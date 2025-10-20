Віткофф дійсно говорив про відмову від Донеччини. США неправильно трактують сигнали РФ щодо територій, - Зеленський

США, ймовірно, сприймають пропозиції РФ, як обіцянки повернути частину територій Україні, у той час, як агресор лише обіцяє не просуватися далі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу для медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Віткофф дійсно говорив про відмову від Донеччини

Зокрема, Зеленський підтвердив інформацію, що про відмову від Донецької області на його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом говорив спецпредставник Стів Віткофф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не передає Україні Tomahawk, бо не хоче ескалації перед зустріччю з Путіним, - Зеленський

Пан Віткофф каже, що її внесли в Конституцію (Росії. - Ред.). Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій?" - каже Зеленський.

Що думає Зеленський про вимоги РФ?

Він також підкреслив, що вимога Путіна віддати Донецьку область - це його спроба продемонструвати, що він виграв війну.

Водночас незрозуміло, чи справді росіяни пропонують вийти із Херсонської і Запорізької області нібито "в обмін" на Донецьку. Президент припускає, що росіяни ймовірно мають на увазі, що не просуватимуться далі, тоді як американці трактують це як можливе повернення територій Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Ми наблизились до можливого закінчення війни"

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донеччини Росії: аргументував тим, що регіон "переважно російськомовний". Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі