Зеленский о территориальных уступках: Если Украина "съест то, что положили на тарелку", - остальное решат без нас

В случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал журналистам после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Из наших переговоров понятно, если Украина "съест то, что положили на тарелку", то есть плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить и без нас. Например, в нашем разговоре по (режиму прекращения огня. - Ред.), они снова пересказали российскую историю о том, что мы вроде бы будем готовиться к наступлению, что вроде бы нельзя нам давать паузу. Я говорю: "Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?""" - рассказал Зеленский.

Россия требует отказа Украины от Донбасса

Трамп после личного разговора с диктатором Владимиром Путиным передал Зеленскому, что Россия требует от Украины отказа от Донецкой и Луганской областей. По мнению Зеленского, это требование является попыткой Путина продемонстрировать, что он выиграл войну.

Согласится ли Украина?

Однако позиция Украины в этом вопросе не изменилась: Киев не будет признавать украинские территории частью России. По словам Зеленского, он донес эту позицию Трампу и тот ее услышал.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный". Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

