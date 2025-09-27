2 089 46
Погрожуючи блекаутом Києву, в Кремлі мають знати, що буде блекаут у Москві, - Зеленський
У разі, якщо РФ буде і далі бити по енергетичній інфраструктурі України, Україна вдаватиметься до симетричних дій.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони - слабкі. Не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії", - зауважив він.
Зеленський уточнив, що це питання, зокрема, обговорювалося під час його зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.
в києві був блек аут! в києві світло вирубали за графіком!!!
а в москві?
мене переповнюють негативні емоції до зе!скомороха!!!
"якщо росіяни вдарять по Києву, то ми вдаримо по москві." - осінь 2022.
Пройшло 3 роки:
- Київ ******** в середньому 1 раз на 1-2 тижні, іноді рідше, іноді значно частіше, але бомлять системно.
- москва за 3 роки бачила, як 2 дрони розбили кілька вікон в москва сіті, і один раз дрон поцарапав металочерепицю над кремлем
Якось на цьому фоні, жодні попередження вже не виглядають потужно. Не віримо, поки не побачимо прильотів по підстанціям москви
але тоді чомусь йому така ідея не сподобалася - живе і товстішає!
Сергій Погребецький
Посперечаємось, що ви й не знали, що у нас до Плану стійкості від 2024 року Зеленського, була ще Національна система стійкості від 27 вересня 2021 року, підписана Зеленським. Там була купа пунктів. Але далі підпису Зеленського система нікуди не рушила. А потім про неї взагалі забули. Як забули про десятки інших Планів, угод про безпеку тощо.
Самопроголошений "президент" Республіки Бірорусь О. Лукашенко Києву погрожував не лише блекаутом, а: "... если мы ударим по Банковой!? Что там после этого останется?"
Осьякі заяви лунають у бік Києва!
Ось про що слід задуматись!
Кияни!
Не зволікайте повітряними тривогами, бульбаш вже щось з пуйлом задумали, знову готують якусь гидоту Україні!