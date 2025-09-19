УКР
Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року: до суду передано справу щодо вищого командування РФ, яке організувало атаку на місто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох військових посадовців збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року

Як зазначається, 28 лютого 2022 року по цивільних об’єктах Шевченківського району м. Харкова було здійснено умисні цілеспрямовані удари уламково-фугасними касетними некерованими реактивними снарядами невибіркової дії з РСЗВ "Смерч". Загинули 8 мирних мешканців, серед яких - 17-річний хлопець. Ще одна жінка дістала тяжкі поранення.

Було пошкоджено низку багатоповерхових будинків, школу та дитячий садок. За висновками експертів збитки становлять близько 15,2 млн грн.

Правоохоронці встановили причетних до цього воєнного злочину - підрозділи угруповання військ "Запад", сформованого на основі Західного військового округу ЗС РФ (далі - ЗВО), які застосовували засоби ураження невибіркової дії, зокрема і РСЗВ "Смерч".

Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року

Встановлено, що з метою залякування та тероризування цивільного населення Харкова, придушення волі захисників і мешканців міста до спротиву окупації, керівник групи вогневого та ядерного ураження штабу угрупування військ "Запад" - заступник начальника штабу ЗВО - підготував рішення про завдання ударів з РСЗВ "Смерч".

Затвердили його командувач військ ЗВО - генерал-полковник та його перший заступник - генерал-лейтенант. Розуміючи, що удар призведе до великої кількості жертв серед мирного населення, полковник - командир 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади ЗВО (в/ч 53956) все одно віддав наказ на здійснення цієї атаки по Харкову.

Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року

В Офісі Генпрокурора зазначили, що обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою in absentia.

Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року

