Угрожая блэкаутом Киеву, в Кремле должны знать, что будет блэкаут в Москве, - Зеленский
В случае, если РФ будет и дальше бить по энергетической инфраструктуре Украины, Украина будет прибегать к симметричным действиям.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Но это не значит, что они - слабые. Не надо проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России", - отметил он.
Зеленский уточнил, что этот вопрос, в частности, обсуждался во время его встречи с лидером США Дональдом Трампом.
в києві був блек аут! в києві світло вирубали за графіком!!!
а в москві?
мене переповнюють негативні емоції до зе!скомороха!!!
"якщо росіяни вдарять по Києву, то ми вдаримо по москві." - осінь 2022.
Пройшло 3 роки:
- Київ ******** в середньому 1 раз на 1-2 тижні, іноді рідше, іноді значно частіше, але бомлять системно.
- москва за 3 роки бачила, як 2 дрони розбили кілька вікон в москва сіті, і один раз дрон поцарапав металочерепицю над кремлем
Якось на цьому фоні, жодні попередження вже не виглядають потужно. Не віримо, поки не побачимо прильотів по підстанціям москви
але тоді чомусь йому така ідея не сподобалася - живе і товстішає!