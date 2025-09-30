Кремль заявив, що багато жителів Одеси та Миколаєва "хотіли б пов’язати свою долю" з Росією
У Кремлі вважають, що в Одесі та Миколаєві нібито є багато прихильників Росії, які "хотіли б пов'язати свою долю" з нею, але буцімто говорити про це "смертельно небезпечно".
Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Безумовно, в Одесі й в Миколаєві є багато тих, хто хотів би пов'язати свою долю з Росією. Зараз ці люди навряд чи зможуть підняти свій голос на користь цього. Це просто небезпечно для життя", - стверджують у Кремлі.
Так речник Путіна відреагував на нещодавню заяву зрадника Володимира Сальдо, якого росіяни називають "главою" Херсонської області. Той заявив, мовляв, якби в Одесі та Миколаєві провели "референдум", то місцеві жителі нібито вирішили б "возз'єднатися" з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чумадан вокзал рассєя
Менше коректорів для прильтів буде
П.с і пов'язують свої долі з бидлостаном навіки вічні. Бо потім прийдеться йти в атаку на полях України проти українців .
Тільки отєческая забота про них видно по Маріуполю