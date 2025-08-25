Норвегія збільшить допомогу Україні на 2026 рік до $8,4 мільярда, – прем’єр

Норвегія виділить Україні по $8,4 млрд у 2025-2026 роках.

Про це прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив під час спільного брифінгу за результатами зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

"Я оголосив, що підтримка України у 2025 році будуть продовжені і у 2026 році. Це означає у грошовому еквіваленті 8,5 мільярдів доларів у 2026 році, що я запропоную парламенту. У минулому парламент одностайно підтримав нашу програму підтримки Нансена. І я впевнений, що ми зможемо зберегти цей високий рівень підтримки", – заявив голова норвезького уряду.

Він також зазначив, що країна готова й надалі допомагати Україні в сфері підготовки військових, посилювати ППО та інвестувати в оборонні підприємства.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року Стортинг (парламент Норвегії) погодив багаторічну програму підтримки України. Програма підтримки названа на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьофа Нансена в пам’ять про його видатну гуманітарну діяльність в Україні сто років тому.

Вона передбачає виділення Україні 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’ятирічного періоду 2023–2027 років, тобто 15 мільярдів норвезьких крон щорічно, а також додатковий однорічний розподіл у 2023 році в розмірі 5 мільйонів норвезьких крон країнам, що розвиваються. Однак вже у 2024 році уряд Норвегії запропонував збільшити фінансування "Програми підтримки Нансена для України" до 135 мільярдів норвезьких крон ($12,7 млрд) і продовжити термін її дії ще на три роки – до 2030 року.

Навесні 2025 року Норвегія збільшила пакет підтримки для України на 2025 рік на 50 млрд норвезьких крон ($4,67 млрд), додатково до попередньо запланованих на цей рік 35 млрд норвезьких крон ($3,27 млрд). Після цього загальна сума допомоги Україні у 2025 році мала скласти 85 млрд норвезьких крон, що еквівалентно близько $8 млрд, але пізніше вона також була збільшена.