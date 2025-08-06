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Новини газ Дефіцит газу
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Росія вдарила десятками дронів по інфраструктурі ГТС для імпорту газу із Азербайджану, – Міненерго

Росія вдарила по інфраструктурі ГТС для імпорту газу із Азербайджану

У ніч на 6 серпня Росія цілеспрямовано атакувала об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію "Оператора ГТС України" в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Ця компресорна станція використовувалася для імпорту газу до України Трансбалканським газопроводом з Азербайджану та із США через LNG-термінали у Греції, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Обладання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників. Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі", – наголосили у міністерстві.

Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки, додали у Міненерго.

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Як повідомлялося, наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.

Першу тестову поставку газу мали здійснити саме Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон.

Автор: 

Азербайджан (203) газ (8052) ГТС (416) імпорт (2393) росія (14823) дрони (416)


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Топ коментарі
+15
А ви би поменше язиком теліпали.
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06.08.2025 13:45 Відповісти
+13
це було очікувано. не варто було публікувати пафосно в новинах про те, що відкрили імпорт газу з Азербайджану.. так само як і в минулому році пафосно трубили чуть лі не на кожному кроці як Нафтогаз і де пробурив нові сведловини для видобутку газу.. кацапи ті всі газоб'єкти розвалили уже в хлам ракетами і шахедами. не варто про таке патякати на публіку. кацапня тупо із таких новин багато інформації дізнається. і шпинунів тут ніяких не потрібно.. телепні, мл..
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06.08.2025 13:47 Відповісти
+10
Щоденно через українську ділянку нафтогону "Дружба" до Європи транспортується понад 250 тисяч барелів нафти з московії, що лише у 2024 році принесло агресору понад 6 мільярдів доларів доходу - коштів, які згодом спрямовуються на фінансування війни проти України.
"Попри повномасштабну війну, труба "Дружба" досі качає московитську нафту до Угорщини та Словаччини. І при цьому уряди цих країн - відкрито антиукраїнські, блокують санкції проти РФ і виступають проти вступу України до НАТО та ЄС", - йдеться у заяві ГО "Захист Держави".
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06.08.2025 13:51 Відповісти
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А ви би поменше язиком теліпали.
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06.08.2025 13:45 Відповісти
То вжарте по їх газогонах.
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06.08.2025 13:46 Відповісти
це було очікувано. не варто було публікувати пафосно в новинах про те, що відкрили імпорт газу з Азербайджану.. так само як і в минулому році пафосно трубили чуть лі не на кожному кроці як Нафтогаз і де пробурив нові сведловини для видобутку газу.. кацапи ті всі газоб'єкти розвалили уже в хлам ракетами і шахедами. не варто про таке патякати на публіку. кацапня тупо із таких новин багато інформації дізнається. і шпинунів тут ніяких не потрібно.. телепні, мл..
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06.08.2025 13:47 Відповісти
Ну Реюя пора поРашу в реале на место Ставить!
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06.08.2025 13:49 Відповісти
Щоденно через українську ділянку нафтогону "Дружба" до Європи транспортується понад 250 тисяч барелів нафти з московії, що лише у 2024 році принесло агресору понад 6 мільярдів доларів доходу - коштів, які згодом спрямовуються на фінансування війни проти України.
"Попри повномасштабну війну, труба "Дружба" досі качає московитську нафту до Угорщини та Словаччини. І при цьому уряди цих країн - відкрито антиукраїнські, блокують санкції проти РФ і виступають проти вступу України до НАТО та ЄС", - йдеться у заяві ГО "Захист Держави".
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06.08.2025 13:51 Відповісти
Тоже вопрос?Где патриотизм?а на передовой?!ааааааааааааа
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06.08.2025 13:53 Відповісти
"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 10 січня (2025) , заявив, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу." (Deutsche Welle)
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06.08.2025 14:23 Відповісти
А що російські гтси та нафтопроводи безсмертні?
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06.08.2025 13:56 Відповісти
Не на часі . (С) Зечмо.
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06.08.2025 14:01 Відповісти
Щоденні відосики Зеленського не мають великої потужності, щоб нанессти хоч якийсь урон рф
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06.08.2025 14:03 Відповісти
Не помилюсь якщо скажу що в найближчому оточенні "найкращого"президента -агентура московського болота.73% що ви накоїли?
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06.08.2025 14:08 Відповісти
Так зе-придурки самі публічно відкривають місця виробництва дронів, газокомпресорні станції і т. ін. Тобто, працюють навідниками для ворожих ударів.
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06.08.2025 14:46 Відповісти
хвастать меньше надо.
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06.08.2025 14:34 Відповісти
Очікувано, після піздежа зеленого про цей трубопровод.
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06.08.2025 15:01 Відповісти

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