11 тис. споживачів залишаються без світла внаслідок негоди на Київщині

На Київщині внаслідок негоди сталися аварії на мережах.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

"Уже вдалося відновити роботу 39 ліній 6-10кВ, повернути світло в 48 тисяч осель в області. Наразі в роботі 7 ліній 10 кВ. Без електропостачання залишається близько 11 тис. абонентів", - йдеться в повідомленні.

Найбільше аварійних відключень у Бориспільському районі. Також енергетики усувають локальні пошкодження на мережах, що живлять оселі.

