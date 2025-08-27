Росія атакувала об’єкти енергетики та ГТС у шести областях України, – Міненерго

У ніч на 27 серпня росіяни завдали масштабного удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі України, прицільно вражаючи об’єкти енергетики та газотранспортної інфраструктури.

Атаки зазнали об'єкти енергетики на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та в Запоріжжі, повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, близько першої ночі в Сумах пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій, через що значна частина міста та промислові споживачі залишилися без електрики.

На Полтавщині ворог здійснив комплексну атаку по об’єктах ГТС, завдавши суттєвих руйнувань. На місцях прильотів працюють рятувальники та аварійні бригади, триває оцінка збитків, енергетики й газовики відновлюють постачання, уточнили у Міненерго.

Раніше повідомлялось, що Росія атакувала об’єкти енергетики: Постраждала інфраструктура НПЗ та ГТС на Полтавщині.