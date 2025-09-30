Кремль заявил, что многие жители Одессы и Николаева "хотели бы связать свою судьбу" с Россией
В Кремле считают, что в Одессе и Николаеве якобы есть много сторонников России, которые "хотели бы связать свою судьбу" с ней, но якобы говорить об этом "смертельно опасно".
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут поднять свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни", - утверждают в Кремле.
Так представитель Путина отреагировал на недавнее заявление предателя Владимира Сальдо, которого россияне называют "главой" Херсонской области. Тот заявил, мол, если бы в Одессе и Николаеве провели "референдум", то местные жители якобы решили бы "воссоединиться" с Россией.
чумадан вокзал рассєя
Менше коректорів для прильтів буде
П.с і пов'язують свої долі з бидлостаном навіки вічні. Бо потім прийдеться йти в атаку на полях України проти українців .
Тільки отєческая забота про них видно по Маріуполю