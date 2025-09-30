В Кремле считают, что в Одессе и Николаеве якобы есть много сторонников России, которые "хотели бы связать свою судьбу" с ней, но якобы говорить об этом "смертельно опасно".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут поднять свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни", - утверждают в Кремле.

Так представитель Путина отреагировал на недавнее заявление предателя Владимира Сальдо, которого россияне называют "главой" Херсонской области. Тот заявил, мол, если бы в Одессе и Николаеве провели "референдум", то местные жители якобы решили бы "воссоединиться" с Россией.

