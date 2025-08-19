БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія атакувала об’єкти енергетики: Постраждала інфраструктура НПЗ та ГТС на Полтавщині

У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники.

Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, під удар потрапила нафтопереробна інфраструктура, яку ворог востаннє до цього атакував 15 та 21 червня поточного року.

Крім того, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.

"Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків", – додали у Міненерго.

Читайте також: Росія вдарила десятками дронів по інфраструктурі ГТС для імпорту газу із Азербайджану, – Міненерго

Нагадаємо, вночі ворог російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Полтавській області. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під російським ударом опинилися Кременчук та Лубни.

ГТС (418) НПЗ (399) Міненерго (950) Полтавська область (130)
*****, де дрони перехоплювачі??? чи питати у смердючого сциклі фьодарава?
показати весь коментар
19.08.2025 14:38 Відповісти

