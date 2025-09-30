РУС
Кремль заявил, что многие жители Одессы и Николаева "хотели бы связать свою судьбу" с Россией

Песков посягал на Одессу и Николаев

В Кремле считают, что в Одессе и Николаеве якобы есть много сторонников России, которые "хотели бы связать свою судьбу" с ней, но якобы говорить об этом "смертельно опасно".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут поднять свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни", - утверждают в Кремле.

Так представитель Путина отреагировал на недавнее заявление предателя Владимира Сальдо, которого россияне называют "главой" Херсонской области. Тот заявил, мол, если бы в Одессе и Николаеве провели "референдум", то местные жители якобы решили бы "воссоединиться" с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков: "Всем понятно, как Россия отреагирует в случае попыток Украины атаковать Кремль"

Николаев (2196) Одесса (8029) Песков Дмитрий (2012) территориальные претензии (136) война в Украине (6348)
Топ комментарии
+14
То нехай пи..дують в росію..
показать весь комментарий
30.09.2025 15:11 Ответить
+9
то хай ідуть) хто їх тримає? вони ж хочуть своє життя повязати, а не територію.
чумадан вокзал рассєя
показать весь комментарий
30.09.2025 15:11 Ответить
+6
********.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:09 Ответить
********.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:09 Ответить
є багато тих, хто хотів би пов'язати свою долю з Росією. Логіка з ніг вале. Вони хочуть жити під санкціями у поліцейській недодержаві. Іздити на Ладі у Кісловодськ у відпустку і раз на рік у Мавзалей. Ходити строєм і радіти, як крадії при владі багатіють.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:33 Ответить
***** ж кликало їх нах, то чому не поїхали в радниє ***** на рабсєю? На то воно *****, що так кликало. Щось Піськов не складується твоя брєдятіна?
показать весь комментарий
30.09.2025 15:10 Ответить
То нехай пи..дують в росію..
показать весь комментарий
30.09.2025 15:11 Ответить
Хіба, що за це заплатять їм великі гроші
показать весь комментарий
30.09.2025 15:23 Ответить
жизнь висит на нитке, а он все думает о прибытке
показать весь комментарий
30.09.2025 15:11 Ответить
то хай ідуть) хто їх тримає? вони ж хочуть своє життя повязати, а не територію.
чумадан вокзал рассєя
показать весь комментарий
30.09.2025 15:11 Ответить
ви справді вирішили що там настільки дурні люди, яких досвід Донецька нічому не навчив? не грайте на боці раша пропаганди, бо бажаючих до руського миру можливо і во Львові зустріти і в Луцьку то не судіт по окремим довбограям за усіх мешканців цих міст, не робіт мамі нерви!
показать весь комментарий
30.09.2025 15:42 Ответить
Ну й чудово. Доїжджають до кордону, перетинають її і мають своє щастя...
показать весь комментарий
30.09.2025 15:13 Ответить
А я б організував перехід фронту для бажаючих "на родину"
Менше коректорів для прильтів буде
показать весь комментарий
30.09.2025 15:37 Ответить
Хто хоче пов'язати себе удавкою з сосією-чемодан,вокзал,Турція,сосія.В іншому ти хєр вгадав,що більшість хотіла б бути з болотом.Якби раша проводила референдум то 99% явно були б з недоімперією.Як болото проводе ті референдуми світ вже бачив.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:17 Ответить
Чумудан, вокзал, соссия👉
показать весь комментарий
30.09.2025 15:18 Ответить
Піськов, нагадати тобі як вам дали звідюлей в Миколаївський обл ,особливо в Вознесенську , гнали кацапню аж до Херсона
показать весь комментарий
30.09.2025 15:19 Ответить
********, для чого їм голос піднімати ? Збирають шмот , доки, і на другий день їдуть в бидлостан. Так зараз роблять у всьому світі. В якому світі живе цей австралопітек незрозуміло.

П.с і пов'язують свої долі з бидлостаном навіки вічні. Бо потім прийдеться йти в атаку на полях України проти українців .
показать весь комментарий
30.09.2025 15:20 Ответить
...звідки вони таке беруть))) Вас ненавидять усі порядні люди в Україні, окрім кончених, які чекають руцький мир
показать весь комментарий
30.09.2025 15:21 Ответить
То нехай возЬЄднуються. Чумадан - вокзал - расЄя. Ніхто нікого не тримає. В свій час, починаючи з йоськи сраліна в Україну напхали кацапні дуже багато. Але тягти расЬЄю в Україну ніхто не дозволить.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:24 Ответить
Нафіга цю рашиську мерзоту ще цитувати ,хай воно здохне разом з путіном.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:24 Ответить
В Сибірі наче по 2 га дають переселенцям. Хай піз..ть.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:25 Ответить
я навіть можу підказати, як швидко та безпечно потрапити на росію..., дивно, що вони досі цього не зробили...
показать весь комментарий
30.09.2025 15:27 Ответить
Дивно що ви не знаєте що кордони закриті.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:31 Ответить
через польщу - без проблем. і безпечно
показать весь комментарий
30.09.2025 15:37 Ответить
Список в студію. Ми допоможемо їм зв'язати свою долю з Сосією всім бажаючим. Ще й оплатимо білет на дорогу
показать весь комментарий
30.09.2025 15:32 Ответить
Та радянські люди є всюди
Тільки отєческая забота про них видно по Маріуполю
показать весь комментарий
30.09.2025 15:34 Ответить
ще більше в Миколаєві і Одесі людей, які мріють дати піськову такого пенделя, щоб у нього вуха відвалилися. То що?
показать весь комментарий
30.09.2025 15:35 Ответить
Підтвердив кремлівський туалетний йоршик, що вони найтоксичніші в світі - навіть згадувати бояться...
показать весь комментарий
30.09.2025 15:37 Ответить
на росії багато хто хотіли б пов'язати свою долю з ЛГБТ, але буцімто говорити про це смертельно небезпечно
показать весь комментарий
30.09.2025 15:39 Ответить
Нехай Пєсков проведе референдум в Бурятії, чи бажають буряти возʼєднатися к Китаєм.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:43 Ответить
 
 