Уиткофф действительно говорил об отказе от Донецкой области. США неправильно трактуют сигналы РФ относительно территорий, - Зеленский

США, вероятно, воспринимают предложения РФ, как обещания вернуть часть территорий Украине, в то время, как агрессор только обещает не продвигаться дальше.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Виткофф действительно говорил об отказе от Донетчины

В частности, Зеленский подтвердил информацию, что об отказе от Донецкой области на его встрече с президентом США Дональдом Трампом говорил спецпредставитель Стив Уиткофф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не передает Украине Tomahawk, потому что не хочет эскалации перед встречей с Путиным, - Зеленский

Господин Уиткофф говорит, что ее внесли в Конституцию (России. - Ред.). Поэтому я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий?" - говорит Зеленский.

Что думает Зеленский о требованиях РФ?

Он также подчеркнул, что требование Путина отдать Донецкую область - это его попытка продемонстрировать, что он выиграл войну.

В то же время непонятно, действительно ли россияне предлагают выйти из Херсонской и Запорожской области якобы "в обмен" на Донецкую. Президент предполагает, что россияне вероятно имеют в виду, что не будут продвигаться дальше, тогда как американцы трактуют это как возможное возвращение территорий Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Мы приблизились к возможному окончанию войны"

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный". Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Больше читайте в нашем Telegram-канале