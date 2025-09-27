УКР
Погрожуючи блекаутом Києву, в Кремлі мають знати, що буде блекаут у Москві, - Зеленський

зеленський

У разі, якщо РФ буде і далі бити по енергетичній інфраструктурі України, Україна вдаватиметься до симетричних дій.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони - слабкі. Не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії", - зауважив він.

Зеленський уточнив, що це питання, зокрема, обговорювалося під час його зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна з областей залишилася без світла внаслідок російських ударів

Зеленський Володимир (25625) обстріл (31060) енергетика (2700)
+13
це ж було вже:
"якщо росіяни вдарять по Києву, то ми вдаримо по москві." - осінь 2022.

Пройшло 3 роки:
- Київ ******** в середньому 1 раз на 1-2 тижні, іноді рідше, іноді значно частіше, але бомлять системно.
- москва за 3 роки бачила, як 2 дрони розбили кілька вікон в москва сіті, і один раз дрон поцарапав металочерепицю над кремлем

Якось на цьому фоні, жодні попередження вже не виглядають потужно. Не віримо, поки не побачимо прильотів по підстанціям москви
27.09.2025 16:28 Відповісти
+9
кончена гундоса брехлива зе!гніда!!!
в києві був блек аут! в києві світло вирубали за графіком!!!
а в москві?
мене переповнюють негативні емоції до зе!скомороха!!!
27.09.2025 16:27 Відповісти
+9
В Україні представили новий далекобійний ударний дрон Zelupa. Zelupa - це перший дрон, що може цілодобово сцяти в очі ЗЕбілам без дозаправки. Ave Zelupa!
27.09.2025 16:38 Відповісти
БАЛАБОЛ!!!! Хочя для зефелітиків прокате.
27.09.2025 16:26 Відповісти
ще не вечір
27.09.2025 16:27 Відповісти
По чім вам за 1 комент зараз платять?
27.09.2025 16:30 Відповісти
Пи₴донувши про мільярд дерев ,3000 ракет" купу "фламінго" і тому подібне "всєх бамбіть" бубачка мав би знати що в українців пам'ять не як у рибок групі. Правда звідки про це знати пейсатому?
27.09.2025 16:56 Відповісти
В Украине много блекаутов было за 3 года. И где блекауты в маскве 🤔
27.09.2025 16:27 Відповісти
ахахахах, это гениально!
27.09.2025 16:44 Відповісти
Литвин потужні тексти пише.. Для охлосу саме то. " 33 Бєзпєкових Патужніх Угоди" може вже розчехлимо?
27.09.2025 16:28 Відповісти
Все за стандартами НАТО: багато киздіти і нічого не робити.
27.09.2025 16:33 Відповісти
Зеленський - єдиний з президентів , хто здатен влаштувати блекаут в Москвобаді
27.09.2025 16:28 Відповісти
Своїми балаболістичними ракетами? Чи довгими "Пізунами"?
27.09.2025 16:33 Відповісти
Тільки на словах, в реальності він не здатний ні на що.
27.09.2025 16:33 Відповісти
Головне щоб люди в Запоріжжі це почули, які зараз цех світла.
27.09.2025 16:29 Відповісти
Розовый флами-нґо, дітя заката...
27.09.2025 16:30 Відповісти
путлєр! - зараз як дам боляче! - Зеля
27.09.2025 16:31 Відповісти
Зеленський заявив, що у ніч проти 10 вересня Росія атакувала Польщу 92 дронами, перетнути польський кордон вдалося лише 19 дронам, решта були збиті.
27.09.2025 16:31 Відповісти
це вже Третя Світова чи ні ?
27.09.2025 16:33 Відповісти
Зеля, досить 3,14здіти! Де ракети твого подільника миндича? Де мульйони дронів? Де зброя і ********** від польської прокладки? За.бав вже своїми відосами!
27.09.2025 16:33 Відповісти
"Фламинго" уже как-то устарел, так шо полетит "делать блекаут в москве" новинка, суперракета "Пеликан"(бо устаревшие "Томагавки" не дают).
27.09.2025 16:35 Відповісти
Фламінго в Лютому обіцяв
27.09.2025 16:41 Відповісти
«Фламінго» - не ракета, а схема. Фірма Міндича, близького до Зеленського, «освоювала» гроші під час війни. Нас годували байками про «суперзброю», поки бюджет летів у кишені друзів. І так буде, поки на Банковій сидять ті самі люди.
27.09.2025 16:44 Відповісти
такий собі дзвіночок, для вічно озабочуваної європи. в блекауті, зимою чи літом, українці виживуть, як би там зелені своєму старшому брату слабину своєю ж оп-ою не підказували. а от для європейців, як і для моцкво-підєрських парашників є не один великий ньюанс! над ним хакерська параша, ну точно! вже працює! а як європейський захист, так як і до дронів підготувався, будуть бігать, суєтиться, обговорювати, шукати крайніх - "а хто ж ето сдєлал?"
27.09.2025 16:35 Відповісти
Президент додав, що Україна передала Трампу перелік зброї на 90 млрд доларів, але готова й до окремих угод, включно з «Томагавками».
27.09.2025 16:35 Відповісти
буде бити золотими унітазамт міндіча і єрмака по моцькві
27.09.2025 16:41 Відповісти
включно Томагавками
27.09.2025 16:42 Відповісти
ты бы так фламинги клепало как языком ляпаешь своим
27.09.2025 16:42 Відповісти
Наступного року, коли про "Фламінго" всі забудуть, буде авіабомба "Козак" з системою керування "Шаровари". Вкраїнці, у яких пам'ять, як у рибки гупі, будуть в захваті
27.09.2025 16:46 Відповісти
Ну де б Україна щє такого 4 рази войовничо-ухилянтського санька знайшла, який би вмер за Крим?
але тоді чомусь йому така ідея не сподобалася - живе і товстішає!
27.09.2025 16:47 Відповісти
ну як санька? - синусю його
27.09.2025 16:55 Відповісти
https://x.com/pogrebeckij

