Росія атакувала об’єкти енергетики: Постраждала інфраструктура НПЗ та ГТС на Полтавщині

У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники.

Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, під удар потрапила нафтопереробна інфраструктура, яку ворог востаннє до цього атакував 15 та 21 червня поточного року.

Крім того, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.

"Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків", – додали у Міненерго.

Нагадаємо, вночі ворог російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Полтавській області. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під російським ударом опинилися Кременчук та Лубни.