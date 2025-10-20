РУС
Зеленский о территориальных уступках: Если Украина "съест то, что положили на тарелку", - остальное решат без нас

Президент Владимир Зеленский

В случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал журналистам после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Из наших переговоров понятно, если Украина "съест то, что положили на тарелку", то есть плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить и без нас. Например, в нашем разговоре по (режиму прекращения огня. - Ред.), они снова пересказали российскую историю о том, что мы вроде бы будем готовиться к наступлению, что вроде бы нельзя нам давать паузу. Я говорю: "Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?""" - рассказал Зеленский.

Россия требует отказа Украины от Донбасса

Трамп после личного разговора с диктатором Владимиром Путиным передал Зеленскому, что Россия требует от Украины отказа от Донецкой и Луганской областей. По мнению Зеленского, это требование является попыткой Путина продемонстрировать, что он выиграл войну.

Также читайте: Виткофф действительно говорил об отказе от Донетчины. США неправильно трактуют сигналы РФ относительно территорий, - Зеленский

Согласится ли Украина?

Однако позиция Украины в этом вопросе не изменилась: Киев не будет признавать украинские территории частью России. По словам Зеленского, он донес эту позицию Трампу и тот ее услышал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Мы приблизились к возможному окончанию войны"

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный". Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Топ комментарии
+7
Тобто, за розміновані території України, з 2019 року, та шатли на Крим від шмигаля-верещук, мають бути також покарані і ті самі держсекретарі з КМУ і ЦОВВ!?!?!?
Гончарук з будановим і данилов з міндічем, це уже постійні відвідувачі слідчих, з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ ….??
20.10.2025 12:58 Ответить
+6
Для початку озвуч всі умови потенційної мирної угоди, починаючи з договорів у Стамбулі і закінчуючи сьогоденням. Щоб через деякий час можна було з тебе спросити - чи не зробив ти ситуацію і нові умови ще гіршими.
20.10.2025 12:57 Ответить
+5
Не розумію, навіщо взагалі це обговорювати все що пропонує ***** і Тампон. Це ж як аксіома, що *****, Орбан і Тампон це наші відкриті вороги. Це як факт, що *****, Орбан, Тампон хочуть знищення і розподіл України. Це факт, що *****, Орбан і Тампон не хочуть Україні добра. То якого хера ми вобще поїдемо з ними про щось домовлятися? Це як вовк, ведмідь і лисиця запрошують зайця на вечерю. Добра від цієї вечері зайцю годі чекати.
20.10.2025 12:58 Ответить
Для початку озвуч всі умови потенційної мирної угоди, починаючи з договорів у Стамбулі і закінчуючи сьогоденням. Щоб через деякий час можна було з тебе спросити - чи не зробив ти ситуацію і нові умови ще гіршими.
20.10.2025 12:57 Ответить
А в Стамбулі були якісь домовленості? Чи ти про ті папірці, що кацапи постійно ними вимахують? Де ті до мовленості? Де там підпис президента та ратифікація ВР? Те, що обговорювались якісь варіанти та вимоги кацапів це ще не домовленості.
20.10.2025 13:31 Ответить
Не розумію, навіщо взагалі це обговорювати все що пропонує ***** і Тампон. Це ж як аксіома, що *****, Орбан і Тампон це наші відкриті вороги. Це як факт, що *****, Орбан, Тампон хочуть знищення і розподіл України. Це факт, що *****, Орбан і Тампон не хочуть Україні добра. То якого хера ми вобще поїдемо з ними про щось домовлятися? Це як вовк, ведмідь і лисиця запрошують зайця на вечерю. Добра від цієї вечері зайцю годі чекати.
20.10.2025 12:58 Ответить
Може тому що фронт на грані колапсу і в україни немає ресурсів протистояти рашці? Чи хай вже захоплюють по збруч а там подивимся, може підем на переговори.
20.10.2025 13:00 Ответить
