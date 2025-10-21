РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8721 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
1 674 37

Украина выразила свою готовность закончить войну. Линия фронта может быть началом дипломатии, - Зеленский

Зеленський

Украина в очередной раз выразила свою готовность закончить войну. Линия фронта может быть началом дипломатии, однако Россия снова делает все, чтобы соскочить с переговоров.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы четко на одной странице с нашими партнерами по дипломатии, я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию - всем странам, всем лидерам. Украина опять-таки выразила свою готовность закончить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог - на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал президента Трампа его команде. Это было и публично", - сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский о территориальных уступках: Если Украина "съест то, что положили на тарелку", - остальное решат без нас

РФ пытается соскочить с дипломатии

Зеленский отметил, что линия фронта может быть началом дипломатии.

"Зато Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас - для Украины - стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос - вопрос дальнобойности - дает, возможно, незаменимый ключ к миру", - сказал глава государства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Украинская дальнобойность

Зеленский отметил, что чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну.

"Сейчас недели, которые это снова подтвердили. Дискуссия о "томагавках" оказалась сильной инвестицией в дипломатию - мы заставили Россию показать, что "томагавки" - это именно та карта, с которой они считаются. Будем говорить с европейцами, с американцами по дальнобойности. Приоритет - ПВО, безусловно", - добавил президент.

Читайте также: Вопрос территорий - самый сложный в переговорах, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22341) переговоры (5166) россия (97739)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
гарант конституції України готовий залишити мільйони українців в окупації на винищення??!! Це державна зрада.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:13 Ответить
+9
Клоун кровавий тебе прокляли мільйони українців і всю твою сімейку.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:18 Ответить
+8
Доріжка дебіла накрила
показать весь комментарий
21.10.2025 19:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Млять🤦‍♂️
Якщо незламний виклав відос, то скоро шахеди полетять...
показать весь комментарий
21.10.2025 19:10 Ответить
Патуж.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:13 Ответить
гарант конституції України готовий залишити мільйони українців в окупації на винищення??!! Це державна зрада.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:13 Ответить
Держзрада була в 2022р,але мудрим пох.По факту країною керує 3.5р зрадник.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:27 Ответить
втекти до Німеччини , аби потім писати маячню - ось справжня державна зрада !
показать весь комментарий
21.10.2025 19:41 Ответить
Молодець піськограй, знову ліг під уйла. Тепер чекай наймассованіщого обстрілу, уйло і вся їхня дипломатія таки кроки споиймає як слабкість і ще більше буде обстрілювати Україну...
показать весь комментарий
21.10.2025 19:16 Ответить
закінчити війну та виграти війну-різні речі
показать весь комментарий
21.10.2025 19:17 Ответить
Клоун кровавий тебе прокляли мільйони українців і всю твою сімейку.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:18 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 19:18 Ответить
"зезрадник" плавно спускається в "оманське озеро в котрому "затоплена " частина України...
показать весь комментарий
21.10.2025 19:20 Ответить
https://x.com/pogrebeckij/status/1979962038970692092

Коли Президент казав правду?
Як змінювалася риторика Зеленського щодо проведення переговорів із Путіним (далі по тексту пряма мова глави держави):

