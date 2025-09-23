РУС
Новости Атака беспилотников на Харьков
Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Харьков

шахеди

Вечером 23 сентября российские беспилотники массированная атаковали Харьков.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Взрывное ранение получил 24-летний молодой человек.

По информации мэра, в Харькове во время атаки зафиксировано не менее 17 взрывов.

Также смотрите: РФ атаковала Харьков "шахедами": есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

беспилотник (4301) Харьков (7748) Харьковская область (1625) Харьковский район (550) война в Украине (6239)
Харьковчане!
Я вами всеми восхищаюсь!
Вы практически как киборги....
23.09.2025 23:11 Ответить
Мир Вам!

1. Дроны, ракеты пускают,

Бомбы в жилые дома ...

Люди людей убивают, -

Этому рад сатана.

2. Всех, кто на них собирает,

Делает их, продаёт,

Кто потом их запускает

Участь в огне вечном ждёт.

3. Всем сим безумные люди

Мира, лежит что во зле

Не Богу - диаволу служат,

Ибо он есть их отец.

4. Люди! Неужели так трудно

Всем вам друг друга любить,

Делать добро лишь друг другу,

И мирно друг с другом жить?

5. Что же для этого нужно,

Чтоб вам друг друга любить,

Делать добро лишь друг другу,

И мирно друг с другом жить?

6. Надо поверить всем в Бога,

Кто создал мир, всё, что в нём,

Кто Своего Сына отдал,

Чтоб мог быть каждый спасён.

7. К Нему придти с покаянием

Во имя Иисуса Христа.

И начать жить по Евангелию,

Ибо лишь правильно так.

8. Постигнет смерть всех вас, люди,

После неё - Божий суд.

Думайте, где ду́ши будут

Ваши - в раю иль в аду.

"ИСПОЛНИЛОСЬ ВРЕМЯ И ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ: ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ", СКАЗАЛ ИИСУС ХРИСТОС.

"ЕСЛИ НЕ ПОКАЕТЕСЬ, ВСЕ ТАК ЖЕ ПОГИБНЕТЕ", ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.

БЛАГОСЛОВИ ВАС БОГ!
23.09.2025 23:31 Ответить
Почему всемогущий Бог не устроит небольшой тромб тому кто завалил эту кашу?
23.09.2025 23:39 Ответить
@ Останніми днями над росією знову масово з'являлися аеростати з GPS-трекерами.
У Криму вони літають уже понад тиждень. Російські джерела пишуть, що деякі скидають невеликі контейнери, якими може виконуватися наведення ракет і дронів.





23.09.2025 23:50 Ответить
 
 