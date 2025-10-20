УКР
3 553 51

Зеленський про територіальні поступки: Якщо Україна "з’їсть те, що поклали на тарілку", - решту вирішать без нас

Президент Володимир Зеленський

У разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.

Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам після переговорів із президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"З наших перемовин зрозуміло, якщо Україна "з'їсть те, що поклали на тарілку", тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити й без нас. Наприклад, в нашій розмові щодо (режиму припинення вогню. - Ред.), вони знову переказали російську історію про те, що ми начебто будемо готуватися до наступу, що начебто не можна нам давати паузу. Я говорю: "Я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни?"" - розповів Зеленський.

Росія вимагає відмови України від Донбасу 

Трамп після особистої розмови з диктатором Володимиром Путіним переказав Зеленському, що Росія вимагає від України відмови від Донецької та Луганської областей. На думку Зеленського, ця вимога є спробою Путіна продемонструвати, що він виграв війну.

Чи погодиться Україна?

Однак позиція України в цьому питанні не змінилася: Київ не визнаватиме українські території частиною Росії. За словами Зеленського, він доніс цю позицію Трампу і той її почув.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донеччини Росії: аргументував тим, що регіон "переважно російськомовний". Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Топ коментарі
+12
Для початку озвуч всі умови потенційної мирної угоди, починаючи з договорів у Стамбулі і закінчуючи сьогоденням. Щоб через деякий час можна було з тебе спросити - чи не зробив ти ситуацію і нові умови ще гіршими.
20.10.2025 12:57 Відповісти
+11
Не розумію, навіщо взагалі це обговорювати все що пропонує ***** і Тампон. Це ж як аксіома, що *****, Орбан і Тампон це наші відкриті вороги. Це як факт, що *****, Орбан, Тампон хочуть знищення і розподіл України. Це факт, що *****, Орбан і Тампон не хочуть Україні добра. То якого хера ми вобще поїдемо з ними про щось домовлятися? Це як вовк, ведмідь і лисиця запрошують зайця на вечерю. Добра від цієї вечері зайцю годі чекати.
20.10.2025 12:58 Відповісти
+9
Тобто, за розміновані території України, з 2019 року, та шатли на Крим від шмигаля-верещук, мають бути також покарані і ті самі держсекретарі з КМУ і ЦОВВ!?!?!?
Гончарук з будановим і данилов з міндічем, це уже постійні відвідувачі слідчих, з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ ….??
20.10.2025 12:58 Відповісти
А в Стамбулі були якісь домовленості? Чи ти про ті папірці, що кацапи постійно ними вимахують? Де ті до мовленості? Де там підпис президента та ратифікація ВР? Те, що обговорювались якісь варіанти та вимоги кацапів це ще не домовленості.
показати весь коментар
20.10.2025 13:31 Відповісти
Та то кацапський троль - ви ж бачите постановку питання « стамбульські умови найкращі» 😂😂😂😂
показати весь коментар
20.10.2025 13:41 Відповісти
А ещё лучше начать с Омана, где был опять нарисован "сухопутный коридор в Крым".
показати весь коментар
20.10.2025 13:43 Відповісти
Може тому що фронт на грані колапсу і в україни немає ресурсів протистояти рашці? Чи хай вже захоплюють по збруч а там подивимся, може підем на переговори.
показати весь коментар
20.10.2025 13:00 Відповісти
Так а що він неправду сказав? 200+ тис сзч це ніщо не говорить? З якого окопу пишеш оці бравурні речі потужний?
показати весь коментар
20.10.2025 13:07 Відповісти
За Зе?
показати весь коментар
20.10.2025 13:11 Відповісти
Скажи це людям з тих сіл дніпропетровщини і сумщини, що хто за переговори той кацап. Як це типово для потужнопітиків - хто в опозиції до влади є кацап. Відкрий підручник з арифметики 5 го класу і порахуй через скільки закінчаться українці і через скільки твої кацапи.
показати весь коментар
20.10.2025 13:09 Відповісти
А не шов би ти, кацап, на хутір
САМ ПОДИВИСЬ ЯК УКРАЇНУ ГРОБЛЯТЬ 100 років. До другої світової було 80 млн
показати весь коментар
20.10.2025 14:11 Відповісти
Не було ніяких 80 мільйонів. То звичайна помилка. І ти це знаєш. Якщо не пропагандон.
показати весь коментар
20.10.2025 14:13 Відповісти
Ще один причмелений свідок мирного та щирого ×уйла.
показати весь коментар
20.10.2025 13:41 Відповісти
Брись до раши
показати весь коментар
20.10.2025 13:43 Відповісти
Дебільні 73% від 40%, що пришли на вибори в 2019, і ще досі залишились живими, зараз, напевне, лікують! Саме за це вони приперлися на вибори і вибрали собі вирок! Сдєлалі сєбя вмєстє! Дадім єму ісчьо адін Маріуполь! Он научіцца!!!
показати весь коментар
20.10.2025 12:59 Відповісти
Тупий Трамп не може зрозуміти що Україна ніколи не віддасть ні метра своєї землі.
показати весь коментар
20.10.2025 13:01 Відповісти
польської?
показати весь коментар
20.10.2025 14:12 Відповісти
За перший тиждень війни здав весь південь фактично без бою.
Тепер про територіальні поступки згадує.
Докерувався до ганьби, мудак.
показати весь коментар
20.10.2025 13:05 Відповісти
А яке тепер хороше територіальне рішення з точки зору саме зеленського?
Настав час пояснити де та середина, на якій він збирався «сойтіся» ще в 2019 році в гостях у гандона!
показати весь коментар
20.10.2025 13:06 Відповісти
Ти вже віддав чонгар і заєс перед вторгненням фактично, опудало горохове!
показати весь коментар
20.10.2025 13:06 Відповісти
І ніхто не каже таку очевидну річ як - У ЗЕ ПРОСТО НЕМА ПРАВА ВІДДАВАТИ ТЕРИТОРІЇ, як і у ВРУ. НЕМА ТАКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ.
показати весь коментар
20.10.2025 13:10 Відповісти
Портніков сказав шо мир з рашкою буде ******* і дуже *******
показати весь коментар
20.10.2025 13:18 Відповісти
Портников - розумний дядько, знає що говорить
показати весь коментар
20.10.2025 13:21 Відповісти
Так - який може бути мир - коли вдвох давлять Україну
показати весь коментар
20.10.2025 13:24 Відповісти
Так ТРАМПИК і в Газі нічого не добився- знов стріляють , зато терористи повернулись , а Ізраїль подвинувся
ТРАМП- клоун ідіот . А те тамагавки нехай йому до сраки влетять
показати весь коментар
20.10.2025 14:14 Відповісти
Для непонимающих хомяков, которые хотят перемирия любой ценой: Славянско-Краматорская агломерация - самая высокая, холмистая и укрепленная часть Донбасса. Если ее отдать, то захват Днепропетровщины и Харьковщины - вопрос ближайшего года. А брать штурмом эту местность - положить еще миллион рашен солдатен и пару лет в лучшем случае боевых действий. Поэтому рашистский фюрер по полной натравливает своего агента Трампа-Краснова, чтобы ему на блюдечке отдали укрепрайон, а сэкономленными резервами он тогда сможет захватить еще пару областей. Ну, не мыслите, как люмпен с одной извилиной
показати весь коментар
20.10.2025 13:24 Відповісти
Дякую за детальне пояснення
показати весь коментар
20.10.2025 14:02 Відповісти
https://x.com/pogrebeckij/status/1979962038970692092

Коли Президент казав правду?
Як змінювалася риторика Зеленського щодо проведення переговорів із Путіним (далі по тексту пряма мова глави держави):

06.05.2022 Першим кроком до відновлення переговорів буде виведення російських військ на позиції, які були до 24 лютого.
18.08.2022
Діалог з Росією можливий лише після повного виведення окупаційних військ з української території.
12.09.2022 Будь-які домовленості між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.
31.03.2023 Дипломатія стане можливою лише після того, як держава-терорист без бою виведе свої війська з нашої території.
16.05.2023 Мирні переговори можливі тільки після виведення військ РФ із окупованих територій
21.06.2024 Закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії"
22.01.2025 Переговори можливі лише після відходу російських військ на лінію 24 лютого.
31.06.2025 Переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть у тому випадку, якщо окупанти не виведуть свої війська з усієї української території
18.08.2025 Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення.
18.10.2025 Варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.
показати весь коментар
20.10.2025 13:31 Відповісти
Согласен полностью: Зеленский менял риторику и переобувался в воздухе. Я помню, как было сначала: границы 1991 года, потом мы все территории не вернем, затем потужный план перемоги НЕрмака с вояжами по Европе, а после прихода Трампа - согласие на заморозку ЛБЗ и фактический отказ от оккупированнных территорий под дудку Трампа. Поэтому Орко-фюрер пытается додавить Зеленского еще и еще. Вот потому и прогибают, что орки жестко держат свою линию, а наши потужные петляют, как могут и соглашаются на невыгодные условия. Нет принципиальности - нет и уважения
показати весь коментар
20.10.2025 13:37 Відповісти
Тому що він поклав державу і людей заради свого рейтингу. Ну і грошенят накладав.
Але зебіли свято вірять що хоча все оточення зелі краде, він про це не здогадується
показати весь коментар
20.10.2025 14:11 Відповісти
Тут ти правий. Те, що ти борешся, щоб цього не було, це дуже добре.
показати весь коментар
20.10.2025 13:33 Відповісти
Трампу нужно всего лишь спокойно досидеть до конца президентского срока, а Путину нужна всего лишь передышка, чтобы поднакопить танков, самолетов и солдат и продолжить войну с того места, где остановился. Трамп и Путин прекрасно понимают друг друга.
показати весь коментар
20.10.2025 13:52 Відповісти
Ніяких угод з путлером. Земля не винна, що зрадники її зрадили. Чому взимку не залишити пів кацапії без світла, газу та палива при -40 градусів? Може пора кацапам свої умови ставити, або геть з України, або пів кацапії в холоді? Гріх цим не скористатися.
показати весь коментар
20.10.2025 14:05 Відповісти
А буде так: приповзе лисе чмо на колінах до стольного граду Києва , як приповз до Алієва
Але українці хутіну не пробачать і повісять на Майдані
показати весь коментар
20.10.2025 14:06 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 14:07 Відповісти
Як казав Портніков, у Порошенка була програма супротиву, в у Зеленського програма капітуляції, яку він реалізував.
показати весь коментар
20.10.2025 14:09 Відповісти
Нація не підтримає ніяку здачу територій ворогу , тому президенту потрібно відкинути всі ці *********-трампівські пропозиції. У орків підгорає тому вони й давлять на рудого американського пса.
показати весь коментар
20.10.2025 14:09 Відповісти
Все правильно, потрібно і далі стояти на своєму, нікуди ті припиж...ені старі гниди не дінуться.
показати весь коментар
20.10.2025 14:10 Відповісти
Потужні зачитки з суфлера продукт квартальних "гумористів" - це все, на що здатен комік.
показати весь коментар
20.10.2025 14:14 Відповісти
 
 