11 тыс. потребителей остаются без света в результате непогоды на Киевщине

На Киевщине в результате непогоды произошли аварии на сетях.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

"Уже удалось восстановить работу 39 линий 6-10кВ, вернуть свет в 48 тысяч домов в области. Сейчас в работе 7 линий 10 кВ. Без электроснабжения остается около 11 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Больше всего аварийных отключений в Бориспольском районе. Также энергетики устраняют локальные повреждения на сетях, питающих дома.

