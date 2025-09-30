УКР
Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Вимоги РФ щодо припинення війни
Кремль заявив, що багато жителів Одеси та Миколаєва "хотіли б пов’язати свою долю" з Росією

Пєсков зазіхнув на Одесу та Миколаїв

У Кремлі вважають, що в Одесі та Миколаєві нібито є багато прихильників Росії, які "хотіли б пов'язати свою долю" з нею, але буцімто говорити про це "смертельно небезпечно".

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, в Одесі й в Миколаєві є багато тих, хто хотів би пов'язати свою долю з Росією. Зараз ці люди навряд чи зможуть підняти свій голос на користь цього. Це просто небезпечно для життя", - стверджують у Кремлі. 

Так речник Путіна відреагував на нещодавню заяву зрадника Володимира Сальдо, якого росіяни називають "главою" Херсонської області. Той заявив, мовляв, якби в Одесі та Миколаєві провели "референдум", то місцеві жителі нібито вирішили б "возз'єднатися" з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков: "Усім зрозуміло, як Росія відреагує у разі спроб України атакувати Кремль"

Миколаїв (1858) Одеса (5620) Пєсков Дмитро (1764) територіальні претензії (36) війна в Україні (6396)
+22
То нехай пи..дують в росію..
показати весь коментар
30.09.2025 15:11 Відповісти
+15
то хай ідуть) хто їх тримає? вони ж хочуть своє життя повязати, а не територію.
чумадан вокзал рассєя
показати весь коментар
30.09.2025 15:11 Відповісти
+10
Ну й чудово. Доїжджають до кордону, перетинають її і мають своє щастя...
показати весь коментар
30.09.2025 15:13 Відповісти
********.
показати весь коментар
30.09.2025 15:09 Відповісти
є багато тих, хто хотів би пов'язати свою долю з Росією. Логіка з ніг вале. Вони хочуть жити під санкціями у поліцейській недодержаві. Іздити на Ладі у Кісловодськ у відпустку і раз на рік у Мавзалей. Ходити строєм і радіти, як крадії при владі багатіють.
показати весь коментар
30.09.2025 15:33 Відповісти
***** ж кликало їх нах, то чому не поїхали в радниє ***** на рабсєю? На то воно *****, що так кликало. Щось Піськов не складується твоя брєдятіна?
показати весь коментар
30.09.2025 15:10 Відповісти
То нехай пи..дують в росію..
показати весь коментар
30.09.2025 15:11 Відповісти
Хіба, що за це заплатять їм великі гроші
показати весь коментар
30.09.2025 15:23 Відповісти
жизнь висит на нитке, а он все думает о прибытке
показати весь коментар
30.09.2025 15:11 Відповісти
то хай ідуть) хто їх тримає? вони ж хочуть своє життя повязати, а не територію.
чумадан вокзал рассєя
показати весь коментар
30.09.2025 15:11 Відповісти
ви справді вирішили що там настільки дурні люди, яких досвід Донецька нічому не навчив? не грайте на боці раша пропаганди, бо бажаючих до руського миру можливо і во Львові зустріти і в Луцьку то не судіт по окремим довбограям за усіх мешканців цих міст, не робіт мамі нерви!
показати весь коментар
30.09.2025 15:42 Відповісти
А хіба мова йде про всіх? Тільки про тих, кому хоццца
показати весь коментар
30.09.2025 16:02 Відповісти
Ну й чудово. Доїжджають до кордону, перетинають її і мають своє щастя...
показати весь коментар
30.09.2025 15:13 Відповісти
А я б організував перехід фронту для бажаючих "на родину"
Менше коректорів для прильтів буде
показати весь коментар
30.09.2025 15:37 Відповісти
Хто хоче пов'язати себе удавкою з сосією-чемодан,вокзал,Турція,сосія.В іншому ти хєр вгадав,що більшість хотіла б бути з болотом.Якби раша проводила референдум то 99% явно були б з недоімперією.Як болото проводе ті референдуми світ вже бачив.
показати весь коментар
30.09.2025 15:17 Відповісти
Чумудан, вокзал, соссия👉
показати весь коментар
30.09.2025 15:18 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 16:13 Відповісти
Піськов, нагадати тобі як вам дали звідюлей в Миколаївський обл ,особливо в Вознесенську , гнали кацапню аж до Херсона
показати весь коментар
30.09.2025 15:19 Відповісти
********, для чого їм голос піднімати ? Збирають шмот , доки, і на другий день їдуть в бидлостан. Так зараз роблять у всьому світі. В якому світі живе цей австралопітек незрозуміло.

