3 910 27

Песков: "Всем понятно, как Россия отреагирует в случае попыток Украины атаковать Кремль"

Россия пригрозила ответить Украине в случае атаки на Кремль

В России пригрозили последствиями для Украины, если она попытается ударить по Кремлю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

По его словам, диктатор Путин якобы уже предупреждал, каким будет ответ в случае попыток Украины атаковать Кремль в Москве и лучше "не рассуждать о таком развитии событий".

"Наш верховный главнокомандующий, президент уже говорил на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают... Зеленский пытается продемонстрировать кураторам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах говорит об обратном", - добавил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления стран НАТО о сбивании российских самолетов "опасны своими последствиями", - Песков

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если РФ не прекратит войну против Украины, то чиновники в Кремле должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище.

Он также сказал, что в случае, если РФ будет и дальше бить по энергетической инфраструктуре Украины, Киев будет прибегать к симметричным действиям.

Автор: 

кремль (741) Песков Дмитрий (2009) россия (97426)
Топ комментарии
+10
Це як? Ось так?

28.09.2025 13:13 Ответить
+10
Як синок від усопшего кеосаяна?

28.09.2025 13:23 Ответить
+6
Якщо кремль не буле атакований то наслідки з іншого боку будуть у Зеленського
28.09.2025 13:21 Ответить
Це воно, оте піськовське, знову з глибин унітазу, несе якесь лайно, після обстрілів України??
28.09.2025 13:45 Ответить
28.09.2025 13:56 Ответить
Тобто президент України турбується про рос. посадовців і їхні бомбосховища?
28.09.2025 13:15 Ответить
А якже! Що партнерам не зашкодити!
Раптом арештують/конфіскують його бізнес,як ліпецку фабріку?!
Або,не приведи боже серіали/фільми зє на раше зборонять?!
28.09.2025 13:22 Ответить
Якщо Конституція України продовжує через Статтю 10 у частині захисту в Україні державної мови російської захищати в Україні державні інтереси російської федерації, то чому б й ні?
28.09.2025 13:24 Ответить
Як відреагує?
Та як завжди,з 2014!
28.09.2025 13:15 Ответить
Якщо кремль не буле атакований то наслідки з іншого боку будуть у Зеленського
28.09.2025 13:21 Ответить
Ігри людськими жертвами
28.09.2025 13:21 Ответить
🤔
Один наперед другого попіз🤬дуєте в бункер!!!🏃🏃🏃
28.09.2025 13:24 Ответить
Невже ***** нападе на Україну?
28.09.2025 13:24 Ответить
Невже війною підуть..
28.09.2025 13:28 Ответить
Дронами у бік Польщі і Естонії !!
28.09.2025 13:28 Ответить
касап вчергове бзднув.
А при атаці ******* - всереться.
28.09.2025 13:29 Ответить
Невже ***** срати почне в декілька чумаданів?
28.09.2025 13:30 Ответить
тобто, за зруйнований кремль, підари розваляють нам дім на борщагє?
28.09.2025 13:34 Ответить
А коли зруйнували кремль, ми щось пропустили ?
28.09.2025 13:36 Ответить
Погрожуючи блекаутом Києву, в Кремлі мають знати, що буде блекаут у Москві, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3576519

вчора!
зе!гніда гундосила.
треба бути уважнішим!
28.09.2025 13:38 Ответить
Засрашка кидає на нас все, що тільки може і не потрібно залякувати, що в разі атаки москви, вони вдарять сильніше. Все як міг кацап зробити, він це зробив, а на більше не вистачає сили і ракет.
28.09.2025 13:43 Ответить
Песков молодец) Возможно знает, что такое " тараканья война" и тогда должен понимать что тараканы 12-25 видов договорятся с собой быстрее чем 75-120! И про вас через 15 лет все забудут.
28.09.2025 13:48 Ответить
ВИ ЩЕ НЕ ЗРОЗУМІЛИ?ЕДІРАСТ ФАНДОРІН(ГАЛАБАРОДЬКА),ПОПЕРЕДЖАЄ СВОЇХ,БО ЗНАЄ ПЛАНИ НАШИХ ГЕНЕРАЛІВ.ХТО НЕ РОУМІЄ ЩО ТАКОЄ ЕДІРАСТ ФАНДОРІН-ютуб как казаки,авторства полєни зеленької
28.09.2025 13:49 Ответить
Старий, зав'язувати тобі потрібно вже з тією самогонкою🤗🤣🤣🤣
28.09.2025 14:02 Ответить
Переходь з того на чим сидиш хоча би на буряківку
28.09.2025 14:11 Ответить
Козломордий виродок. Чмо.
28.09.2025 14:00 Ответить
Ідеальний варіант вдарити по останкіно..др кремля навряд щось далетить..ну і підстанції москви..москва без електрики буде гарний спектакль
28.09.2025 14:07 Ответить
Колись народи раші самі розвалять кремлівську стіну,а зараз треба зупиняти їхні НПЗ,критичні і стратегічні підприємства.
28.09.2025 14:09 Ответить
 
 