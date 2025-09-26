РУС
Заявления стран НАТО о сбивании российских самолетов "опасны своими последствиями", - Песков

Заявления лидеров стран НАТО относительно возможного сбивания российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса, якобы "опасны своими последствиями" и свидетельствуют о "напряженности" у границ РФ.

Об этом сказал пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

В Кремле вновь заявили о якобы отсутствии у НАТО веских доказательств нарушения 19 сентября тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

"Это похоже на самовозбуждающий механизм - сейчас европейская среда, они сами вбрасывают вопросы, делают безответственные заявления, а заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные и безответственные и, конечно, опасные своими последствиями", - сказал Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: НАТО готовы защищать свою территорию. У России не будет шансов победить

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Россию, что НАТО готово сбивать российские самолеты, если нарушения воздушного пространства будут продолжаться, после преднамеренного вторжения истребителей МиГ-31 в Эстонию.

+16
Та ні це цілком безпечно, і ти проковтнеш прутня виродок як проковтував його вже від турків
26.09.2025 20:49 Ответить
+8
А все ж таки сцикотно бо так би не в'якав. То
26.09.2025 20:55 Ответить
+7
Не сказав для кого небезпечні. Так що формально Піськов правий.
26.09.2025 20:52 Ответить
Та ні це цілком безпечно, і ти проковтнеш прутня виродок як проковтував його вже від турків
26.09.2025 20:49 Ответить
А все ж таки сцикотно бо так би не в'якав. То
26.09.2025 20:55 Ответить
Не сказав для кого небезпечні. Так що формально Піськов правий.
26.09.2025 20:52 Ответить
Шо ж там небезпечного - завалили літак - ділов то
26.09.2025 20:54 Ответить
Так піськов і сказав що саме заяви небезпечні...а як що і завалять- то може знову помідори почавлять та вгамуються
26.09.2025 21:11 Ответить
Аналоговнеты ведь несбиваемые!
26.09.2025 20:56 Ответить
26.09.2025 21:37 Ответить
Ідіоти
26.09.2025 20:57 Ответить
"Тєбя посодют, а ти нє воруй!" (с) 😊 Які проблеми побачив піськів? Не залітайте у чужий повітряний простір - і ніхто вас збивати не буде.
26.09.2025 20:57 Ответить
"Собака гавкає, а караван іде..." "Гавкаюча собака не кусається..."..
Цим східним прислів"ям уже багато віків...
26.09.2025 20:58 Ответить
Ну не літають то й не літають... Значить то були вейшнорійські, їх же збивати можна...
26.09.2025 20:59 Ответить
Це просто якийсь цинічний сюрр... То рашисти верещали що збивати ракети і дрони які летять по українським містам це ескалація. Тепер вже погрожує ескалацією щоб НАТО не збивало рашистські літаки які атакують країни НАТО. Типу, я тебе буду бити, а ти тільки попробуй закрити лице чи давати здачі.
26.09.2025 21:00 Ответить
Ой, а чего это они так разнервничались, неужели собираются это проверить... да не, кишка тонка. А пока вчера наши сбили возле Запорожья СУ-34, интересно чем и совпадение ли это, ну не знаю...
26.09.2025 21:03 Ответить
та ты шо???а шо письков сделает???Грозно встопорщит усы???в жопу их себе засунь..
26.09.2025 21:04 Ответить
Взагалі незрузуміло на рахунок чого срач. Якщо невідомі дрони літають над Європою то їх збивають., якщо невідомі дрони визначають як російські їх також збивають в будь якому разі росія каже "нас там нет". Тому висновок єаропейці лукавлять коли не хочуть збивати повітряні цілі над своєю територією.
26.09.2025 21:06 Ответить
Ги-ги.
«Наші літаки не залітають на чужу територію,але якщо зіб'єте,будуть наслідки»...
Самому піськову не смішно?
26.09.2025 21:08 Ответить
Якщо літаки не рашки то чого вони так переживають кого будуть збивати. Якщо літаки рашки то не розумію відмазок Європи чому не збиваємо..
26.09.2025 21:11 Ответить
Садок вишневий коло хати,

Раби сапають буряки,

Танцюють фрейлехс парубки,

Висить дитинка розіп'ята -

Над тільцем пурхають круки.

Зігують мати на порозі,

Моститься ззаду син-Пріап,

В світлиці на іконі - цап,

Сім'я вечеря на підлозі -

Парує смажений к@ц@п.

З АТО ідуть американці,

Співають «бейбі, донт ю край…»

Лунає спів за небокрай,

Ти ж uber alles, моя мамцю -

Жидофашистський рідний край…

Артем Полежака
26.09.2025 21:18 Ответить
помідори перестануть купляти?
26.09.2025 21:20 Ответить
Чого б ото хвилюватися, як то не вони літали?
26.09.2025 21:21 Ответить
А що,тепер піськов заволає "помідорами не отделаєтєсь!"?
26.09.2025 21:35 Ответить
Купянск практически все, и там не факт что получится вывести ребят. На купянск узловой линии никто не убрал. Будет хорошая логистика для рашистов как в 22. Зеленского если с бандой не уберете дойдут в 26 до Днепра.
26.09.2025 21:41 Ответить
Ти звідти?
показать весь комментарий
Що за перець цей піськов щоб давати якісь заяви.Па-раша це країна яка залізе в карман,а звинуватить того до кого залізе.Літаки,які залітають в повітряний простір других країн повинні збиватись.Буде воні на всю галактику,але залітати перестануть.Ердоган поставив їх в стойло.
26.09.2025 21:55 Ответить
26.09.2025 22:16 Ответить
 
 