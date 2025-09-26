УКР
Вадефуль: НАТО готові захищати свою територію. У Росії не буде шансів перемогти

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Країни-члени НАТО готові дати відсіч будь-якому вторгненню Росії, однак не прагнуть ескалації конфлікту з Кремлем.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв’ю Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, Альянс усвідомлює ризики провокацій і готовий до оборони. "Наші країни не зацікавлені в ескалації, але Росія, можливо, хоче заманити нас у пастку. Ми готові захищати нашу територію. І Росія повинна знати, що у неї не буде шансів перемогти нас", - наголосив він.

Як зазначає Bloomberg, у вересні східні члени НАТО зазнали серії порушень повітряного простору з боку російської авіації та безпілотників. Це змусило європейських союзників попередити Москву про готовність відповісти "з повною силою", включно зі збиванням літаків РФ. У Кремлі ж інциденти пояснюють "помилками" або заперечують їх.

НАТО (6835) Вадефуль Йоганн (66)
+2
Так. Но не зможе доті доки існує Україна та ЗСУ.
26.09.2025 17:45 Відповісти
+1
Ви сците сбивати навіть дрони не кажучи про літаки, яке захищати?!
26.09.2025 17:51 Відповісти
Так. Но не зможе доті доки існує Україна та ЗСУ.
26.09.2025 17:45 Відповісти
статтю "на пів-шостого" приберіть зі статуту нато - тоді й будете готові
26.09.2025 17:50 Відповісти
Ви сците сбивати навіть дрони не кажучи про літаки, яке захищати?!
26.09.2025 17:51 Відповісти
🤣
26.09.2025 17:52 Відповісти
Саме для таких як цей Вадефуль, ***** казало "нравится, не нравится - терпи моя красавица". Теж саме було і в 20 ст. з Гітлером. Не бажали воювати, довилось націстськи чоботи цілувати
26.09.2025 17:52 Відповісти
Мокрі штани чотирилітерних- це серйозна зброя.
26.09.2025 17:54 Відповісти
Цей дід щоразу фотографується як справжня інстаграм-діва.
26.09.2025 18:09 Відповісти
як то кажуть: свистіти - не мішки тягати

всі вже побачили по справах, до чого готові НАТО... а на словах - то всі крутезні
26.09.2025 18:22 Відповісти
Це він сам собі говорить? НАТО це фуфло.
26.09.2025 18:23 Відповісти
 
 