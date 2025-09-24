Одна з областей залишилася без світла внаслідок російських ударів

Через російські атаки одна з областей України залишилася без світла.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Водночас у Міністерстві енергетики наголосили, що попри пошкодження, енергосистема країни залишається збалансованою, а планових відключень для населення не передбачено. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів і відновленням пошкоджених мереж.

Станом на ранок 24 вересня споживання електроенергії зросло на 3,6% порівняно з попереднім днем. Причиною такого зростання стала хмарна погода у західних, північних та частині центральних регіонів. Фахівці закликають українців раціонально користуватися електроенергією, особливо у пікові години — зранку та ввечері.

Ворог завдав ударів дронами-камікадзе по енергетичних об’єктах Харкова та області у ніч на 24 вересня.

