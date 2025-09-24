Ворог ударив дронами по Харкову та Чугуївському району, пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожих атак із застосуванням ударних БпЛА сталися численні пожежі на Харківщині, є постраждалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у м. Харків у Холодногірському районі виникло 4 пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждала людина.
Також під ударом перебував Чугуївський район.
"У с. Бугаївка зайнялися житловий будинок, та господарчі споруди. У м. Чугуїв за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала людина", - додали рятувальники.
До робіт з ліквідації наслідків залучались рятувальники та техніка ДСНС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль