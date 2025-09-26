РУС
Новости Нарушение полетов самолетов рф
504 10

Вадефуль: НАТО готовы защищать свою территорию. У России не будет шансов победить

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Страны-члены НАТО готовы дать отпор любому вторжению России, однако не стремятся к эскалации конфликта с Кремлем.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, Альянс осознает риски провокаций и готов к обороне. "Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет шансов победить нас", - подчеркнул он.

Как отмечает Bloomberg, в сентябре восточные члены НАТО подверглись серии нарушений воздушного пространства со стороны российской авиации и беспилотников. Это заставило европейских союзников предупредить Москву о готовности ответить "с полной силой", включая сбивание самолетов РФ. В Кремле же инциденты объясняют "ошибками" или отрицают их.

Автор: 

НАТО (10360) Вадефуль Иоганн (66)
Топ комментарии
+2
Так. Но не зможе доті доки існує Україна та ЗСУ.
26.09.2025 17:45 Ответить
+1
Ви сците сбивати навіть дрони не кажучи про літаки, яке захищати?!
26.09.2025 17:51 Ответить
Так. Но не зможе доті доки існує Україна та ЗСУ.
26.09.2025 17:45 Ответить
статтю "на пів-шостого" приберіть зі статуту нато - тоді й будете готові
26.09.2025 17:50 Ответить
Ви сците сбивати навіть дрони не кажучи про літаки, яке захищати?!
26.09.2025 17:51 Ответить
🤣
26.09.2025 17:52 Ответить
Саме для таких як цей Вадефуль, ***** казало "нравится, не нравится - терпи моя красавица". Теж саме було і в 20 ст. з Гітлером. Не бажали воювати, довилось націстськи чоботи цілувати
26.09.2025 17:52 Ответить
Мокрі штани чотирилітерних- це серйозна зброя.
26.09.2025 17:54 Ответить
Цей дід щоразу фотографується як справжня інстаграм-діва.
26.09.2025 18:09 Ответить
як то кажуть: свистіти - не мішки тягати

всі вже побачили по справах, до чого готові НАТО... а на словах - то всі крутезні
26.09.2025 18:22 Ответить
Це він сам собі говорить? НАТО це фуфло.
26.09.2025 18:23 Ответить
 
 