Так а що він неправду сказав? 200+ тис сзч це ніщо не говорить? З якого окопу пишеш оці бравурні речі потужний?
20.10.2025 13:07 Ответить
За Зе?
20.10.2025 13:11 Ответить
Скажи це людям з тих сіл дніпропетровщини і сумщини, що хто за переговори той кацап. Як це типово для потужнопітиків - хто в опозиції до влади є кацап. Відкрий підручник з арифметики 5 го класу і порахуй через скільки закінчаться українці і через скільки твої кацапи.
20.10.2025 13:09 Ответить
Тобто, за розміновані території України, з 2019 року, та шатли на Крим від шмигаля-верещук, мають бути також покарані і ті самі держсекретарі з КМУ і ЦОВВ!?!?!?
Гончарук з будановим і данилов з міндічем, це уже постійні відвідувачі слідчих, з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ ….??
20.10.2025 12:58 Ответить
Дебільні 73% від 40%, що пришли на вибори в 2019, і ще досі залишились живими, зараз, напевне, лікують! Саме за це вони приперлися на вибори і вибрали собі вирок! Сдєлалі сєбя вмєстє! Дадім єму ісчьо адін Маріуполь! Он научіцца!!!
20.10.2025 12:59 Ответить
Тупий Трамп не може зрозуміти що Україна ніколи не віддасть ні метра своєї землі.
20.10.2025 13:01 Ответить
За перший тиждень війни здав весь південь фактично без бою.
Тепер про територіальні поступки згадує.
Докерувався до ганьби, мудак.
20.10.2025 13:05 Ответить
А яке тепер хороше територіальне рішення з точки зору саме зеленського?
Настав час пояснити де та середина, на якій він збирався «сойтіся» ще в 2019 році в гостях у гандона!
20.10.2025 13:06 Ответить
Ти вже віддав чонгар і заєс перед вторгненням фактично, опудало горохове!
20.10.2025 13:06 Ответить
І ніхто не каже таку очевидну річ як - У ЗЕ ПРОСТО НЕМА ПРАВА ВІДДАВАТИ ТЕРИТОРІЇ, як і у ВРУ. НЕМА ТАКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ.
20.10.2025 13:10 Ответить
Портніков сказав шо мир з рашкою буде ******* і дуже *******
20.10.2025 13:18 Ответить
Портников - розумний дядько, знає що говорить
20.10.2025 13:21 Ответить
Так - який може бути мир - коли вдвох давлять Україну
20.10.2025 13:24 Ответить
Для непонимающих хомяков, которые хотят перемирия любой ценой: Славянско-Краматорская агломерация - самая высокая, холмистая и укрепленная часть Донбасса. Если ее отдать, то захват Днепропетровщины и Харьковщины - вопрос ближайшего года. А брать штурмом эту местность - положить еще миллион рашен солдатен и пару лет в лучшем случае боевых действий. Поэтому рашистский фюрер по полной натравливает своего агента Трампа-Краснова, чтобы ему на блюдечке отдали укрепрайон, а сэкономленными резервами он тогда сможет захватить еще пару областей. Ну, не мыслите, как люмпен с одной извилиной
20.10.2025 13:24 Ответить
https://x.com/pogrebeckij/status/1979962038970692092

Коли Президент казав правду?
Як змінювалася риторика Зеленського щодо проведення переговорів із Путіним (далі по тексту пряма мова глави держави):

06.05.2022 Першим кроком до відновлення переговорів буде виведення російських військ на позиції, які були до 24 лютого.
18.08.2022
Діалог з Росією можливий лише після повного виведення окупаційних військ з української території.
12.09.2022 Будь-які домовленості між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.
31.03.2023 Дипломатія стане можливою лише після того, як держава-терорист без бою виведе свої війська з нашої території.
16.05.2023 Мирні переговори можливі тільки після виведення військ РФ із окупованих територій
21.06.2024 Закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії"
22.01.2025 Переговори можливі лише після відходу російських військ на лінію 24 лютого.
31.06.2025 Переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть у тому випадку, якщо окупанти не виведуть свої війська з усієї української території
18.08.2025 Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення.
18.10.2025 Варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.
20.10.2025 13:31 Ответить
 
 