Ночью враг атаковал Киевскую область дронами, обошлось без пострадавших

Атака БПЛА на Киевскую область 18 августа

В ночь на 18 августа российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами. Тревога объявлялась в двух районах: Бориспольском и Броварском и продолжалась почти час.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

Попаданий в жилую и критическую инфраструктуру не допущено, повреждено ангарное помещение в Бориспольском районе. Пострадавших среди населения нет.

"В рамках проекта "Чистое небо" с начала работы уже перехвачено почти 900 вражеских дронов", - отметил Калашник.

