Заяви країн НАТО про збиття російських літаків "небезпечні своїми наслідками", - Пєсков

Заяви лідерів країн НАТО щодо можливого збиття російських літаків, які порушують повітряний простір членів Альянсу, буцімто "небезпечні своїми наслідками" та свідчать про "напруженість" біля кордонів РФ.

Про це сказав речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

У Кремлі знову заявили про нібито відсутність у НАТО вагомих доказів порушення 19 вересня трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

"Це схоже на самозбуджувальний механізм –– зараз європейське середовище, вони самі вкидають питання, роблять безвідповідальні заяви, а заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше нерозважливі та безвідповідальні й, звичайно, небезпечні своїми наслідками", - сказав Пєсков.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть, після навмисного вторгнення винищувачів МіГ-31 в Естонію.