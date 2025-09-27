Погрожуючи блекаутом Києву, в Кремлі мають знати, що буде блекаут у Москві, - Зеленський

У разі, якщо РФ буде і далі бити по енергетичній інфраструктурі України, Україна вдаватиметься до симетричних дій.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони - слабкі. Не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії", - зауважив він.

Зеленський уточнив, що це питання, зокрема, обговорювалося під час його зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.

