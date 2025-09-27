РУС
Новости Удары по энергетике
1 242 36

Угрожая блэкаутом Киеву, в Кремле должны знать, что будет блэкаут в Москве, - Зеленский

зеленський

В случае, если РФ будет и дальше бить по энергетической инфраструктуре Украины, Украина будет прибегать к симметричным действиям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Но это не значит, что они - слабые. Не надо проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России", - отметил он.

Зеленский уточнил, что этот вопрос, в частности, обсуждался во время его встречи с лидером США Дональдом Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (22072) обстрел (29722) энергетика (2619)
Топ комментарии
+1
БАЛАБОЛ!!!! Хочя для зефелітиків прокате.
27.09.2025 16:26 Ответить
27.09.2025 16:26 Ответить
+1
це ж було вже:
"якщо росіяни вдарять по Києву, то ми вдаримо по москві." - осінь 2022.

Пройшло 3 роки:
- Київ ******** в середньому 1 раз на 1-2 тижні, іноді рідше, іноді значно частіше, але бомлять системно.
- москва за 3 роки бачила, як 2 дрони розбили кілька вікон в москва сіті, і один раз дрон поцарапав металочерепицю над кремлем

Якось на цьому фоні, жодні попередження вже не виглядають потужно. Не віримо, поки не побачимо прильотів по підстанціям москви
27.09.2025 16:28 Ответить
27.09.2025 16:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
27.09.2025 16:26 Ответить
ще не вечір
27.09.2025 16:27 Ответить
27.09.2025 16:27 Ответить
По чім вам за 1 комент зараз платять?
27.09.2025 16:30 Ответить
27.09.2025 16:30 Ответить
В Украине много блекаутов было за 3 года. И где блекауты в маскве 🤔
27.09.2025 16:27 Ответить
27.09.2025 16:27 Ответить
кончена гундоса брехлива зе!гніда!!!
в києві був блек аут! в києві світло вирубали за графіком!!!
а в москві?
мене переповнюють негативні емоції до зе!скомороха!!!
27.09.2025 16:27 Ответить
27.09.2025 16:27 Ответить
мороженку , до дупи , приклади - кажуть допомагає ...
27.09.2025 16:29 Ответить
27.09.2025 16:29 Ответить
В Україні представили новий далекобійний ударний дрон Zelupa. Zelupa - це перший дрон, що може цілодобово сцяти в очі ЗЕбілам без дозаправки. Ave Zelupa!
27.09.2025 16:38 Ответить
27.09.2025 16:38 Ответить
ахахахах, это гениально!
27.09.2025 16:44 Ответить
27.09.2025 16:44 Ответить
Литвин потужні тексти пише.. Для охлосу саме то. " 33 Бєзпєкових Патужніх Угоди" може вже розчехлимо?
27.09.2025 16:28 Ответить
27.09.2025 16:28 Ответить
27.09.2025 16:28 Ответить
Все за стандартами НАТО: багато киздіти і нічого не робити.
27.09.2025 16:33 Ответить
27.09.2025 16:33 Ответить
Зеленський - єдиний з президентів , хто здатен влаштувати блекаут в Москвобаді
27.09.2025 16:28 Ответить
27.09.2025 16:28 Ответить
мороженку , до дупи , приклади - кажуть допомагає ..
27.09.2025 16:31 Ответить
27.09.2025 16:31 Ответить
Своїми балаболістичними ракетами? Чи довгими "Пізунами"?
27.09.2025 16:33 Ответить
27.09.2025 16:33 Ответить
Тільки на словах, в реальності він не здатний ні на що.
27.09.2025 16:33 Ответить
27.09.2025 16:33 Ответить
NNN , privet tri raza ***** ....nu NNN tak perevoditsa , da ? 🤣🤣🤣
27.09.2025 16:36 Ответить
27.09.2025 16:36 Ответить
Зелені недоумки на кшталт NNN ніколи не стоять в стороні, якщо треба якусь херню чесати чи робити. Або лизати сраку оманської нанюханої шмарклі.
27.09.2025 16:40 Ответить
27.09.2025 16:40 Ответить
Головне щоб люди в Запоріжжі це почули, які зараз цех світла.
27.09.2025 16:29 Ответить
27.09.2025 16:29 Ответить
Розовый флами-нґо, дітя заката...
27.09.2025 16:30 Ответить
27.09.2025 16:30 Ответить
путлєр! - зараз як дам боляче! - Зеля
27.09.2025 16:31 Ответить
27.09.2025 16:31 Ответить
Зеленський заявив, що у ніч проти 10 вересня Росія атакувала Польщу 92 дронами, перетнути польський кордон вдалося лише 19 дронам, решта були збиті.
27.09.2025 16:31 Ответить
27.09.2025 16:31 Ответить
це вже Третя Світова чи ні ?
27.09.2025 16:33 Ответить
27.09.2025 16:33 Ответить
Зеля, досить 3,14здіти! Де ракети твого подільника миндича? Де мульйони дронів? Де зброя і ********** від польської прокладки? За.бав вже своїми відосами!
27.09.2025 16:33 Ответить
27.09.2025 16:33 Ответить
"Фламинго" уже как-то устарел, так шо полетит "делать блекаут в москве" новинка, суперракета "Пеликан"(бо устаревшие "Томагавки" не дают).
27.09.2025 16:35 Ответить
27.09.2025 16:35 Ответить
Фламінго в Лютому обіцяв
27.09.2025 16:41 Ответить
27.09.2025 16:41 Ответить
«Фламінго» - не ракета, а схема. Фірма Міндича, близького до Зеленського, «освоювала» гроші під час війни. Нас годували байками про «суперзброю», поки бюджет летів у кишені друзів. І так буде, поки на Банковій сидять ті самі люди.
27.09.2025 16:44 Ответить
27.09.2025 16:44 Ответить
такий собі дзвіночок, для вічно озабочуваної європи. в блекауті, зимою чи літом, українці виживуть, як би там зелені своєму старшому брату слабину своєю ж оп-ою не підказували. а от для європейців, як і для моцкво-підєрських парашників є не один великий ньюанс! над ним хакерська параша, ну точно! вже працює! а як європейський захист, так як і до дронів підготувався, будуть бігать, суєтиться, обговорювати, шукати крайніх - "а хто ж ето сдєлал?"
27.09.2025 16:35 Ответить
27.09.2025 16:35 Ответить
Президент додав, що Україна передала Трампу перелік зброї на 90 млрд доларів, але готова й до окремих угод, включно з «Томагавками».
27.09.2025 16:35 Ответить
27.09.2025 16:35 Ответить
буде бити золотими унітазамт міндіча і єрмака по моцькві
27.09.2025 16:41 Ответить
27.09.2025 16:41 Ответить
включно Томагавками
27.09.2025 16:42 Ответить
27.09.2025 16:42 Ответить
ты бы так фламинги клепало как языком ляпаешь своим
27.09.2025 16:42 Ответить
27.09.2025 16:42 Ответить
Наступного року, коли про "Фламінго" всі забудуть, буде авіабомба "Козак" з системою керування "Шаровари". Вкраїнці, у яких пам'ять, як у рибки гупі, будуть в захваті
27.09.2025 16:46 Ответить
27.09.2025 16:46 Ответить
Ну де б Україна щє такого 4 рази войовничо-ухилянтського санька знайшла, який би вмер за Крим?
але тоді чомусь йому така ідея не сподобалася - живе і товстішає!
27.09.2025 16:47 Ответить
27.09.2025 16:47 Ответить
 
 