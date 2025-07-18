Запаси газу в українських сховищах перевищили 9 мільярдів кубометрів. Але це найнижчий рівень за 12 років

В Україні запаси природного газу в підземних сховищах 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів – таким чином сховища заповнені на 29,2%.

Про це свідчать дані ExPro.

Порівняно з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9%, або на 1,45 млрд кубометрів, менше газу.

Цьогорічні запаси залишаються найнижчими щонайменше за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, уперше з початку цьогорічного сезону закачування газу відставання від минулого року впало нижче 15%.

Також зазначається, що обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. Так, із початку липня до українських газосховищ закачано понад 940 млн кубометрів природного газу, в 1,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Всього в липні очікується закачування газу до сховищ на рівні понад 1,7 млрд кубометрів, що стане найбільшим місячним обсягом закачування за два роки, з серпня 2023 року.

Загалом, із початку цьогорічного сезону закачування газу (17 квітня), до сховищ закачано понад 3,5 млрд кубометрів природного газу, в 1,5 раза більше, ніж минулого року. При тому, що минулого року сезон закачування розпочався раніше – 31 березня.

Середньодобовий обсяг закачування газу до сховищ у липні складає 55,4 млн кубометрів – на 23% більше, ніж у червні. Збільшення обсягів закачування газу до сховищ цього місяця пов'язано зі зростанням обсягів імпорту – до 26,8 млн кубометрів на добу.

До початку наступного опалювального сезону (1 листопада) Україні необхідно накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів природного газу в сховищах. Відтак, потрібно закачати ще близько 4 млрд кубометрів. Якщо темпи закачування газу залишатимуться на рівні липня, то цілі можна досягнути з випередженням графіку.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За прогнозами Національного банку України, імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 млрд.