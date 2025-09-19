Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года: в суд передано дело в отношении высшего командования РФ, организовавшего атаку на город. ФОТОрепортаж

Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех военных должностных лиц вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 28 февраля 2022 года по гражданским объектам Шевченковского района г. Харькова были осуществлены умышленные целенаправленные удары осколочно-фугасными кассетными неуправляемыми реактивными снарядами неизбирательного действия из РСЗО "Смерч". Погибли 8 мирных жителей, среди которых - 17-летний юноша. Еще одна женщина получила тяжелые ранения.

Был поврежден ряд многоэтажных домов, школа и детский сад. По заключению экспертов убытки составляют около 15,2 млн грн.

Правоохранители установили причастных к этому военному преступлению - подразделения группировки войск "Запад", сформированной на основе Западного военного округа ВС РФ (далее - ЗВО), которые применяли средства поражения неизбирательного действия, в том числе, и РСЗО "Смерч".

Установлено, что с целью запугивания и терроризирования гражданского населения Харькова, подавления воли защитников и жителей города к сопротивлению оккупации, руководитель группы огневого и ядерного поражения штаба группировки войск "Запад" - заместитель начальника штаба ЗВО - подготовил решение о нанесении ударов из РСЗО "Смерч".

Утвердили его командующий войсками ЗВО - генерал-полковник и его первый заместитель - генерал-лейтенант. Понимая, что удар приведет к большому количеству жертв среди мирного населения, полковник - командир 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады ЗВО (в/ч 53956) все равно отдал приказ на осуществление этой атаки по Харькову.

В Офисе Генпрокурора отметили, что обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре in absentia.