https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький


https://x.com/pogrebeckij https://x.com/pogrebeckij

@pogrebeckij


Посперечаємось, що ви й не знали, що у нас до Плану стійкості від 2024 року Зеленського, була ще Національна система стійкості від 27 вересня 2021 року, підписана Зеленським. Там була купа пунктів. Але далі підпису Зеленського система нікуди не рушила. А потім про неї взагалі забули. Як забули про десятки інших Планів, угод про безпеку тощо.

27.09.2025 16:49 Відповісти
Де "фламінго", члєнограй?
27.09.2025 16:50 Відповісти
Да срали рашисти на твої погрози. Вони вже вибивають підстанції навколо Київа і іших містах. Тому краще раз по рашистам ***бнути ніж 100 раз щось їм розказувати
27.09.2025 16:55 Відповісти
Перепрошую, всенсі Київ. А якщо в інших містах світла не буде, то це на рахується?
27.09.2025 17:00 Відповісти
Пане Зеленський!
Самопроголошений "президент" Республіки Бірорусь О. Лукашенко Києву погрожував не лише блекаутом, а: "... если мы ударим по Банковой!? Что там после этого останется?"
Осьякі заяви лунають у бік Києва!
Ось про що слід задуматись!
Кияни!
Не зволікайте повітряними тривогами, бульбаш вже щось з пуйлом задумали, знову готують якусь гидоту Україні!
27.09.2025 17:01 Відповісти
Недовго вже чекати того дня, коли тисячі "фламіндічів" за наказом світлосяйного лідора ********** серед ночі стартують одночасно з пускових установок по всій Україні і згідно освітлюючого їхній шлях найвеличнішого дороговказу нанесуть потужно-незламний удар в саме серце кацапстану! Як тільки в жОПу підвезуть свіжий груз чудодійного порошку з Колумбії, так все одразу й станеться!
27.09.2025 17:06 Відповісти
 
 