Норвегія допоможе Україні з поставками газу для проходження зими

Норвегія допоможе Україні з поставками газу для проходження зимового періоду.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Європейська правда.

Зеленський розповів, що Росія своїми повітряними атаками намагається зірвати підготовку України до зими, завдаючи ударів по місцях видобутку газу.

Зеленський також згадав про допомогу Норвегії у сфері енергетики минулих років і зазначив, що розраховує на "наступні кроки".

Стьоре зі свого боку вказав, що Норвегія має великий досвід у сфері енергетики. Він зазначив, що взимку Україна може зіткнутись із нестачею енергоресурсів.

"Тому ми спільно з європейськими партнерами фінансуємо постачання і накопичення газу. І ми врахуємо ваші месседжі в ході нашої розмови", – сказав Стьоре.

Раніше повідомялося, що Норвегія виділить Україні по $8,4 млрд у 2025-2026 роках.

Допомога Норвегії для України

Нагадаємо, в лютому 2023 року Стортинг (парламент Норвегії) погодив багаторічну програму підтримки України. Програма підтримки названа на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьофа Нансена в пам'ять про його видатну гуманітарну діяльність в Україні сто років тому.

Вона передбачає виділення Україні 75 млрд норвезьких крон протягом п’ятирічного періоду 2023-2027 років, тобто 15 млрд норвезьких крон щорічно, а також додатковий однорічний розподіл у 2023 році в розмірі 5 млн норвезьких крон країнам, що розвиваються. Однак вже у 2024 році уряд Норвегії запропонував збільшити фінансування "Програми підтримки Нансена для України" до 135 млрд норвезьких крон ($12,7 млрд) і продовжити термін її дії ще на три роки – до 2030 року.

Навесні 2025 року Норвегія збільшила пакет підтримки для України на 2025 рік на 50 млрд норвезьких крон ($4,67 млрд), додатково до попередньо запланованих на цей рік 35 млрд норвезьких крон ($3,27 млрд). Після цього загальна сума допомоги Україні у 2025 році мала скласти 85 млрд норвезьких крон, що еквівалентно близько $8 млрд, але пізніше вона також була збільшена.