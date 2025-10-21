Украина выразила свою готовность закончить войну. Линия фронта может быть началом дипломатии, - Зеленский

Украина в очередной раз выразила свою готовность закончить войну. Линия фронта может быть началом дипломатии, однако Россия снова делает все, чтобы соскочить с переговоров.

"Мы четко на одной странице с нашими партнерами по дипломатии, я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию - всем странам, всем лидерам. Украина опять-таки выразила свою готовность закончить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог - на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал президента Трампа его команде. Это было и публично", - сказал глава государства.

РФ пытается соскочить с дипломатии

Зеленский отметил, что линия фронта может быть началом дипломатии.

"Зато Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас - для Украины - стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос - вопрос дальнобойности - дает, возможно, незаменимый ключ к миру", - сказал глава государства.

Украинская дальнобойность

Зеленский отметил, что чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну.

"Сейчас недели, которые это снова подтвердили. Дискуссия о "томагавках" оказалась сильной инвестицией в дипломатию - мы заставили Россию показать, что "томагавки" - это именно та карта, с которой они считаются. Будем говорить с европейцами, с американцами по дальнобойности. Приоритет - ПВО, безусловно", - добавил президент.

