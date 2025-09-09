УКР
11 тис. споживачів залишаються без світла внаслідок негоди на Київщині

Негода на Київщині. Десяток тисяч споживачів - без світла

На Київщині внаслідок негоди сталися аварії на мережах. 

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

"Уже вдалося відновити роботу 39 ліній 6-10кВ, повернути світло в 48 тисяч осель в області. Наразі в роботі 7 ліній 10 кВ. Без електропостачання залишається близько 11 тис. абонентів", - йдеться в повідомленні.

Найбільше аварійних відключень у Бориспільському районі. Також енергетики усувають локальні пошкодження на мережах, що живлять оселі.

Київська область (4233) негода (771) відключення світла (1111) Бориспільський район (37)
