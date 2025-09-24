УКР
Ворог ударив дронами по Харкову та Чугуївському району, пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожих атак із застосуванням ударних БпЛА сталися численні пожежі на Харківщині, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у м. Харків у Холодногірському районі виникло 4 пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждала людина.

Також під ударом перебував Чугуївський район.

"У с. Бугаївка зайнялися житловий будинок, та господарчі споруди. У м. Чугуїв за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала людина", - додали рятувальники.

Харків після обстрілу
Харків після обстрілу
Харків після обстрілу

До робіт з ліквідації наслідків залучались рятувальники та техніка ДСНС.

