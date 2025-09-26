УКР
Заяви країн НАТО про збиття російських літаків "небезпечні своїми наслідками", - Пєсков

Заяви лідерів країн НАТО щодо можливого збиття російських літаків, які порушують повітряний простір членів Альянсу, буцімто "небезпечні своїми наслідками" та свідчать про "напруженість" біля кордонів РФ.

Про це сказав речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

У Кремлі знову заявили про нібито відсутність у НАТО вагомих доказів порушення 19 вересня трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

"Це схоже на самозбуджувальний механізм –– зараз європейське середовище, вони самі вкидають питання, роблять безвідповідальні заяви, а заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше нерозважливі та безвідповідальні й, звичайно, небезпечні своїми наслідками", - сказав Пєсков.

Вадефуль: НАТО готові захищати свою територію. У Росії не буде шансів перемогти

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть, після навмисного вторгнення винищувачів МіГ-31 в Естонію.

НАТО (6835) Пєсков Дмитро (1760) росія (68027) літак (3037)
Топ коментарі
+17
Та ні це цілком безпечно, і ти проковтнеш прутня виродок як проковтував його вже від турків
показати весь коментар
26.09.2025 20:49 Відповісти
+10
Це просто якийсь цинічний сюрр... То рашисти верещали що збивати ракети і дрони які летять по українським містам це ескалація. Тепер вже погрожує ескалацією щоб НАТО не збивало рашистські літаки які атакують країни НАТО. Типу, я тебе буду бити, а ти тільки попробуй закрити лице чи давати здачі.
показати весь коментар
26.09.2025 21:00 Відповісти
+9
А все ж таки сцикотно бо так би не в'якав. То
показати весь коментар
26.09.2025 20:55 Відповісти
Це просто якийсь цинічний сюрр... То рашисти верещали що збивати ракети і дрони які летять по українським містам це ескалація. Тепер вже погрожує ескалацією щоб НАТО не збивало рашистські літаки які атакують країни НАТО. Типу, я тебе буду бити, а ти тільки попробуй закрити лице чи давати здачі.
показати весь коментар
26.09.2025 21:00 Відповісти
Ой, а чего это они так разнервничались, неужели собираются это проверить... да не, кишка тонка. А пока вчера наши сбили возле Запорожья СУ-34, интересно чем и совпадение ли это, ну не знаю...
показати весь коментар
26.09.2025 21:03 Відповісти
та ты шо???а шо письков сделает???Грозно встопорщит усы???в жопу их себе засунь..
показати весь коментар
26.09.2025 21:04 Відповісти
Взагалі незрузуміло на рахунок чого срач. Якщо невідомі дрони літають над Європою то їх збивають., якщо невідомі дрони визначають як російські їх також збивають в будь якому разі росія каже "нас там нет". Тому висновок єаропейці лукавлять коли не хочуть збивати повітряні цілі над своєю територією.
показати весь коментар
26.09.2025 21:06 Відповісти
Ги-ги.
«Наші літаки не залітають на чужу територію,але якщо зіб'єте,будуть наслідки»...
Самому піськову не смішно?
показати весь коментар
26.09.2025 21:08 Відповісти
Якщо літаки не рашки то чого вони так переживають кого будуть збивати. Якщо літаки рашки то не розумію відмазок Європи чому не збиваємо..
показати весь коментар
26.09.2025 21:11 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 21:18 Відповісти
помідори перестануть купляти?
показати весь коментар
26.09.2025 21:20 Відповісти
Чого б ото хвилюватися, як то не вони літали?
показати весь коментар
26.09.2025 21:21 Відповісти
А що,тепер піськов заволає "помідорами не отделаєтєсь!"?
показати весь коментар
26.09.2025 21:35 Відповісти
Купянск практически все, и там не факт что получится вывести ребят. На купянск узловой линии никто не убрал. Будет хорошая логистика для рашистов как в 22. Зеленского если с бандой не уберете дойдут в 26 до Днепра.
показати весь коментар
26.09.2025 21:41 Відповісти
Ти звідти?
показати весь коментар
26.09.2025 22:02 Відповісти
Що за перець цей піськов щоб давати якісь заяви.Па-раша це країна яка залізе в карман,а звинуватить того до кого залізе.Літаки,які залітають в повітряний простір других країн повинні збиватись.Буде воні на всю галактику,але залітати перестануть.Ердоган поставив їх в стойло.
показати весь коментар
26.09.2025 21:55 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 22:16 Відповісти
 
 