06.05.2022 Першим кроком до відновлення переговорів буде виведення російських військ на позиції, які були до 24 лютого.
18.08.2022
Діалог з Росією можливий лише після повного виведення окупаційних військ з української території.
12.09.2022 Будь-які домовленості між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.
31.03.2023 Дипломатія стане можливою лише після того, як держава-терорист без бою виведе свої війська з нашої території.
16.05.2023 Мирні переговори можливі тільки після виведення військ РФ із окупованих територій
21.06.2024 Закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії"
22.01.2025 Переговори можливі лише після відходу російських військ на лінію 24 лютого.
31.06.2025 Переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть у тому випадку, якщо окупанти не виведуть свої війська з усієї української території
18.08.2025 Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення.
18.10.2025 Варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:21 Ответить
Сказал, что отдаст всё, что Путя управился откусить. А в Украине будет бубнить про "нiколи юридично не визнаємо"
показать весь комментарий
21.10.2025 19:25 Ответить
Готовність закінчити війну говорішь...А продовження мобілізації та воєнного стану до 2-го лютого ето как???
показать весь комментарий
21.10.2025 19:26 Ответить
это так-чтобы выборы не проводить , а то шитоду всю придушат
показать весь комментарий
21.10.2025 19:40 Ответить
Зе тролить )(уйла.... Відомо, що )(уйло на таке не погодиться, а Трампу буде приємно.
Клоун, схоже, розуміє, що )(уйло не забуде "кидок" (вимушений).
показать весь комментарий
21.10.2025 19:29 Ответить
всім і українцям теж " погано "жилося в Україні при Пороху ...вибрали свого 🤡...типу " хуже не будет "... тепер погано всім ...зате своє гундосе чмо ...не обляпайтеся
показать весь комментарий
21.10.2025 19:30 Ответить
то, військовий стан буде відмінений?
то, демобілізація і переведення тцк на підпільне положення?
то, вибори та майдани по всій країні?
цікаво цікаво.....
але українці дуже розлючені та озброєні!
показать весь комментарий
21.10.2025 19:34 Ответить
Військовий стан продовжено до 8 лютого 2026 ... а потім ще продовжать .
показать весь комментарий
21.10.2025 19:39 Ответить
Гори в пеклі кривавий блазень разом з своїми кураторами з Кремля, на тобі і твоємому патрону #уйлу мільйони смертей і зламаних доль Українців.І хто з вас більший злочинець то велике питання, з #уйлом і московитами все зрозуміло вони з давна вбивці-андрофаги, споконвічний ворог а от ти підступна брехлива гнида і мародер ні як ненапєш'ся нашої крові мразота.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:35 Ответить
Схоже ти, курва ЗЕленоморда, дуже потрібен москалоті тут, імітуючи президента України, руйнуючи державні інституції зсередини, саботуючи розкрадаючи мільярдами і нашу оборонну промисловість і нашу Армію. ***** і ти, ************ квартальний, чудово розумієте, що якщо буде перемир"я, то треба проводити вибори. А тебе, курва ти ЗЕлена, президентом після війни бачать лише 25%, тобто ти вибори програєш вже або в 1 турі, або 1000% в другому турі. А ***** замість тебе не потрібен ані Залужний, ані будь хто інший. Тому і тобі і ***** продовження війни ЖИТТЄВО необхідно.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:35 Ответить
Тільки кордони 1991 року та виплата репарацій можуть бути готовністю до початку перемов.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:37 Ответить
Все вірно сказав Президент України , але по суті це вже не важливо - Трамп ніколи не наважиться тиснути на ***** !
показать весь комментарий
21.10.2025 19:44 Ответить
Ще не вечір.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:47 Ответить
За 9 місяців вже все давно зрозуміло
показать весь комментарий
21.10.2025 19:50 Ответить
Може все і зрозуміло, а може це очікування, для нас на жаль, це Життя наших людей, для них це шахи, зараз, хід за Трампом.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:00 Ответить
""Ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами..." Джерело: https://censor.net/ua/n3580917

Це, курва, як??? А якщо згорнути цю "сторінку" "петлею Мебіуса", то що??? Ми "на одній сторінці" з московитами? Воно хоч розуміє, що говорить? Хоч іноді?

"Це було й публічно" (с) звідти ж

А також публічно було, що путлєр "мав закінчити цю війну за 4 тижні, а він воює вже 4 роки". Цього найвеличніше (чомусь) не коментує. Також було припинення обміну розвідданими, припинення постачання зброї і фінансування з боку США в Україну, але жодного кроку тиску на московію. Це якось прокоментувати янєлох не хоче? А приниження у лютому (в Овальному кабінеті) і нещодавнє (офіційні особи не зустрічали на аеродромі, посадили спиною до преси, ніхто з офіційних осіб не проваджав з Білого Дому, на спілкування з пресою вигнали у сусідній сквер) порівняти з червоною доріжкою для терориста/вбивці на Алясці порівняти цей лідор не має бажання?

Найвеличніший потужно-незламний результат зламаної "новими ліцами" системи. Ржемо далі!
показать весь комментарий
21.10.2025 19:45 Ответить
Коли можна було зупинитися по ЛБЗ, ти хотів слави переможця і грошенять набашлять паралельно, прої..в ти момент коли можна було зупинятися на лбз, тепер ти просрав своїми безглуздими бажанками наступу і перемоги боєздатність війська - коли можна було впевнено стримувати агресора і сьогодні ситуація геть не та що два роки тому. Твої хотєлки не поспівають за реальним розвитком подій.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:53 Ответить
Він ідіот. Не здатен мислити стратегічно, як і його "дефективні менеджери"-жополизи, які бояться довбня з теплої ванни витягнути. Йому казали - йди на перемовини після Херсону! Тепер, коли все почало валитися, а ситуація виходіть з під контролю, коли в США - Трамп, а ***** має перевагу на фронтах, воно вирішило зупинити війну. Війна, стій! Раз-два!
показать весь комментарий
21.10.2025 19:58 Ответить
Виглядає так ,що ***** підійде впритул до обласних центрів і звідти буде козні робити((
показать весь комментарий
21.10.2025 19:56 Ответить
Свіжа вечірня доріжка
показать весь комментарий
21.10.2025 19:57 Ответить
Цікаво , є відео як він доріжку нюхає?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:58 Ответить
 
 