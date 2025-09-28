Песков: "Всем понятно, как Россия отреагирует в случае попыток Украины атаковать Кремль"
В России пригрозили последствиями для Украины, если она попытается ударить по Кремлю.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.
По его словам, диктатор Путин якобы уже предупреждал, каким будет ответ в случае попыток Украины атаковать Кремль в Москве и лучше "не рассуждать о таком развитии событий".
"Наш верховный главнокомандующий, президент уже говорил на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают... Зеленский пытается продемонстрировать кураторам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах говорит об обратном", - добавил Песков.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если РФ не прекратит войну против Украины, то чиновники в Кремле должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище.
Он также сказал, что в случае, если РФ будет и дальше бить по энергетической инфраструктуре Украины, Киев будет прибегать к симметричным действиям.
Раптом арештують/конфіскують його бізнес,як ліпецку фабріку?!
Або,не приведи боже серіали/фільми зє на раше зборонять?!
Та як завжди,з 2014!
Один наперед другого попіз🤬дуєте в бункер!!!🏃🏃🏃
А при атаці ******* - всереться.
вчора!
зе!гніда гундосила.
треба бути уважнішим!