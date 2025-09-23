Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Харьков
Вечером 23 сентября российские беспилотники массированная атаковали Харьков.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Взрывное ранение получил 24-летний молодой человек.
По информации мэра, в Харькове во время атаки зафиксировано не менее 17 взрывов.
Я вами всеми восхищаюсь!
Вы практически как киборги....
1. Дроны, ракеты пускают,
Бомбы в жилые дома ...
Люди людей убивают, -
Этому рад сатана.
2. Всех, кто на них собирает,
Делает их, продаёт,
Кто потом их запускает
Участь в огне вечном ждёт.
3. Всем сим безумные люди
Мира, лежит что во зле
Не Богу - диаволу служат,
Ибо он есть их отец.
4. Люди! Неужели так трудно
Всем вам друг друга любить,
Делать добро лишь друг другу,
И мирно друг с другом жить?
5. Что же для этого нужно,
Чтоб вам друг друга любить,
Делать добро лишь друг другу,
И мирно друг с другом жить?
6. Надо поверить всем в Бога,
Кто создал мир, всё, что в нём,
Кто Своего Сына отдал,
Чтоб мог быть каждый спасён.
7. К Нему придти с покаянием
Во имя Иисуса Христа.
И начать жить по Евангелию,
Ибо лишь правильно так.
8. Постигнет смерть всех вас, люди,
После неё - Божий суд.
Думайте, где ду́ши будут
Ваши - в раю иль в аду.
"ИСПОЛНИЛОСЬ ВРЕМЯ И ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ: ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ", СКАЗАЛ ИИСУС ХРИСТОС.
"ЕСЛИ НЕ ПОКАЕТЕСЬ, ВСЕ ТАК ЖЕ ПОГИБНЕТЕ", ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
БЛАГОСЛОВИ ВАС БОГ!
У Криму вони літають уже понад тиждень. Російські джерела пишуть, що деякі скидають невеликі контейнери, якими може виконуватися наведення ракет і дронів.