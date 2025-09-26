Вадефуль: НАТО готові захищати свою територію. У Росії не буде шансів перемогти

Країни-члени НАТО готові дати відсіч будь-якому вторгненню Росії, однак не прагнуть ескалації конфлікту з Кремлем.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв’ю Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, Альянс усвідомлює ризики провокацій і готовий до оборони. "Наші країни не зацікавлені в ескалації, але Росія, можливо, хоче заманити нас у пастку. Ми готові захищати нашу територію. І Росія повинна знати, що у неї не буде шансів перемогти нас", - наголосив він.

Як зазначає Bloomberg, у вересні східні члени НАТО зазнали серії порушень повітряного простору з боку російської авіації та безпілотників. Це змусило європейських союзників попередити Москву про готовність відповісти "з повною силою", включно зі збиванням літаків РФ. У Кремлі ж інциденти пояснюють "помилками" або заперечують їх.

