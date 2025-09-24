УКР
Одна з областей залишилася без світла внаслідок російських ударів

Через російські атаки одна з областей України залишилася без світла.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Водночас у Міністерстві енергетики наголосили, що попри пошкодження, енергосистема країни залишається збалансованою, а планових відключень для населення не передбачено. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів і відновленням пошкоджених мереж.

Також читайте: Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, - "Укренерго" про загрозу відключень світла взимку

Станом на ранок 24 вересня споживання електроенергії зросло на 3,6% порівняно з попереднім днем. Причиною такого зростання стала хмарна погода у західних, північних та частині центральних регіонів. Фахівці закликають українців раціонально користуватися електроенергією, особливо у пікові години — зранку та ввечері.

Ворог завдав ударів дронами-камікадзе по енергетичних об’єктах Харкова та області у ніч на 24 вересня.

Читайте: Україна може пройти зиму без відключень світла, але є одна умова, – "Укренерго"

А що буде взимку? Влада побудувала захисні споруди об'єктів електромереж на ті мільярди, якими допоміг Захід?
24.09.2025 13:12 Відповісти
ага ..все що зробили Зельоні Гниди - це крипту накопили на ті мільярди
24.09.2025 13:13 Відповісти
Валерій ПРОЗАПАС:

Ну якщо продюсери другосортних серіалів стають енергетичними магнатами, ларьочники призначають сексологинь на дипломатичні посади, кавеенщікі очолюють стратегічні напрямки, а комедіанти отримують державні нагороди - то чому б ФОПу веб-моделі не підзаробити на поставках сіток для ЗСУ, отримавши одразу після відкриття 6,5 мільйонів?

Просто у кожного свій фронт, у них такий - це і є омріяний успіх "нових ліц", все як обіцяли.

А втрата 20% території та 10 мільйонів населення країни ніяк не пов'язані з таким типом управління та використання ресурсу, це як відомо "неначасі" і ОНО САМО.
24.09.2025 13:22 Відповісти
А що буде взимку? Влада побудувала захисні споруди об'єктів електромереж на ті мільярди, якими допоміг Захід?
24.09.2025 13:12 Відповісти
ага ..все що зробили Зельоні Гниди - це крипту накопили на ті мільярди
24.09.2025 13:13 Відповісти
Ну я Екофлоу Дельта 2 купляв весною за 16 000 + пару панелей + обігрівач газовий на цангових балончиках. Все за розумну ціну. А які захисні споруди можна побудувати, коли полетить сотня дронів в одну точку? Як можна було захистити завод в Мукачево? Саркофагом накрити? Самім не смішно? Наче школярі якийсь в коментарях пишуть. Я розумію, чого розумні люди звідси тікають...
24.09.2025 13:19 Відповісти
одне питання, чим ти зібрався підзаряджати "Екофлоу Дельта 2" якщо взаглі вимкнеться електрика на тиждень чи місяць?
24.09.2025 13:30 Відповісти
Як вас врятує бронік на війни, коли прилетить ракета? Це приблизно таке питання ви задали. Я знайду де заряджати - можна хоч у власника генератора за якихось 200 гривень. Але дійсно - краще нічого не робити ну і на роботі завжди електрика є, бо критична інфраструктура. Де і як підзарядити знайти можна і взимку ті ж панелі те ж ефективні, звісно що не так, як влітку, але взимку вони не перегріваються від сонця
24.09.2025 13:37 Відповісти
у цих писак інше завдання і сміятися їм ніколи.
24.09.2025 13:31 Відповісти
І в яку область сьогодні прилетіло 100 дронів в одну точку?
показати весь коментар
Не знаю. А що, не можна зрозуміти, що іноді і уламків достатньо для пошкодження? М-да...

Єдиний захист енергосистеми це припинення бойових дій. Все інше це лотерея. Один дрон пів під'їзду руйнує, а чим будівля підстанції принципово відрізняється від будинку? Майже ті самі конструкції. А якщо запустити кілька десятків цілей то ніщо не врятує. У русні і ППО більше, а все одно палають їхні НПЗ, бо жодне ППО не гарантує результати 100%. Шкода, що треба писати елементарні речі, бо люди занурили себе в цю "бульбашку" і вірять в чарівника, який все захистить
24.09.2025 13:42 Відповісти
Захисні споруди для енергосистеми...
Хто їх мав будувати?
Заступники зрадника втікача Андрія Деркача - Глущенко і Котін?🤦‍♂️
Так ці два піараси, півтора року і в х🤬й не дули, а в кінці літа цього року, взагалі звалили з міністерства енергетики, щоб не відповідати нізащо!

