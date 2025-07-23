До 90% ударів по енергетиці завдають російські дрони, потрібно створювати захист, – Міненерго

Від початку року до 90% атак на об'єкти енергетики України здійснюється за участі дронів, тому необхідно створювати відповідний захист.

Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила за підсумками зустрічі із представниками Міністерства внутрішніх справ, інформує пресслужба міністерства.

"На сьогодні основний виклик – масоване застосування безпілотних літальних апаратів. У 2025 році до 90% ударів здійснюються саме БПЛА. У зв’язку з цим Міністерство енергетики акцентує увагу на необхідності встановлення сучасних систем протидії дроновим загрозам", – зазначається у повідомленні.

За оновленими даними Міненерго, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 700 ворожих атак на об’єкти енергетики.

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Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. З того часу частину потужностей вдалося відновити.