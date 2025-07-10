Норвегія виділить Україні $200 мільйонів на відновлення енергетики, – Міненерго

Програма розвитку ООН (ПРООН) та Уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму $200 мільйонів, спрямовану на трансформацію енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань унаслідок війни.

Про це стратегічне партнерство оголосили під час Конференції з відновлення 10 липня в Римі, повідомляє пресслужба Міненерго України.

Ініціатива передбачає як оперативне реагування на поточну кризу, так і довгострокову модернізацію відповідно до національних пріоритетів, зауважили у міністерстві.

"Цей внесок Норвегії, наданий через ПРООН, є критично важливим для нашої здатності відновити життєво важливі послуги, відбудувати пошкоджену інфраструктуру та прискорити стратегічний перехід до децентралізованої та екологічно чистої енергетичної системи", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Очікується, що нова ініціатива забезпечить відновлення теплопостачання та водопостачання для мільйонів людей, зокрема вразливих груп населення у прифронтових громадах.

Вона також передбачає оснащення лікарень та підприємств водопостачання сонячними панелями й резервними батарейними системами для збереження критично важливих послуг під час відключень електроенергії.

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"Внесок у розмірі $200 мільйонів, який ми надаємо в межах цієї рамкової угоди з ПРООН, підкреслює відданість Норвегії не лише у вирішенні нагальних енергетичних потреб, а й у довгостроковому зміцненні енергетичної безпеки України та підтримці сталого, "зеленого" майбутнього", – прокоментувала міністерка торгівлі та промисловості Королівства Норвегія Сесілі Мірсет.

Також під час Конференції з відновлення України представники Королівства Норвегія оголосили про виділення до Фонду підтримки енергетики України 42 млн євро. Ці кошти допоможуть у відновленні пошкоджених енергетичних об’єктів, посиленні захисту інфраструктури від російських атак та розвитку більш сталої та децентралізованої енергосистеми України.

Крім того, угоду на виділення 300 тис. євро для підтримки проєктів підтримки енергетики уклали також з Міжнародною фінансовою організацією NEFCO. Корпорація підтримує інвестиції зеленого росту і фінансує , зокрема, проєкти для підвищення енергоефективності та чистого виробництва енергії.

Як повідомлялося, ЄС сьогодні оголосив про створення Європейського флагманського фонду реконструкції України – нового фонду акціонерного капіталу, що підтримується ЄС, який розробляється спільно з Європейською комісією та кількома державами-членами.

Фонд має на меті мобілізувати щонайменше 500 млн євро капіталу для інвестування в підприємства, що сприяють відновленню України. Партнерами є уряди Німеччини, Італії, Франції та Польщі, а також банки розвитку цих країн – KfW, CDP, Proparco та BGK відповідно.