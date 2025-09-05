"Укренерго" збудувало першу чергу захисту критичного обладнання

"Укренерго" повністю завершило будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, а в першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.

Про це повідомив член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Є черги будівництва захисних споруд, бо воно вимагає знеструмлення обладнання. Відповідно, неможливо одномоментно проводити роботи на всій території підстанції або на всіх об'єктах, бо вони мають забезпечувати електроживлення. Першу чергу ми вже завершили. Зараз активно відбувається будівництво другої черги. За планом, більше 80% другої черги до кінця року має бути завершене. А повне завершення припаде на перший квартал 2026 року", – сказав Бойко.

Він зауважив, що в різних регіонах, особливо у прифронтових, через тривоги та воєнні ризики "робота супроводжується більшими паузами, і її швидкість не може бути однаковою для всіх".

Бойко також пояснив, що територія підстанції – це 20-70 га, і закрити її саркофагом неможливо, тому ресурси й зусилля потрібно зосередити на найбільш критичних елементах, зокрема, автотрансформаторах, які, за його словами, "росіяни активно вибивали у перший рік війни".

Із метою збереження обладнання підстанцій розроблений план будівництва захисту для його ключових елементів, додав Бойко.

Як повідомлялося, в ніч на 27 серпня росіяни завдали масштабного удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі України, прицільно вражаючи об’єкти енергетики та газотранспортної інфраструктури.

На початку вересня стало відомо, що Міністерство енергетики готується до нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру, тому українські дипломатичні установи за кордоном мають активніше долучитися до пошуку фінансування та технічної допомоги для підготовки енергосистеми осінньо-зимового періоду.

У липні Міненерго заявляло, що від початку року до 90% атак на об'єкти енергетики України здійснюється за участі дронів, тому необхідно створювати відповідний захист.