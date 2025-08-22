"Час ще є": Кулеба оцінив готовність міст України до опалювального сезону у 70% (оновлено)

Готовність житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2025/2026 років становить 70%, цей показник відповідає плану.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив під час "Години запитань до уряду" у парламенті, передає Інтерфакс-Україна.

"70% готовність до ОЗП це середній показник по країні і є плановим. Ми не відстаємо від графіку, ще є час, це 2,5 місяці, які ми можемо використати для підготовки до ОЗП", – сказав Кулеба.

Віцепрем’єр також повідомив, що запаси газу в підземних сховищах наразі становлять близько 11 млрд кубометрів, а на складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 мільйона тонн вугілля.

"Середньомісячна витрата очікується від 850 тисяч в міжопалювальний період і буде збільшена на 40% в опалювальний період", – сказав Кулеба.

Відповідаючи на запитання депутатів, він визнав, що готовність деяких міст до опалювального сезону значно нижча.

Зокрема, м. Кривий Ріг готове до ОЗП приблизно на 50%, але уряд та НАК "Нафтогаз України, якому належить Криворізька ТЕЦ, роблять все необхідне.

"У Кривому Розі була досить складна ситуація минулого року. Зараз ми працюємо на випередження. На цей час у місті 50% готовності до ОЗП. Це пов’язано з тим, що треба зробити великий обсяг робіт з заміни тепломереж, які на балансі Криворізької ТЕЦ. Ми тримаємо ситуацію на контролі, у нас є штаб, який опікується саме питаннями Кривого Рогу", – додав віцепрем’єр.

Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж восени минулого року майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. Криворізька ТЕЦ обіцяла закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня, проте зробити це не вдалося.

Лише 23 грудня віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба оголосив, що у Кривому Розі завершили технічні роботи з підключення до теплопостачання понад 1000 будинків, які не отримували тепло від початку опалювального сезону. Проте через нові прориви тепломереж у деяких будинках опалення знову зникало.