П.с і пов'язують свої долі з бидлостаном навіки вічні. Бо потім прийдеться йти в атаку на полях України проти українців .
показати весь коментар
30.09.2025 15:20 Відповісти
...звідки вони таке беруть))) Вас ненавидять усі порядні люди в Україні, окрім кончених, які чекають руцький мир
показати весь коментар
30.09.2025 15:21 Відповісти
Ото ж вони і хочуть, ждуни, підпалювачі, корегувальники і інша наволоч.
показати весь коментар
30.09.2025 15:59 Відповісти
То нехай возЬЄднуються. Чумадан - вокзал - расЄя. Ніхто нікого не тримає. В свій час, починаючи з йоськи сраліна в Україну напхали кацапні дуже багато. Але тягти расЬЄю в Україну ніхто не дозволить.
показати весь коментар
30.09.2025 15:24 Відповісти
Нафіга цю рашиську мерзоту ще цитувати ,хай воно здохне разом з путіном.
показати весь коментар
30.09.2025 15:24 Відповісти
В Сибірі наче по 2 га дають переселенцям. Хай піз..ть.
показати весь коментар
30.09.2025 15:25 Відповісти
я навіть можу підказати, як швидко та безпечно потрапити на росію..., дивно, що вони досі цього не зробили...
показати весь коментар
30.09.2025 15:27 Відповісти
Дивно що ви не знаєте що кордони закриті.
показати весь коментар
30.09.2025 15:31 Відповісти
через польщу - без проблем. і безпечно
показати весь коментар
30.09.2025 15:37 Відповісти
Список в студію. Ми допоможемо їм зв'язати свою долю з Сосією всім бажаючим. Ще й оплатимо білет на дорогу
показати весь коментар
30.09.2025 15:32 Відповісти
Та радянські люди є всюди
Тільки отєческая забота про них видно по Маріуполю
показати весь коментар
30.09.2025 15:34 Відповісти
ще більше в Миколаєві і Одесі людей, які мріють дати піськову такого пенделя, щоб у нього вуха відвалилися. То що?
показати весь коментар
30.09.2025 15:35 Відповісти
Підтвердив кремлівський туалетний йоршик, що вони найтоксичніші в світі - навіть згадувати бояться...
показати весь коментар
30.09.2025 15:37 Відповісти
на росії багато хто хотіли б пов'язати свою долю з ЛГБТ, але буцімто говорити про це смертельно небезпечно
показати весь коментар
30.09.2025 15:39 Відповісти
Тому вони злигаються мовчки.
показати весь коментар
30.09.2025 16:03 Відповісти
Нехай Пєсков проведе референдум в Бурятії, чи бажають буряти возʼєднатися к Китаєм.
показати весь коментар
30.09.2025 15:43 Відповісти
Иди нахер, кацапский ублюдок.
показати весь коментар
30.09.2025 15:48 Відповісти
У нас у Миколаєві нехай спробує хтось сказати: "за рашу", буде битий народом, і не сумнівайтеся)
показати весь коментар
30.09.2025 15:48 Відповісти
А навіщо , про цю маячню , писати тут ?
показати весь коментар
30.09.2025 15:51 Відповісти
Ніхто їх на привʼязі не тримає: чімадан,вакзал,расія…
показати весь коментар
30.09.2025 15:53 Відповісти
У Одесі є "Клуб любителів росії", у Будинку профспілок...
показати весь коментар
30.09.2025 15:57 Відповісти
Как коренной житель славного города Николаева, скажу так писькову и всей кацапии, ПШЛИ НАХ!!!
показати весь коментар
30.09.2025 15:58 Відповісти
ВСІ В УКРАЇНІ.ХТО ХОЧЕ ПОВЯЗАТИ СВОЮ ДОЛЮ З РАБСІЄЙ, ПОДАТИ ДО ОРГАНІВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНИЙ ПАПІР.ПРИНЕСТИ УКРАЇНСЬКИЙ ПАСПОРТ І ІТИ Н,,,КУЙ...
показати весь коментар
30.09.2025 16:07 Відповісти
 
 