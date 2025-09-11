Україна до початку опалювального сезону має підготувати майже 18 ГВт доступної потужності, – Міненерго

Україна до початку осінньо-зимового періоду 2025-2026 років має підготувати 17,6 ГВт доступної потужності.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

"Щодо енергетики наразі рухаємося з дотриманням встановлених термінів, а за окремими заходам навіть випереджаємо графік", – сказала Гринчук.

Зокрема, за її словами, наразі:

тривають ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об'єктах;

накопичуються запаси необхідних енергоресурсів;

формуються резерви обладнання та матеріалів для ремонтних робіт;

тривають протиаварійні навчання та відпрацювання алгоритмів дій у разі надзвичайних ситуацій;

енергетичні компанії нарощують спроможності інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, а військові – посилюють захист у небі. Також залучається міжнародна підтримка для покриття потреб.

Також Гричук зазначила, що активно розвивається розподілена генерація.

"Енергетичними компаніями та регіонами реалізуються проєкти із встановлення газотурбінних та газопоршневих установок із залученням допомоги від міжнародних партнерів, зокрема від Фонду підтримки енергетики, ПРООН, ЄБРР, JICA, Світового банку тощо. В цьому році компаніями вже введено 194,11 МВт нових потужностей розподіленої генерації. До кінця року планується ще 383,54 МВт", – зазначиле міністерка.

За її словами, прораховуються всі можливі сценарії, щоб максимально підготувати нашу енергосистему до наступної зими.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі в Україні сформовані більш ніж достатні для проходження зими запаси вугілля обсягом приблизно 2 млн тонн, але на випадок зупинки вуглевидобутку, який, як і газовидобуток, перебуває під ризиком уражень російськими обстрілами, теплова генерація готова імпортувати паливо.

До того повідомлялося, що "Укренерго" повністю завершило будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, а в першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.

На початку вересня стало відомо, що Міністерство енергетики готується до нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру, тому українські дипломатичні установи за кордоном мають активніше долучитися до пошуку фінансування та технічної допомоги для підготовки енергосистеми осінньо-зимового періоду.