Мы должны быть готовы к любым сценариям, - "Укрэнерго" об угрозе отключений света зимой

Украина может пройти отопительный сезон без ограничений потребления электроэнергии, если не будет массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

"Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии. В целом энергосистема планово готовится к зиме, но ее успешная работа будет зависеть от интенсивности вражеских ударов и скорости проведения восстановительных работ. Как будет действовать враг зимой и с какой силой ожидать обстрелов мы сейчас не можем предсказать. Но точно знаем, что должны быть готовы к любым сценариям", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что Украине удалось восстановить часть утраченной генерации и поврежденные элементы системы передачи. Кроме того, влияние на ситуацию в энергосистеме уже имеют и вновь построенные объекты распределенной генерации - как уже подключенные к сети, так и те, которые используются бизнесом как резервные источники питания.

"По данным компаний, производящих электроэнергию на газотурбинных и газопоршневых установках, прирост этого вида генерации в Украине в 2025 году по состоянию на начало сентября составил более 200%", - отметили в "Укрэнерго".

Также читайте: 11 тыс. потребителей остаются без света в результате непогоды на Киевщине

К покрытию увеличенного потребления зимой оператор энергосистемы планирует привлекать все доступные источники генерации и возможности, которые предоставляет коммерческий обмен электроэнергией с соседними европейскими странами.

Пресс-служба "Укрэнерго" также сообщила, что продолжается активная подготовка системы передачи к зиме. В частности, речь идет о восстановлении поврежденного россиянами оборудования и пополнении запасов материалов, необходимых для ремонтов.

"Также компания совместно с партнерами продолжала усиливать физическую защиту объектов инфраструктуры, технические возможности ремонтных бригад. В полном объеме осуществлялись плановые ремонты сети и аварийно-восстановительные работы на пострадавших от атак объектах. Благодаря принятым мерам энергосистема способна относительно быстро восстанавливать работу даже после серьезных повреждений", - заверили в "Укрэнерго".