Віткофф дійсно говорив про відмову від Донеччини. США неправильно трактують сигнали РФ щодо територій, - Зеленський

Зеленський не готовий до територіальних поступок

США, ймовірно, сприймають пропозиції РФ, як обіцянки повернути частину територій Україні, у той час, як агресор лише обіцяє не просуватися далі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу для медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Віткофф дійсно говорив про відмову від Донеччини

Зокрема, Зеленський підтвердив інформацію, що про відмову від Донецької області на його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом говорив спецпредставник Стів Віткофф.

Пан Віткофф каже, що її внесли в Конституцію (Росії. - Ред.). Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій?" - каже Зеленський.

Що думає Зеленський про вимоги РФ?

Він також підкреслив, що вимога Путіна віддати Донецьку область - це його спроба продемонструвати, що він виграв війну.

Водночас незрозуміло, чи справді росіяни пропонують вийти із Херсонської і Запорізької області нібито "в обмін" на Донецьку. Президент припускає, що росіяни ймовірно мають на увазі, що не просуватимуться далі, тоді як американці трактують це як можливе повернення територій Україні.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донеччини Росії: аргументував тим, що регіон "переважно російськомовний". Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Зеленський Володимир (25884) територіальні претензії (41) Донецька область (9863) Віткофф Стів (151)
20.10.2025 10:38 Відповісти
20.10.2025 10:40 Відповісти
20.10.2025 10:38 Відповісти
У таких випадках кажуть: спробуйте прийти та взяти.
20.10.2025 10:29 Відповісти
Та він знову не дочув
20.10.2025 10:34 Відповісти
20.10.2025 10:38 Відповісти
20.10.2025 10:38 Відповісти
А як повний невіглас у політиці міг щось вдало провести? Це неможливо за визначенням.
20.10.2025 10:52 Відповісти
твоя оціночна думка хибна
20.10.2025 13:19 Відповісти
От якби президентом був Порошенко, то домовлялись би зовсім про інше
20.10.2025 13:42 Відповісти
20.10.2025 10:40 Відповісти
Немає у нас інституту політичної відповідальності. Жодного мерзотника, що торгував державними ресурсами, інтересами та суверенітетом, не було покарано.
20.10.2025 10:54 Відповісти
Нуууууууууууууув 2019 році між дипломатом і економістом та клоуном і українофобом вибрали другого
20.10.2025 10:41 Відповісти
Правильні сигнали приходять до Зеленского. Треба тільки правильно налаштувати прийом.
20.10.2025 11:03 Відповісти
@ Тромб назвав окуповані рашистами території України «завойованим майном»: (цитата) -
«Ну він щось забере. У сенсі вони воювали, і в нього багато майна. У сенсі ти розумієш... він отримав певне майно».
20.10.2025 11:17 Відповісти
20.10.2025 13:02 Відповісти
 
 