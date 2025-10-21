Украина выразила свою готовность закончить войну. Линия фронта может быть началом дипломатии, - Зеленский
Украина в очередной раз выразила свою готовность закончить войну. Линия фронта может быть началом дипломатии, однако Россия снова делает все, чтобы соскочить с переговоров.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы четко на одной странице с нашими партнерами по дипломатии, я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию - всем странам, всем лидерам. Украина опять-таки выразила свою готовность закончить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог - на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал президента Трампа его команде. Это было и публично", - сказал глава государства.
РФ пытается соскочить с дипломатии
Зеленский отметил, что линия фронта может быть началом дипломатии.
"Зато Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас - для Украины - стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос - вопрос дальнобойности - дает, возможно, незаменимый ключ к миру", - сказал глава государства.
Украинская дальнобойность
Зеленский отметил, что чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну.
"Сейчас недели, которые это снова подтвердили. Дискуссия о "томагавках" оказалась сильной инвестицией в дипломатию - мы заставили Россию показать, что "томагавки" - это именно та карта, с которой они считаются. Будем говорить с европейцами, с американцами по дальнобойности. Приоритет - ПВО, безусловно", - добавил президент.
Якщо незламний виклав відос, то скоро шахеди полетять...
Коли Президент казав правду?
Як змінювалася риторика Зеленського щодо проведення переговорів із Путіним (далі по тексту пряма мова глави держави):
06.05.2022 Першим кроком до відновлення переговорів буде виведення російських військ на позиції, які були до 24 лютого.
18.08.2022
Діалог з Росією можливий лише після повного виведення окупаційних військ з української території.
12.09.2022 Будь-які домовленості між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.
31.03.2023 Дипломатія стане можливою лише після того, як держава-терорист без бою виведе свої війська з нашої території.
16.05.2023 Мирні переговори можливі тільки після виведення військ РФ із окупованих територій
21.06.2024 Закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії"
22.01.2025 Переговори можливі лише після відходу російських військ на лінію 24 лютого.
31.06.2025 Переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть у тому випадку, якщо окупанти не виведуть свої війська з усієї української території
18.08.2025 Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення.
18.10.2025 Варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.
Клоун, схоже, розуміє, що )(уйло не забуде "кидок" (вимушений).
то, демобілізація і переведення тцк на підпільне положення?
то, вибори та майдани по всій країні?
цікаво цікаво.....
але українці дуже розлючені та озброєні!
Це, курва, як??? А якщо згорнути цю "сторінку" "петлею Мебіуса", то що??? Ми "на одній сторінці" з московитами? Воно хоч розуміє, що говорить? Хоч іноді?
"Це було й публічно" (с) звідти ж
А також публічно було, що путлєр "мав закінчити цю війну за 4 тижні, а він воює вже 4 роки". Цього найвеличніше (чомусь) не коментує. Також було припинення обміну розвідданими, припинення постачання зброї і фінансування з боку США в Україну, але жодного кроку тиску на московію. Це якось прокоментувати янєлох не хоче? А приниження у лютому (в Овальному кабінеті) і нещодавнє (офіційні особи не зустрічали на аеродромі, посадили спиною до преси, ніхто з офіційних осіб не проваджав з Білого Дому, на спілкування з пресою вигнали у сусідній сквер) порівняти з червоною доріжкою для терориста/вбивці на Алясці порівняти цей лідор не має бажання?
Найвеличніший потужно-незламний результат зламаної "новими ліцами" системи. Ржемо далі!