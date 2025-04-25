Імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 мільярди, – Нацбанк

У 2025 році імпорт газу в Україну зросте до $2,9 млрд. Частково імпорт газу профінансують за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за квітень.

Зазначається, що ворожі атаки спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу. За прогнозом НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки – як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств.

"У результаті імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме $2,9 млрд, надалі потреба в його закупівлях зменшиться до близько $1,1 млрд у 2026 році та близько $0,4 млрд у 2027 році", – йдеться у звіті.

Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

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Як наголосили у Нацбанку, збереження дефіциту електроенергії та втрати газової добувної промисловості стримуватимуть відновлення ВВП та посилюватимуть залежність енергетичного та промислового секторів від імпорту. Це створюватиме додаткові цінові ризики, які можуть перекладатися й на споживчі ціни, додали в НБУ.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили.

Утім, раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.