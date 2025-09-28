Песков: "Всем понятно, как Россия отреагирует в случае попыток Украины атаковать Кремль"

В России пригрозили последствиями для Украины, если она попытается ударить по Кремлю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

По его словам, диктатор Путин якобы уже предупреждал, каким будет ответ в случае попыток Украины атаковать Кремль в Москве и лучше "не рассуждать о таком развитии событий".

"Наш верховный главнокомандующий, президент уже говорил на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают... Зеленский пытается продемонстрировать кураторам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах говорит об обратном", - добавил Песков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если РФ не прекратит войну против Украины, то чиновники в Кремле должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище.

Он также сказал, что в случае, если РФ будет и дальше бить по энергетической инфраструктуре Украины, Киев будет прибегать к симметричным действиям.

