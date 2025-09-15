Україна може пройти зиму без відключень світла, але є одна умова, – "Укренерго"

Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії, за умови відсутності системних атак на енергосистему.

Про це у пресслужбі оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" повідомили Укрінформу.

"Якщо не буде нових системних атак на енергооб’єкти, є всі підстави розраховувати на проходження зимового сезону без обмежень споживання електроенергії. В цілому енергосистема планово готується до зими, але її успішна робота буде залежати від інтенсивності ворожих ударів та швидкості проведення відновлювальних робіт", – пояснили в компанії.

В "Укренерго" зауважили, що передбачити дії ворога неможливо, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

В компанії додали, що наразі вдалося відновити частину втраченої генерації та пошкоджені елементи системи передачі. Крім того, позитивно на ситуацію в енергосистемі вже впливають і новозбудовані об’єкти розподіленої генерації – як вже під’єднані до мережі, так і ті, що використовуються бізнесом як резервні джерела живлення.

"За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст цього виду генерації в Україні в 2025 році станом на початок вересня склав понад 200%", – уточнили в "Укренерго".

Загалом для покриття збільшеного споживання взимку оператор енергосистеми планує залучати всі доступні джерела генерації та можливості, які надає комерційний обмін електроенергією з сусідніми європейськими країнами.

"Також компанія спільно з партнерами продовжувала посилювати фізичний захист об’єктів інфраструктури, технічні можливості ремонтних бригад. У повному обсязі здійснювались планові ремонти мережі та аварійно-відновлювальні роботи на постраждалих від атак об’єктах. Завдяки вжитим заходам енергосистема здатна відносно швидко відновлювати роботу навіть після серйозних пошкоджень", – запевнили в "Укренерго".

Читайте також: Україна до початку опалювального сезону має підготувати майже 18 ГВт доступної потужності, – Міненерго

Як повідомлялося, за даними Міненерго, в Україні вже відновили близько половини генеруючих потужностей, пошкоджених внаслідок ударів російської армії. Втім, російські окупанти продовжують завдавати нових ударів по енергосистемі.

Зокрема, під час останньої атаки на Трипільську ТЕС зафіксовано 19 влучань "шахедів", що фактично перекреслило відновлення електростанції, яке тривало весь рік, розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк (фракція "Слуга народу").