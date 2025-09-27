Угрожая блэкаутом Киеву, в Кремле должны знать, что будет блэкаут в Москве, - Зеленский

В случае, если РФ будет и дальше бить по энергетической инфраструктуре Украины, Украина будет прибегать к симметричным действиям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Но это не значит, что они - слабые. Не надо проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России", - отметил он.

Зеленский уточнил, что этот вопрос, в частности, обсуждался во время его встречи с лидером США Дональдом Трампом.

