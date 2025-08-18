Ночью враг атаковал Киевскую область дронами, обошлось без пострадавших
В ночь на 18 августа российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами. Тревога объявлялась в двух районах: Бориспольском и Броварском и продолжалась почти час.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
Попаданий в жилую и критическую инфраструктуру не допущено, повреждено ангарное помещение в Бориспольском районе. Пострадавших среди населения нет.
"В рамках проекта "Чистое небо" с начала работы уже перехвачено почти 900 вражеских дронов", - отметил Калашник.