Зеленський?
Зеленський чітко відповів: "Україна зможе провести вибори під час припинення вогню, хоч це і не відповідає Конституції країни."
Яка нах енергетика?
В Вови в голові лише одна думка, як виграти вибори, а решта - нас💩рано.
24.09.2025 13:37 Відповісти
Дехто з зелені ж казав - вирішуйте ці проблеми [з можливою відсутністю ЕЕ] самі. Якщо немає [фінансової] можливості зробити кластер з LiFePO4-батарей, придбайте хоч 1-2 зарядні станції. Чи хоча би LED-лампи з акумуляторами (менше 100 гривень штука). Звісно, це не врятує від тривалих відключень, але краще, ніж нічого.
24.09.2025 14:08 Відповісти
А на х*я нам тоді така "держава", яка свої обов'язки на людей перекладає? Хай ****** зелена мерзота з влади, якщо нездатна забезпечити людей основними засобами для виживання.
24.09.2025 14:37 Відповісти
Отака "держава" (в сенсі влади). Що люди обрали, то і отримали. А ви*****ти їх складно по багатьом причинам (головна - немає лідера). Так що краще подбати про себе.
24.09.2025 14:48 Відповісти
Зараз хвахівці напишуть, що такого бути не може, а електроенергію продають
24.09.2025 13:12 Відповісти
На Дніпропетровщині сонце світить на повну потужність, яка в біса хмарність? Знову схеми і маніпуляціїї, ахмєтка гроші рубить! 🤬
24.09.2025 13:12 Відповісти
Піднатужся ще раз прочитати передостанній абзац з картою України і підручником географії 4 клас.
24.09.2025 13:25 Відповісти
До чого тут ваша Дніпропетровщина? В Києві хмарно і прохолодно як і в більшості країни, а енергосистема єдина. Звісно ракетно-дронові обстріли не мають впливати ні на газотранспортну систему, ні на енергосистему. Всі притомні розуміли, що восени почнуть виносити енергетику. Але люди чекали якогось чарівника, який закриє всі ЛЕП і електростанції з трубами під землю
24.09.2025 13:26 Відповісти
Валерій ПРОЗАПАС:

Ну якщо продюсери другосортних серіалів стають енергетичними магнатами, ларьочники призначають сексологинь на дипломатичні посади, кавеенщікі очолюють стратегічні напрямки, а комедіанти отримують державні нагороди - то чому б ФОПу веб-моделі не підзаробити на поставках сіток для ЗСУ, отримавши одразу після відкриття 6,5 мільйонів?

Просто у кожного свій фронт, у них такий - це і є омріяний успіх "нових ліц", все як обіцяли.

А втрата 20% території та 10 мільйонів населення країни ніяк не пов'язані з таким типом управління та використання ресурсу, це як відомо "неначасі" і ОНО САМО.
24.09.2025 13:22 Відповісти
Ну що, заряджайте телефони, панове
24.09.2025 13:35 Відповісти
Бюджетний комітет https://suspilne.media/tag/verhovna-rada/ Верховної ради України сьогодні, 1 квітня, погодив виділення 4,5 мільярда гривень на захист енергетичної критичної інфраструктури.

Мабуть 4.5 мільярди пішло на те щоб захистити електростанцію від "уламків" коли за кілометр від неї впаде збитий шахед. Від всього іншого - вибачте, не шмогла, вся область без світла, заряджайте павербанки і сидіть зимою біля буржуйок, ми зробили все що могли, зате на Сахаліні черги за бензином.
24.09.2025 13:41 Відповісти
Може зелена влада вже зробила якісь блуждающі електростанції, нам не кажуть бо це державна таємниця. Не просто ж так мільярди грошей, які давали робітники з ЕС , розчинились за обрієм...
Я вірю зеленим покидькам з кварталу95 і єврейській діаспорі.
24.09.2025 13:50 Відповісти
 
 