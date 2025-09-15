УКР
Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, - "Укренерго" про загрозу відключень світла взимку

Споживання електроенергії стабілізувалося

Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії, якщо не буде масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. 

"Якщо не буде нових системних атак на енергооб’єкти, є всі підстави розраховувати на проходження зимового сезону без обмежень споживання електроенергії. В цілому енергосистема планово готується до зими, але її успішна робота буде залежати від інтенсивності ворожих ударів та швидкості проведення відновлювальних робіт. Як буде діяти ворог взимку та з якою силою очікувати обстрілів ми зараз не можемо передбачити. Але точно знаємо, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - повідомили у пресслужбі.

У компанії наголосили, що Україні вдалося відновити частину втраченої генерації та пошкоджені елементи системи передачі. Крім того, вплив на ситуацію в енергосистемі вже мають і новозбудовані об’єкти розподіленої генерації – як вже під’єднані до мережі, так і ті, що використовуються бізнесом як резервні джерела живлення.

"За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст цього виду генерації в Україні в 2025 році станом на початок вересня склав понад 200%", - зауважили в "Укренерго".

Також читайте: 11 тис. споживачів залишаються без світла внаслідок негоди на Київщині

До покриття збільшеного споживання взимку оператор енергосистеми планує залучати всі доступні джерела генерації та можливості, які надає комерційний обмін електроенергією з сусідніми європейськими країнами.

Пресслужба "Укренерго" також повідомила, що триває активна підготовка системи передачі до зими. Зокрема, йдеться про відновлення пошкодженого росіянами обладнання та поповнення запасів матеріалів, необхідних для ремонтів.

"Також компанія спільно з партнерами продовжувала посилювати фізичний захист об’єктів інфраструктури, технічні можливості ремонтних бригад. У повному обсязі здійснювались планові ремонти мережі та аварійно-відновлювальні роботи на постраждалих від атак об’єктах. Завдяки вжитим заходам енергосистема здатна відносно швидко відновлювати роботу навіть після серйозних пошкоджень", - запевнили в "Укренерго".

енергетика (2695) електроенергія (6359) Укренерго (2743)
Чекаємо на здорощення електрики...
15.09.2025 14:28 Відповісти
Нужно срочно заставить пойти кацапов на новое энергетическое перемирие.
15.09.2025 14:36 Відповісти
"Народний депутат від фракції "Слуга народу"Нагорняк заявив, що відновлювальні роботи на Трипільській теплоелектростанції (ТЕС) були зведені нанівець після влучання 19 ударних безпілотників тиждень тому
15.09.2025 14:55 Відповісти
хай 73% радіють що вибрали владу до своєї душі
15.09.2025 15:03 Відповісти
І до вашої теж. Ми намагалися вам догодити і можемо повторити.
15.09.2025 15:07 Відповісти
Треба дочекатись вiдосik бiдоносця про те що внас все готово до зими та опалювального сезона, колись після таких заяв були масованi обстрили саме того про що казав пiськограй.
15.09.2025 15:06 Відповісти
 
 