Вночі ворог атакував Київщину дронами, обійшлося без постраждалих

Атака БпЛА на Київщину 18 серпня

У ніч проти 18 серпня російські загарбники атакували Київщину ударними дронами. Тривога оголошувалась у двох районах: Бориспільському й Броварському та тривала майже годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Влучань у житлову та критичну інфраструктуру не допущено, пошкоджено ангарне приміщення у Бориспільському районі. Постраждалих серед населення немає.

"У рамках проєкту "Чисте небо" з початку роботи вже перехоплено майже 900 ворожих дронів", - зазначив Калашник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Одещину дронами: пожежа на об'єкті енергетики. ФОТО

