В "Укренерго" заявили про запасний план імпорту вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли

Наразі в Україні сформовані більш ніж достатні для проходження зими запаси вугілля обсягом приблизно 2 млн тонн, але на випадок зупинки вуглевидобутку, який, як і газовидобуток, перебуває під ризиком уражень російськими обстрілами, теплова генерація готова імпортувати паливо.

Про це повідомив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Оскільки ключовим джерелом вуглевидобутку на сьогодні фактично є павлоградський регіон, який перебуває під регулярними обстрілами, то треба бути свідомими того, що це також ризик. Він щонайменше потребує уваги й розуміння того, що в разі погіршення ситуації може виникнути потреба в імпорті. Для традиційної зими запасів вугілля більш ніж достатньо, але для зими в умовах війни треба враховувати ризик і мати план Б. Наскільки я знаю зі спілкування з колегами, які представляють генеруючі компанії, такий план у них є", – сказав Бойко.

Він додав, що на сьогодні на складах ТЕС є приблизно 2 млн тонн вугілля.

"Це для зими робота на два місяці, але це майже максимальний обсяг, який можна накопичити на станціях, бо стандартний сценарій передбачає підвіз ресурсу", – пояснив Бойко.

Він також зазначив, що в накопиченні газу цілком реально вийти на анонсовані урядом показники на початок листопада в 13,2 млрд кубометрів, "зважаючи на поточний обсяг газу, технічні, а також фінансові можливості, які останнім часом суттєво покращилися внаслідок роботи менеджменту "Нафтогазу" і було залучено багато кредитного ресурсу".

Водночас Бойко зауважив, що сам по собі цей показник не дозволяє повною мірою розраховувати на успішне проходження зими, оскільки є воєнні ризики. У випадку пошкоджень об’єктів видобутку чи інфраструктури підземних сховищ доведеться також розраховувати тільки на імпорт.

"На випадок середньостатистичної зими 13,2 млрд кубометрів, безумовно, вистачить, але все зводиться до того, як буде реалізовуватися воєнний ризик. Успішне проходження зими залежить від двох факторів: це доступність, наявність газу в сховищах і внутрішній ресурс, який стало видобувається. Якщо ж будуть пошкодження, то показник в 13,2 млрд кубометрів вимагатиме перегляду та оперативного реагування – необхідно буде шукати газ у зимовий період, коли ціна буде вищою", – розповів Бойко.

Раніше повідомлялося, що "Укренерго" повністю завершило будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, а в першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.

На початку вересня стало відомо, що Міністерство енергетики готується до нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру, тому українські дипломатичні установи за кордоном мають активніше долучитися до пошуку фінансування та технічної допомоги для підготовки енергосистеми осінньо-зимового періоду.

У липні Міненерго заявляло, що від початку року до 90% атак на об'єкти енергетики України здійснюється за участі дронів, тому необхідно створювати відповідний захист.