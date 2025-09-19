РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9691 посетитель онлайн
Новости Фото
422 0

Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года: в суд передано дело в отношении высшего командования РФ, организовавшего атаку на город. ФОТОрепортаж

Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех военных должностных лиц вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года

Как отмечается, 28 февраля 2022 года по гражданским объектам Шевченковского района г. Харькова были осуществлены умышленные целенаправленные удары осколочно-фугасными кассетными неуправляемыми реактивными снарядами неизбирательного действия из РСЗО "Смерч". Погибли 8 мирных жителей, среди которых - 17-летний юноша. Еще одна женщина получила тяжелые ранения.

Также читайте: Россияне пытаются создать буферную зону в приграничных районах Харьковщины, - ОТГ "Північ"

Был поврежден ряд многоэтажных домов, школа и детский сад. По заключению экспертов убытки составляют около 15,2 млн грн.

Правоохранители установили причастных к этому военному преступлению - подразделения группировки войск "Запад", сформированной на основе Западного военного округа ВС РФ (далее - ЗВО), которые применяли средства поражения неизбирательного действия, в том числе, и РСЗО "Смерч".

Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года

Установлено, что с целью запугивания и терроризирования гражданского населения Харькова, подавления воли защитников и жителей города к сопротивлению оккупации, руководитель группы огневого и ядерного поражения штаба группировки войск "Запад" - заместитель начальника штаба ЗВО - подготовил решение о нанесении ударов из РСЗО "Смерч".

Также читайте: Ситуация в Купянске обостряется: в городе остается около 800 человек

Утвердили его командующий войсками ЗВО - генерал-полковник и его первый заместитель - генерал-лейтенант. Понимая, что удар приведет к большому количеству жертв среди мирного населения, полковник - командир 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады ЗВО (в/ч 53956) все равно отдал приказ на осуществление этой атаки по Харькову.

Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года

В Офисе Генпрокурора отметили, что обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре in absentia.

Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года

Автор: 

обстрел (29597) Харьков (7746) Офис Генпрокурора (2636) Харьковская область (1608) Харьковский район (547)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 