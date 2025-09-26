Заявления лидеров стран НАТО относительно возможного сбивания российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса, якобы "опасны своими последствиями" и свидетельствуют о "напряженности" у границ РФ.

Об этом сказал пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

В Кремле вновь заявили о якобы отсутствии у НАТО веских доказательств нарушения 19 сентября тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

"Это похоже на самовозбуждающий механизм - сейчас европейская среда, они сами вбрасывают вопросы, делают безответственные заявления, а заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные и безответственные и, конечно, опасные своими последствиями", - сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Россию, что НАТО готово сбивать российские самолеты, если нарушения воздушного пространства будут продолжаться, после преднамеренного вторжения истребителей МиГ-31 в Эстонию.