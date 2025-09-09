11 тыс. потребителей остаются без света в результате непогоды на Киевщине
На Киевщине в результате непогоды произошли аварии на сетях.
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
"Уже удалось восстановить работу 39 линий 6-10кВ, вернуть свет в 48 тысяч домов в области. Сейчас в работе 7 линий 10 кВ. Без электроснабжения остается около 11 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.
Больше всего аварийных отключений в Бориспольском районе. Также энергетики устраняют локальные повреждения на сетях, питающих дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль