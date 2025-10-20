РУС
Новости Передача территорий Территориальные уступки
2 772 12

Уиткофф действительно говорил об отказе от Донецкой области. США неправильно трактуют сигналы РФ относительно территорий, - Зеленский

Зеленский не готов к территориальным уступкам

США, вероятно, воспринимают предложения РФ, как обещания вернуть часть территорий Украине, в то время, как агрессор только обещает не продвигаться дальше.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Виткофф действительно говорил об отказе от Донетчины

В частности, Зеленский подтвердил информацию, что об отказе от Донецкой области на его встрече с президентом США Дональдом Трампом говорил спецпредставитель Стив Уиткофф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не передает Украине Tomahawk, потому что не хочет эскалации перед встречей с Путиным, - Зеленский

Господин Уиткофф говорит, что ее внесли в Конституцию (России. - Ред.). Поэтому я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий?" - говорит Зеленский.

Что думает Зеленский о требованиях РФ?

Он также подчеркнул, что требование Путина отдать Донецкую область - это его попытка продемонстрировать, что он выиграл войну.

В то же время непонятно, действительно ли россияне предлагают выйти из Херсонской и Запорожской области якобы "в обмен" на Донецкую. Президент предполагает, что россияне вероятно имеют в виду, что не будут продвигаться дальше, тогда как американцы трактуют это как возможное возвращение территорий Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Мы приблизились к возможному окончанию войны"

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный". Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Автор: 

Зеленский Владимир (22321) территориальные претензии (139) Донецкая область (11033) Стив Уиткофф (151)
Топ комментарии
+10
Це не перемовини це цирк, де білий дім виступає в ролі нікчемних ідіотів!!!
20.10.2025 10:38 Ответить
+4
Нуууууууууууууув 2019 році між дипломатом і економістом та клоуном і українофобом вибрали другого
20.10.2025 10:41 Ответить
+3
Зеленський, який у своєму житті не провів жодних вдалих політичних переговорів, де або бикував і не отримував нічого, або здавав все що можна в обмін на плескання по плечу - вчить американців як правильно трактувати позиції на переговорах.
20.10.2025 10:38 Ответить
У таких випадках кажуть: спробуйте прийти та взяти.
20.10.2025 10:29 Ответить
Та він знову не дочув
20.10.2025 10:34 Ответить
Це не перемовини це цирк, де білий дім виступає в ролі нікчемних ідіотів!!!
20.10.2025 10:38 Ответить
Зеленський, який у своєму житті не провів жодних вдалих політичних переговорів, де або бикував і не отримував нічого, або здавав все що можна в обмін на плескання по плечу - вчить американців як правильно трактувати позиції на переговорах.
20.10.2025 10:38 Ответить
А як повний невіглас у політиці міг щось вдало провести? Це неможливо за визначенням.
20.10.2025 10:52 Ответить
судячи з фото ,то тобі зеленський 🤡 важко , може тепер ти зрозумів ,шо в президенське крісло лісти по приколу , дуже небзпечно , відповідати прийдеться за кураж та пох* їзм обов'язково ...
20.10.2025 10:40 Ответить
Немає у нас інституту політичної відповідальності. Жодного мерзотника, що торгував державними ресурсами, інтересами та суверенітетом, не було покарано.
20.10.2025 10:54 Ответить
На Цензорі як завжди в усьому винний Зєля. З будь-якого питання. Не путін, не трамп. Виключно Зєля! Що на цей раз він не так сказав? Жоден експерт в Україні теж не зрозумів - мова йде про повернення окупованих частин Запоріжжя иа Херсонщини, чи про припинення наступу там.
20.10.2025 12:09 Ответить
Нуууууууууууууув 2019 році між дипломатом і економістом та клоуном і українофобом вибрали другого
20.10.2025 10:41 Ответить
Правильні сигнали приходять до Зеленского. Треба тільки правильно налаштувати прийом.
20.10.2025 11:03 Ответить
@ Тромб назвав окуповані рашистами території України «завойованим майном»: (цитата) -
«Ну він щось забере. У сенсі вони воювали, і в нього багато майна. У сенсі ти розумієш... він отримав певне майно».
20.10.2025 11:17 Ответить
 
 