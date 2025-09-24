РУС
Враг нанес удары дронами по Харькову и Чугуевскому району, повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате вражеских атак с применением ударных БпЛА произошли многочисленные пожары на Харьковщине, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в г. Харьков в Холодногорском районе возникло 4 пожара. Горели здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены частные жилые дома и автомобили. Пострадал человек.

Также под ударом находился Чугуевский район.

"В с. Бугаевка загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. В г. Чугуев по двум адресам горели жилой дом, гараж и легковые автомобили. Пострадал человек", - добавили спасатели.

К работам по ликвидации последствий привлекались спасатели и техника ГСЧС.

