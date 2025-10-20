Зеленский о территориальных уступках: Если Украина "съест то, что положили на тарелку", - остальное решат без нас
В случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал журналистам после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Из наших переговоров понятно, если Украина "съест то, что положили на тарелку", то есть плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить и без нас. Например, в нашем разговоре по (режиму прекращения огня. - Ред.), они снова пересказали российскую историю о том, что мы вроде бы будем готовиться к наступлению, что вроде бы нельзя нам давать паузу. Я говорю: "Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?""" - рассказал Зеленский.
Россия требует отказа Украины от Донбасса
Трамп после личного разговора с диктатором Владимиром Путиным передал Зеленскому, что Россия требует от Украины отказа от Донецкой и Луганской областей. По мнению Зеленского, это требование является попыткой Путина продемонстрировать, что он выиграл войну.
Согласится ли Украина?
Однако позиция Украины в этом вопросе не изменилась: Киев не будет признавать украинские территории частью России. По словам Зеленского, он донес эту позицию Трампу и тот ее услышал.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный". Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гончарук з будановим і данилов з міндічем, це уже постійні відвідувачі слідчих, з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ ….??
Тепер про територіальні поступки згадує.
Докерувався до ганьби, мудак.
Настав час пояснити де та середина, на якій він збирався «сойтіся» ще в 2019 році в гостях у гандона!
Коли Президент казав правду?
Як змінювалася риторика Зеленського щодо проведення переговорів із Путіним (далі по тексту пряма мова глави держави):
06.05.2022 Першим кроком до відновлення переговорів буде виведення російських військ на позиції, які були до 24 лютого.
18.08.2022
Діалог з Росією можливий лише після повного виведення окупаційних військ з української території.
12.09.2022 Будь-які домовленості між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.
31.03.2023 Дипломатія стане можливою лише після того, як держава-терорист без бою виведе свої війська з нашої території.
16.05.2023 Мирні переговори можливі тільки після виведення військ РФ із окупованих територій
21.06.2024 Закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії"
22.01.2025 Переговори можливі лише після відходу російських військ на лінію 24 лютого.
31.06.2025 Переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть у тому випадку, якщо окупанти не виведуть свої війська з усієї української території
18.08.2025 Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення.
18.10.2025 Варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.