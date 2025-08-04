Без українського транзиту: Експорт російського газу "Газпромом" до Європи впав до мінімуму з 1970-х років

За січень-липень 2025 року "Газпром" продав у ЄС лише 9,93 млрд кубометрів газу, що майже удвічі менше, ніж за той самий період 2024-го (18,3 млрд куб. м).

Єдиним наземним маршрутом для російського газу лишається "Турецький потік": попри зростання транспортування газу ним на 7%, цього не вистачило, аби перекрити втрату транзиту через Україну, повідомляє The Moscow Times.

Також зазначається, що якщо поточні середньомісячні темпи прокачування на рівні 1,4 млрд кубометрів збережуться, то за підсумками року експорт упаде до близько 17 млрд куб. м – найменшого обсягу від початку 1970-х, коли СРСР постачав до Європи 19-20 млрд куб. м.

Порівняно з піковими 170–180 млрд кубометрів у 2018-2019 роках, постачання російського газу трубопроводами впали більш ніж у десять разів. Внутрішній і зовнішній попит не здатні поглинути видобуток, оскільки у 2024-му "Газпром" видобув 416 млрд куб. м, реалізував 355 млрд куб. м та залишився з 60 млрд кубометрів невикористаного ресурсу.

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Новий контракт із Китаєм все ще не підписаний, а турецький "газовий хаб" згорнули. Наразі компанія шукає внутрішні проєкти (електростанції для дата-центрів, підтримка вугільної генерації), аби хоч кудись реалізувати надлишок газу.

Раніше повідомлялось, що російський "Газпром" показав $135 мільйонів збитку за пів року.