УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3618 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
542 5

Одна людина постраждала внаслідок атаки БпЛА на Харків

шахеди

Ввечері 23 вересня російські безпілотники масована атакували Харків.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Вибухове поранення отримав 24-річний чоловік.

За інформацією мера в Харкові під час атаки зафіксовано щонайменше 17 вибухів.

Читайте: Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року: до суду передано справу щодо вищого командування РФ, яке організувало атаку на місто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4923) Харків (5875) Харківська область (1645) Харківський район (560) війна в Україні (6288)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьковчане!
Я вами всеми восхищаюсь!
Вы практически как киборги....
показати весь коментар
23.09.2025 23:11 Відповісти
Мир Вам!

1. Дроны, ракеты пускают,

Бомбы в жилые дома ...

Люди людей убивают, -

Этому рад сатана.

2. Всех, кто на них собирает,

Делает их, продаёт,

Кто потом их запускает

Участь в огне вечном ждёт.

3. Всем сим безумные люди

Мира, лежит что во зле

Не Богу - диаволу служат,

Ибо он есть их отец.

4. Люди! Неужели так трудно

Всем вам друг друга любить,

Делать добро лишь друг другу,

И мирно друг с другом жить?

5. Что же для этого нужно,

Чтоб вам друг друга любить,

Делать добро лишь друг другу,

И мирно друг с другом жить?

6. Надо поверить всем в Бога,

Кто создал мир, всё, что в нём,

Кто Своего Сына отдал,

Чтоб мог быть каждый спасён.

7. К Нему придти с покаянием

Во имя Иисуса Христа.

И начать жить по Евангелию,

Ибо лишь правильно так.

8. Постигнет смерть всех вас, люди,

После неё - Божий суд.

Думайте, где ду́ши будут

Ваши - в раю иль в аду.

"ИСПОЛНИЛОСЬ ВРЕМЯ И ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ: ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ", СКАЗАЛ ИИСУС ХРИСТОС.

"ЕСЛИ НЕ ПОКАЕТЕСЬ, ВСЕ ТАК ЖЕ ПОГИБНЕТЕ", ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.

БЛАГОСЛОВИ ВАС БОГ!
показати весь коментар
23.09.2025 23:31 Відповісти
Почему всемогущий Бог не устроит небольшой тромб тому кто завалил эту кашу?
показати весь коментар
23.09.2025 23:39 Відповісти
@ Останніми днями над росією знову масово з'являлися аеростати з GPS-трекерами.
У Криму вони літають уже понад тиждень. Російські джерела пишуть, що деякі скидають невеликі контейнери, якими може виконуватися наведення ракет і дронів.





показати весь коментар
23.09.2025 23:50 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"ВСУ атаковали Белгород - ранены 5 человек." Об этом сообщил губернатор Белгородской области В.Гладков.
По https://t.me/belpepel/13858 данным телеграм-канала «Пепел», удар пришелся по заводу «Фрез» - «Белгородский завод фрез и специнструмента».

показати весь коментар
24.09.2025 00:31 Відповісти
 
 