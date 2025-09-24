Окупанти били по Харкову та ще 9 неселених пунктах: поранено 4 людей, пошкоджені будинки, адмінбудівлі, автівки. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атаки окупантів постраждали 4 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

У Харкові постраждав 24-річний чоловік; у місті Чугуїв постраждала 38-річна жінка, у селищі Прудянка Дергачівської громади - 87-річний чоловік і 85-річна жінка.

Ворог атакував 18 БпЛА Холодногірський та Шевченківський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 2 КАБи, 22 БпЛА типу "Герань-2", 1 fpv-дрон і 3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено приватні будинки, адміністративна будівля, господарча споруда, магазин, 4 автомобілі;

у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди (сел. Прудянка), господарчу споруду (с. Руська Лозова);

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Осиново), приватні будинки, господарчі споруди, гараж, електромережі (с. Старовірівка);

у Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Борова), горіла трава (с. Яковенкове);

у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, господарчу споруду, електромережі (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Бугаївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 204 людини. Залишилося 67 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 4129 людей.







