочинець то велике питання, з #уйлом і московитами все зрозуміло вони з давна вбивці-андрофаги, споконвічний ворог а от ти підступна брехлива гнида і мародер ні як ненапєш'ся нашої крові мразота.
21.10.2025 19:35 Відповісти
Схоже ти, курва ЗЕленоморда, дуже потрібен москалоті тут, імітуючи президента України, руйнуючи державні інституції зсередини, саботуючи розкрадаючи мільярдами і нашу оборонну промисловість і нашу Армію. ***** і ти, ************ квартальний, чудово розумієте, що якщо буде перемир"я, то треба проводити вибори. А тебе, курва ти ЗЕлена, президентом після війни бачать лише 25%, тобто ти вибори програєш вже або в 1 турі, або 1000% в другому турі. А ***** замість тебе не потрібен ані Залужний, ані будь хто інший. Тому і тобі і ***** продовження війни ЖИТТЄВО необхідно.
21.10.2025 19:35 Відповісти
Тільки кордони 1991 року та виплата репарацій можуть бути готовністю до початку перемов.
21.10.2025 19:37 Відповісти
Повертайся, будеш виборювати.
21.10.2025 21:36 Відповісти
Все вірно сказав Президент України , але по суті це вже не важливо - Трамп ніколи не наважиться тиснути на ***** !
21.10.2025 19:44 Відповісти
Ще не вечір.
21.10.2025 19:47 Відповісти
За 9 місяців вже все давно зрозуміло
21.10.2025 19:50 Відповісти
Може все і зрозуміло, а може це очікування, для нас на жаль, це Життя наших людей, для них це шахи, зараз, хід за Трампом.
21.10.2025 20:00 Відповісти
""Ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами..." Джерело: https://censor.net/ua/n3580917

Це, курва, як??? А якщо згорнути цю "сторінку" "петлею Мебіуса", то що??? Ми "на одній сторінці" з московитами? Воно хоч розуміє, що говорить? Хоч іноді?

"Це було й публічно" (с) звідти ж

А також публічно було, що путлєр "мав закінчити цю війну за 4 тижні, а він воює вже 4 роки". Цього найвеличніше (чомусь) не коментує. Також було припинення обміну розвідданими, припинення постачання зброї і фінансування з боку США в Україну, але жодного кроку тиску на московію. Це якось прокоментувати янєлох не хоче? А приниження у лютому (в Овальному кабінеті) і нещодавнє (офіційні особи не зустрічали на аеродромі, посадили спиною до преси, ніхто з офіційних осіб не проваджав з Білого Дому, на спілкування з пресою вигнали у сусідній сквер) порівняти з червоною доріжкою для терориста/вбивці на Алясці порівняти цей лідор не має бажання?

Найвеличніший потужно-незламний результат зламаної "новими ліцами" системи. Ржемо далі!
21.10.2025 19:45 Відповісти
Коли можна було зупинитися по ЛБЗ, ти хотів слави переможця і грошенять набашлять паралельно, прої..в ти момент коли можна було зупинятися на лбз, тепер ти просрав своїми безглуздими бажанками наступу і перемоги боєздатність війська - коли можна було впевнено стримувати агресора і сьогодні ситуація геть не та що два роки тому. Твої хотєлки не поспівають за реальним розвитком подій.
21.10.2025 19:53 Відповісти
Він ідіот. Не здатен мислити стратегічно, як і його "дефективні менеджери"-жополизи, які бояться довбня з теплої ванни витягнути. Йому казали - йди на перемовини після Херсону! Тепер, коли все почало валитися, а ситуація виходіть з під контролю, коли в США - Трамп, а ***** має перевагу на фронтах, воно вирішило зупинити війну. Війна, стій! Раз-два!
21.10.2025 19:58 Відповісти
Виглядає так ,що ***** підійде впритул до обласних центрів і звідти буде козні робити((
21.10.2025 19:56 Відповісти
Свіжа вечірня доріжка
21.10.2025 19:57 Відповісти
Цікаво , є відео як він доріжку нюхає?
21.10.2025 19:58 Відповісти
А в мене питаннячко до довбодятлів 73%, які 6,5 років лили бруд на Порошенка і його команду за підписані ''мінські'' і не допущення війни на території всієї України: '' то припинення військових дій по лінії фронту із невизначеною позицією зараз окупованих територій краще за ''мінські''?
21.10.2025 20:11 Відповісти
Для ішака закінчити війну означає капітулювати. Чмо готове було "закінчити" війну вже на другий день після її початку.
21.10.2025 20:40 Відповісти
З усіх домовленностей з Московією зараз діють тільки Оманські. Трамп теж за них.
21.10.2025 20:43 Відповісти
Ці заяви ботоксний сприймає як безвихідь,він тільки ще більше буде давити на Україну
21.10.2025 21:03 Відповісти
 
 