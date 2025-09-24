Оккупанты били по Харькову и еще 9 населенным пунктам: ранены 4 человека, повреждены дома, административные здания, автомобили. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате атаки оккупантов пострадали 4 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

В Харькове пострадал 24-летний мужчина; в городе Чугуев пострадала 38-летняя женщина, в поселке Прудянка Дергачевской громады - 87-летний мужчина и 85-летняя женщина.

Враг атаковал 18 БПЛА Холодногорский и Шевченковский районы Харькова.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 2 КАБы, 22 БПЛА типа "Герань-2", 1 fpv-дрон и 3 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харькове повреждены частные дома, административное здание, хозяйственная постройка, магазин, 4 автомобиля;

в Харьковском районе повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки (пос. Прудянка), хозяйственная постройка (с. Руськая Лозовая);

в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (г. Купянск), частный дом (с. Осиново), частные дома, хозяйственные постройки, гараж, электросети (с. Староверовка);

в Изюмском районе поврежден многоквартирный дом (пос. Боровая), горела трава (с. Яковенково);

в Чугуевском районе повреждены 4 частных дома, 3 автомобиля, хозяйственная постройка, электросети (г. Чугуев), частный дом (с. Бугаевка).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 204 человека. Осталось 67 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 4129 человек.







