Вночі ворог атакував Київщину дронами, обійшлося без постраждалих
У ніч проти 18 серпня російські загарбники атакували Київщину ударними дронами. Тривога оголошувалась у двох районах: Бориспільському й Броварському та тривала майже годину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
Влучань у житлову та критичну інфраструктуру не допущено, пошкоджено ангарне приміщення у Бориспільському районі. Постраждалих серед населення немає.
"У рамках проєкту "Чисте небо" з початку роботи вже перехоплено майже 900 ворожих дронів", - зазначив Калашник.
