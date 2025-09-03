Міненерго готується до нових атак на енергетику: послам розіслали перелік необхідного обладнання

Міністерство енергетики готується до нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру, тому українські дипломатичні установи за кордоном мають активніше долучитися до пошуку фінансування та технічної допомоги для підготовки енергосистеми осінньо-зимового періоду.

Про це заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив під час онлайн-зустрічі із представниками українських дипломатичних установ, повідомляє пресслужба міністерства.

Заступник міністра окреслив масштаби руйнувань енергетичної інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення та звернув увагу на активізацію обстрілів об’єктів нафтогазової галузі, що створює нові ризики для енергетичної безпеки.

"На жаль, риторика, яку ми чуємо з Російської Федерації, не дозволяє розраховувати на припинення атак на енергетичну інфраструктуру. А відтак постає питання про активізацію зусиль українських дипломатів. За підсумками зустрічі визначили ключові напрями, що потребують першочергового фінансування та технічної допомоги", – зауважив Андарак.

За його словами, наразі пріоритетними завданнями є захист та укріплення об’єктів енергетичної інфраструктури, ремонт і відновлення пошкодженого обладнання, формування стратегічних резервів обладнання та ресурсів, а також закупівля техніки

Раніше повідомлялось, що уряд оцінив готовність міст України до опалювального сезону у 70%.