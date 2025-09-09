РУС
11 тыс. потребителей остаются без света в результате непогоды на Киевщине

Непогода в Киевской области. Десятки тысяч потребителей - без света

На Киевщине в результате непогоды произошли аварии на сетях.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

"Уже удалось восстановить работу 39 линий 6-10кВ, вернуть свет в 48 тысяч домов в области. Сейчас в работе 7 линий 10 кВ. Без электроснабжения остается около 11 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Больше всего аварийных отключений в Бориспольском районе. Также энергетики устраняют локальные повреждения на сетях, питающих дома.

Читайте: Ночью враг атаковал Киевскую область дронами, обошлось без пострадавших

Автор: 

Киевская область (4332) непогода (826) отключение света (432) Бориспольский район (37)
