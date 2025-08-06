Росія вдарила десятками дронів по інфраструктурі ГТС для імпорту газу із Азербайджану, – Міненерго

У ніч на 6 серпня Росія цілеспрямовано атакувала об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію "Оператора ГТС України" в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Ця компресорна станція використовувалася для імпорту газу до України Трансбалканським газопроводом з Азербайджану та із США через LNG-термінали у Греції, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Обладання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників. Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі", – наголосили у міністерстві.

Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки, додали у Міненерго.

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Як повідомлялося, наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.

Першу тестову поставку газу мали здійснити саме Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон.