Зеленський про територіальні поступки: Якщо Україна "з’їсть те, що поклали на тарілку", - решту вирішать без нас

У разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.

Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

"З наших перемовин зрозуміло, якщо Україна "з'їсть те, що поклали на тарілку", тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити й без нас. Наприклад, в нашій розмові щодо (режиму припинення вогню. - Ред.), вони знову переказали російську історію про те, що ми начебто будемо готуватися до наступу, що начебто не можна нам давати паузу. Я говорю: "Я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни?"" - розповів Зеленський.

Росія вимагає відмови України від Донбасу

Трамп після особистої розмови з диктатором Володимиром Путіним переказав Зеленському, що Росія вимагає від України відмови від Донецької та Луганської областей. На думку Зеленського, ця вимога є спробою Путіна продемонструвати, що він виграв війну.

Чи погодиться Україна?

Однак позиція України в цьому питанні не змінилася: Київ не визнаватиме українські території частиною Росії. За словами Зеленського, він доніс цю позицію Трампу і той її почув.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донеччини Росії: аргументував тим, що регіон "переважно російськомовний". Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

