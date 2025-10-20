Зеленський про територіальні поступки: Якщо Україна "з’їсть те, що поклали на тарілку", - решту вирішать без нас
У разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.
Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам після переговорів із президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"З наших перемовин зрозуміло, якщо Україна "з'їсть те, що поклали на тарілку", тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити й без нас. Наприклад, в нашій розмові щодо (режиму припинення вогню. - Ред.), вони знову переказали російську історію про те, що ми начебто будемо готуватися до наступу, що начебто не можна нам давати паузу. Я говорю: "Я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни?"" - розповів Зеленський.
Росія вимагає відмови України від Донбасу
Трамп після особистої розмови з диктатором Володимиром Путіним переказав Зеленському, що Росія вимагає від України відмови від Донецької та Луганської областей. На думку Зеленського, ця вимога є спробою Путіна продемонструвати, що він виграв війну.
Чи погодиться Україна?
Однак позиція України в цьому питанні не змінилася: Київ не визнаватиме українські території частиною Росії. За словами Зеленського, він доніс цю позицію Трампу і той її почув.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донеччини Росії: аргументував тим, що регіон "переважно російськомовний". Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
САМ ПОДИВИСЬ ЯК УКРАЇНУ ГРОБЛЯТЬ 100 років. До другої світової було 80 млн
Гончарук з будановим і данилов з міндічем, це уже постійні відвідувачі слідчих, з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ ….??
Тепер про територіальні поступки згадує.
Докерувався до ганьби, мудак.
Настав час пояснити де та середина, на якій він збирався «сойтіся» ще в 2019 році в гостях у гандона!
ТРАМП- клоун ідіот . А те тамагавки нехай йому до сраки влетять
Коли Президент казав правду?
Як змінювалася риторика Зеленського щодо проведення переговорів із Путіним (далі по тексту пряма мова глави держави):
06.05.2022 Першим кроком до відновлення переговорів буде виведення російських військ на позиції, які були до 24 лютого.
18.08.2022
Діалог з Росією можливий лише після повного виведення окупаційних військ з української території.
12.09.2022 Будь-які домовленості між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.
31.03.2023 Дипломатія стане можливою лише після того, як держава-терорист без бою виведе свої війська з нашої території.
16.05.2023 Мирні переговори можливі тільки після виведення військ РФ із окупованих територій
21.06.2024 Закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії"
22.01.2025 Переговори можливі лише після відходу російських військ на лінію 24 лютого.
31.06.2025 Переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть у тому випадку, якщо окупанти не виведуть свої війська з усієї української території
18.08.2025 Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення.
18.10.2025 Варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.
Але зебіли свято вірять що хоча все оточення зелі краде, він про це не здогадується
Але українці хутіну не пробачать і повісять на Майдані