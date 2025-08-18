Вночі ворог атакував Київщину дронами, обійшлося без постраждалих

У ніч проти 18 серпня російські загарбники атакували Київщину ударними дронами. Тривога оголошувалась у двох районах: Бориспільському й Броварському та тривала майже годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Влучань у житлову та критичну інфраструктуру не допущено, пошкоджено ангарне приміщення у Бориспільському районі. Постраждалих серед населення немає.

"У рамках проєкту "Чисте небо" з початку роботи вже перехоплено майже 900 ворожих дронів", - зазначив Калашник.

