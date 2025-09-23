Одна людина постраждала внаслідок атаки БпЛА на Харків
Ввечері 23 вересня російські безпілотники масована атакували Харків.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Вибухове поранення отримав 24-річний чоловік.
За інформацією мера в Харкові під час атаки зафіксовано щонайменше 17 вибухів.
У Криму вони літають уже понад тиждень. Російські джерела пишуть, що деякі скидають невеликі контейнери, якими може виконуватися наведення ракет і дронів.
"ВСУ атаковали Белгород - ранены 5 человек." Об этом сообщил губернатор Белгородской области В.Гладков.
По https://t.me/belpepel/13858 данным телеграм-канала «Пепел», удар пришелся по заводу «Фрез» - «Белгородский завод фрез и специнструмента».