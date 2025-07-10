ЄІБ виділив Україні 600 мільйонів євро на відновлення енергетики, підтримку бізнесу і ремонти доріг

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейська комісія оголосили про новий пакет фінансування у розмірі 600 млн євро на Конференції з відновлення України (URC2025) сьогодні в Римі.

Про це оголосила президентка ЄІБ Надія Кальвіньо, передає Інтерфакс-Україна.

"Угоди, оголошені сьогодні, відображають силу нашої відданості Україні та нашу рішучість реагувати на найнагальніші потреби країни – через критичну інфраструктуру, підтримку бізнесу в Україні та компаній ЄС, які бажають торгувати та експортувати до країни", – сказала вона.

Більшість фінансування надається у формі позик ЄІБ, які підкріплені гарантіями ЄС. Пакет на загальну суму близько 600 млн євро включає фінансування критично важливої енергетичної та транспортної інфраструктури, підтримку відновлення малих та середніх підприємств України та приватного сектору.

Зокрема, "Укргідроенерго" отримає кредит ЄІБ у розмірі 120 млн євро на реконструкцію трьох стратегічних гідроелектростанцій – Канівської, Кременчуцької та Дніпровської – та задовольнить нагальні потреби на інших об'єктах.

Два кредити по 50 млн євро кожен отримають "Укргазбанк" та "Ощадбанк", вони спрямують ці кошти на кредитування проєктів з децентралізованого виробництва тепла, відновлюваної енергетики та покращення енергоефективності у громадських будівлях.

Агентство відновлення інфраструктури отримає кредит ЄІБ у розмірі 134 млн євро, ці кошти будуть направлені на ремонт мостів та доріг, включаючи автомагістраль М06, що з'єднує Київ з угорським кордоном, а також покращення прикордонної інфраструктури.

Компонент пакету допомоги для малих та середніх підприємств включає три нові кредити ЄІБ: 100 млн євро для "Укрексімбанку", 70 млн євро – для "Укргазбанку" та 60 млн євро – для банку "Львів". Ці три українські банки спрямовуватимуть фінансування на малий та середній бізнес, з особливим акцентом на зелені інвестиції.

Крім того, ЄІБ надає гарантії, підтримані ЄС, чотирьом українським кредиторам: "Укргазбанку", банку "Львів", "Кредобанку" та "Піреус Банку". Очікується, що цей крок розблокує ще більше фінансування для малого українського бізнесу.

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"За кожною інвестицією стоїть цілком реальна мета – допомогти громадам відбудуватися, зберегти тепло у будинках та створити можливості для українського бізнесу", – сказала віце-президент ЄІБ Тереза Червінська, яка контролює діяльність банку в Україні.

Щоб допомогти українському уряду перетворити свої пріоритети відновлення на реальні інвестиції, ЄІБ запустив Ukraine FIRST (Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction, Український фонд реконструкції інфраструктури) – нову програму підготовки проєктів, розроблену спільно з ЄБРР та Європейською комісією. Ця ініціатива з бюджетом в EUR30 млн (EUR20 млн з пакета підтримки ЄС Ukraine Facility та ще по EUR5 млн від ЄІБ та ЄБРР) підтримуватиме техніко-економічні обґрунтування, технічні оцінки та планування закупівель, що дозволить швидше та краще підготувати інфраструктурні проєкти.

Як повідомлялося, ЄС сьогодні оголосив про створення Європейського флагманського фонду реконструкції України – нового фонду акціонерного капіталу, що підтримується ЄС, який розробляється спільно з Європейською комісією та кількома державами-членами.

Фонд має на меті мобілізувати щонайменше 500 млн євро капіталу для інвестування в підприємства, що сприяють відновленню України. Партнерами є уряди Німеччини, Італії, Франції та Польщі, а також банки розвитку цих країн – KfW, CDP, Proparco та BGK відповідно.