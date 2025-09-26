Вадефуль: НАТО готовы защищать свою территорию. У России не будет шансов победить

Страны-члены НАТО готовы дать отпор любому вторжению России, однако не стремятся к эскалации конфликта с Кремлем.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, Альянс осознает риски провокаций и готов к обороне. "Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет шансов победить нас", - подчеркнул он.

Как отмечает Bloomberg, в сентябре восточные члены НАТО подверглись серии нарушений воздушного пространства со стороны российской авиации и беспилотников. Это заставило европейских союзников предупредить Москву о готовности ответить "с полной силой", включая сбивание самолетов РФ. В Кремле же инциденты объясняют "ошибками" или отрицают их.

